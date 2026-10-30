UEFA Uluslar Ligi, Bosna-Hersek'in Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda Romanya'yı ağırlayacağı kritik bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme ve gruptaki puan durumu açısından büyük önem taşıyan bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.

UEFA Uluslar Ligi B'deki Bosna-Hersek - Romanya maçı saat kaçta başlayacak?

Bosna-Hersek ile Romanya, Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın başlama saati, karşılaşma tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - Romanya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun bilet platformu BHFF Fans üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Zenica'daki iç saha maçları için standart biletlerin genel satışını bu platform yürütüyor. Taraftarların, biletler genel satışa çıktığında standart bilet alabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

Resmî platformdaki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde yer kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Bosna-Hersek - Romanya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda, Bilino Polje Stadyumu'ndaki kale arkası tribünleri için standart tek maçlık biletler yaklaşık 20 avrodan başlıyor.

Standart biletlerin resmî satış kanallarında tükenmesi hâlinde, Ticombo gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları yaklaşık 125 avrodan başlıyor.

Bosna-Hersek - Romanya UEFA Uluslar Ligi B maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek ve Romanya'nın form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda ABD'ye 2-0 yenildi; turnuvada daha önce ise Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bu süreçte Kanada ve Panama ile de 1-1 berabere kaldı. Bosna-Hersek, söz konusu beş maçta altı gol atarken sekiz gol yedi.

Romanya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Galler'i 2-1 yendi; bir önceki karşılaşmasında ise Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte daha önce Slovakya ve Türkiye'ye yenilirken San Marino karşısındaki 7-1'lik galibiyeti, dönemin en farklı sonucu oldu. Hagi'nin takımı bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yedi. Böylece bu karşılaşma öncesinde rakibinden belirgin biçimde daha iyi bir savunma performansı sergiledi.

Bosna-Hersek - Romanya: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2025'te karşılaştı. Bosna-Hersek, Dünya Kupası eleme maçında Romanya'yı kendi sahasında 3-1 yendi. Aynı yılın mart ayında Bükreş'te oynanan ilk maçı ise Romanya 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki beş karşılaşma, iki takım arasındaki rekabetin çekişmeli geçtiğini gösteriyor. Bu maçlar arasında 2022'deki iki Uluslar Ligi karşılaşması ve 2011'deki bir Avrupa Şampiyonası eleme maçı da bulunuyor. Romanya genel olarak kendi sahasında daha iyi sonuçlar alsa da Bosna-Hersek'in Zenica'daki son galibiyeti, bu eşleşmede ev sahibi avantajının etkili olduğunu gösteriyor.