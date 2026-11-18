Brann, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Bergen’deki Brann Stadion’da Braga’yı ağırlayacak.

SK Brann ile SC Braga daha önce resmî bir maçta karşılaşmadı. Bu UEFA Konferans Ligi mücadelesi, iki takımın ilk karşılaşması olacak. Kulüpler, 2026/27 UEFA Konferans Ligi sezonunun lig aşamasında eleme turlarına kalmak için kritik puanlar peşinde olacak.

Brann-Braga maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Brann-Braga Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Brann-Braga maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Bergen’deki Brann Stadion’da başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Brann Stadion

Brann-Braga Konferans Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Brann-Braga Konferans Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: En temel ve güvenilir yöntem, ev sahibi SK Brann’ın resmî internet sitesi ve bilet satış kanallarıdır. Genel satış biletleri ile üyelere ayrılan biletler ilk olarak burada satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. İlk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarlar, yaklaşan Konferans Ligi maçlarının biletlerini bu platformlarda alıp satabilir.

Brann-Braga Konferans Ligi maçı biletleri ne kadar?

Brann-Braga Konferans Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart yetişkin genel satış bileti: 30 ila 60 €.

30 ila 60 €. İndirimli biletler (çocuklar, öğrenciler, yaşlılar): 15 ila 25 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Standart koltuklar / üst tribün: 50 ila 80 €.

50 ila 80 €. Premium / tercih edilen koltuklar: 100 ila 250 € ve üzeri.

Brann-Braga Konferans Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Brann ve Braga’nın form durumu

Brann, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu seride Grorud karşısında bir kupa galibiyeti de bulunuyor. Bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi. Son olarak Eliteserien’de Fredrikstad ile 2-2 berabere kalan Brann, öncesinde Konferans Ligi’nde St. Truiden ile 1-1 berabere kalmıştı. Kasım ayının başlarında Molde karşısında aldığı 3-2’lik galibiyet, kazanabilecek güçte olduğunu gösterse de savunmadaki istikrarsızlık endişe kaynağı oldu.

Braga, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Liga Portugal’da 8 Kasım’da Rio Ave’yi 1-0, ondan önce de Famalicao’yu 3-0 mağlup etti. Konferans Ligi’ndeki sonuçları arasında Aarhus GF ile aldığı 0-0’lık beraberlik de yer alıyor. İki yenilgisinden biri, Lig Kupası’nda Famalicao karşısında normal süresi 2-2 biten maçın penaltılarla kaybedilmesiyle geldi.

Brann-Braga: Geçmiş karşılaşmalar

Brann ile Braga’nın önceki karşılaşmalarına ilişkin bir kayıt bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün ilk resmî karşılaşması olabilir.