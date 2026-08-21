12 Eylül Cumartesi günü Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth ile Brentford arasındaki Premier League karşılaşması için yerini alan taraftarlar, bol aksiyonlu ve heyecan dolu bir mücadele izlemeyi umacak. Siz de biletinizi bugün alarak orada olabilirsiniz.

Bournemouth'un takımın başında Marco Rose ile yeni bir döneme girmiş olabilir, ancak geçen sezondan kendi sahasındaki ivmesini korumak isteyecektir. Cherries, 3 Ocak'ta güney kıyısındaki evinde Arsenal'a 3-2 kaybettiği dramatik maçın ardından Vitality Stadyumu'nda sezonun geri kalanında yenilgi yüzü görmedi.

Yine de Bournemouth'un Brentford'u durdurması kolay olmayacak. Bees son dönemde hücumda oldukça etkili. Sezon öncesindeki son iki hazırlık maçında 11 gol attılar ve Premier League'de Tottenham'a karşı üç, Carabao Cup'ta deplasmanda Birmingham'a karşı altı gol buldular.

GOAL, Bournemouth ile Brentford maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Bournemouth - Brentford Premier League maçı ne zaman?

Bournemouth ile Brentford, 12 Eylül Cumartesi günü Vitality Stadyumu'nda (Bournemouth) karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Bournemouth - Brentford Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Bournemouth - Brentford Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarına sahip A Kategorisi'ne girer.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatıyla satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu boyunca uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki alınması en zor biletlerden biridir. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

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