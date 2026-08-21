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Bournemouth - Brentford biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
AFC Bournemouth
Brentford

Bournemouth ile Brentford arasındaki Premier League maçı için biletler nasıl alınır, fikstür bilgileri dahil

12 Eylül Cumartesi günü Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth ile Brentford arasındaki Premier League karşılaşması için yerini alan taraftarlar, bol aksiyonlu ve heyecan dolu bir mücadele izlemeyi umacak. Siz de biletinizi bugün alarak orada olabilirsiniz.

Bournemouth'un takımın başında Marco Rose ile yeni bir döneme girmiş olabilir, ancak geçen sezondan kendi sahasındaki ivmesini korumak isteyecektir. Cherries, 3 Ocak'ta güney kıyısındaki evinde Arsenal'a 3-2 kaybettiği dramatik maçın ardından Vitality Stadyumu'nda sezonun geri kalanında yenilgi yüzü görmedi.

Yine de Bournemouth'un Brentford'u durdurması kolay olmayacak. Bees son dönemde hücumda oldukça etkili. Sezon öncesindeki son iki hazırlık maçında 11 gol attılar ve Premier League'de Tottenham'a karşı üç, Carabao Cup'ta deplasmanda Birmingham'a karşı altı gol buldular.

GOAL, Bournemouth ile Brentford maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Bournemouth - Brentford Premier League maçı ne zaman?

Bournemouth ile Brentford, 12 Eylül Cumartesi günü Vitality Stadyumu'nda (Bournemouth) karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 4
Vitality Stadium

Bournemouth - Brentford Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Bournemouth - Brentford Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarına sahip A Kategorisi'ne girer.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatıyla satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu boyunca uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki alınması en zor biletlerden biridir. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

Form durumu

BOU

BOU - Form

M05
K2-1
MCI
K2-1
EVE
B1-1
NEW
B2-2
LIN
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BRE

BRE - Form

SGE
K7-0
TOT
K3-0
BIR
K1-6
LEE
B1-1
SUN
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmaların kayıtları

Kafa Kafaya

AFC BournemouthÇizimBrentford
0
1
4
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
MS
Lig Kupası
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Brentford badge
Brentford
BRE
2
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
MS
4Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

AFC Bournemouth vs Brentford kadroları

4-2-3-1
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Diziliş
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
D. PetrovicD. PetrovicA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillJ. KluivertJ. KluivertT. AdamsT. AdamsA. ScottA. ScottM. TavernierM. TavernierRayanRayanEvanilsonEvanilsonC. KelleherC. KelleherK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterA. HickeyA. HickeyK. AjerK. AjerJ. SchusterJ. SchusterV. JaneltV. JaneltM. SangareM. SangareK. SchadeK. SchadeJ. AnthonyJ. AnthonyY. YarmoliukY. YarmoliukI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
AFC Bournemouth

İlk 11

Brentford

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Rose
  • K. Andrews
AFC Bournemouth

Sakatlıklar ve Cezalar

Brentford

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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