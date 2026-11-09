UEFA Uluslar Ligi, Bosna-Hersek ile Romanya’nın Zenica’daki Bilino Polje Stadyumu’nda karşı karşıya geleceği kritik bir mücadeleyle geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi için de bu grup maçı, üst lige yükselme ve turnuvadaki puan durumu açısından büyük önem taşıyor.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Bosna-Hersek - Romanya UEFA Uluslar B Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

Bosna-Hersek - Romanya maçı, Zenica’daki Bilino Polje Stadyumu’nda oynanacak. Başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - Romanya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Zenica’daki iç saha maçları için genel satışa sunulan standart biletlerin dağıtımını üstlenen Bosna-Hersek Futbol Federasyonu’nun resmî platformu BHFF Fans üzerinden doğrudan satılıyor. Taraftarlar, halka ayrılan biletler satışa çıktığında standart biletleri alabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmeli.

Resmî platformdaki ilk satış biletleri tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde Ticombo gibi ikincil satış platformlarına yönelebilirsiniz.

Bosna-Hersek - Romanya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda, Bilino Polje Stadyumu’nda kalelerin arkasındaki tribünler için standart tek maçlık biletlerin fiyatı yaklaşık 20 avrodan başlıyor.

Standart biletler resmî satış kanallarında tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları yaklaşık 125 avrodan başlıyor.

Bosna-Hersek - Romanya UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek ve Romanya’nın form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası’nda ABD’ye 2-0 yenilen ekip, turnuvada daha önce Katar’ı 3-1 mağlup etti. Bu süreçte Kanada ve Panama ile de 1-1 berabere kaldı. Bosna-Hersek, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Romanya ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. Son maçında Galler’i 2-1 yenen ekip, bundan önce Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Slovakya ve Türkiye’ye mağlup olurken, San Marino karşısındaki 7-1’lik galibiyet en farklı sonucu oldu. Hagi’nin ekibi, söz konusu beş maçta 11 gol atıp dört gol yedi. Böylece bu maça rakibinden belirgin biçimde daha iyi bir savunma performansıyla çıkıyor.

Bosna-Hersek - Romanya: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Kasım 2025’te bir Dünya Kupası eleme maçında karşılaştı; Bosna-Hersek, sahasında Romanya’yı 3-1 yendi. Romanya ise aynı yılın mart ayında Bükreş’te oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki beş karşılaşmaya bakıldığında iki takım arasında yakın bir rekabet var. Önceki maçlar arasında 2022’deki iki Uluslar Ligi karşılaşması ve 2011’deki bir Avrupa Şampiyonası eleme maçı da bulunuyor. Romanya genel olarak kendi sahasında daha iyi sonuçlar alsa da Bosna-Hersek’in Zenica’daki son galibiyeti, bu eşleşmede ev sahibi avantajının etkisini gösteriyor.