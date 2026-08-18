Bournemouth - Everton biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Bournemouth'un teknik direktör koltuğunda, eski RB Leipzig patronu Marco Rose ile yeni bir isim olabilir, ancak ekip bu sezon Vitality Stadyumu'ndaki ilk Premier League maçında, 29 Ağustos Cumartesi günü Everton'a karşı geçen sezondan kalan etkileyici iç saha formunu sürdürmek isteyecektir.

İnanılmaz şekilde Bournemouth şu anda sahasında dokuz maçlık yenilmezlik serisine sahip ve bu seri 3 Ocak'a kadar uzanıyor. Hatta o yenilgide de iyi bir performans sergilemiş, son şampiyon Arsenal'e 3-2 kaybetmişti.

Aslında Bournemouth, Vitality'de ligde tüm sezon boyunca sadece iki kez kaybetti. Ancak onlar açısından biraz endişe verici olan, kendilerini yenen diğer tek takımın da Everton olması. Bu yenilginin rövanşını alabilecekler mi?

GOAL, Bournemouth ile Everton arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizlere sunuyor.

Bournemouth - Everton Premier League maçı ne zaman?

Bournemouth - Everton maçının başlangıç saati, 29 Ağustos Cumartesi günü Bournemouth'taki Vitality Stadyumu'nda BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Bournemouth - Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta ezici talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Bournemouth - Everton Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League bileti ücreti; ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler fikstürleri kategorilere ayırır (ör. A, B veya C kategorisi). İlk altıdaki rakiplere veya derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatlara sahip A kategorisine girer.

Koltuk konumu: Saha kenarının orta bölümündeki ve alt kattaki koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Nominal fiyatla iç saha bileti satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanlarına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına ulaşmaz.

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