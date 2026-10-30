24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
UEFA Nations League B
team-logoBosna Hersek
Bilino Polje Stadium
team-logoRomanya
Book Bosnia and Herzegovina vs Romania Tickets
Yardımcı:

Bosna-Hersek-Romanya maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Bosna Hersek
Romanya

Bosna-Hersek, UEFA Uluslar B Ligi'nde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

UEFA Uluslar Ligi, Bosna-Hersek'in Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda Romanya'yı ağırlayacağı, büyük önem taşıyan bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme açısından büyük önem taşıyan ve gruptaki puan durumunu etkileyecek kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Bosna-Hersek ile Romanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Bosna-Hersek ile Romanya arasındaki maç Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati ise maç tarihine yakın bir zamanda açıklanacak.

crest
UEFA Nations League B - Hafta 6
Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek ile Romanya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Zenica'daki iç saha maçları için standart bilet satışını yürüten Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun resmî platformu BHFF Fans üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarlar, genel satışa ayrılan biletler satışa çıktığında standart bilet alabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmeli.

Resmî platformdaki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Bosna-Hersek ile Romanya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda tek maçlık standart biletlerin fiyatı, Bilino Polje Stadyumu'nda kalelerin arkasındaki tribünler için yaklaşık 20 avrodan başlıyor.

Standart biletler resmî satış kanallarında tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 125 avroya çıkıyor.

Bosna-Hersek ile Romanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek ve Romanya'nın form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda ABD'ye 2-0 yenildi; turnuvanın daha önceki bölümünde ise Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bu süreçte Kanada ve Panama ile de 1-1 berabere kaldı. Bosna-Hersek, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Romanya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Galler'i 2-1 yendi; ondan önce ise Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte daha önce Slovakya ve Türkiye'ye yenilirken, San Marino karşısındaki 7-1'lik galibiyet dönemin en farklı sonucu oldu. Hagi'nin takımı bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yedi. Böylece bu maça rakibine kıyasla belirgin biçimde daha iyi bir savunma performansıyla çıkıyor.

BIH

BIH - Form

USA
K2-0
POL
B0-0
ROU
K2-4
SWE
B1-1
POL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ROU

ROU - Form

WAL
K2-1
SWE
K2-1
BIH
K2-4
POL
K6-0
SWE
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Bosna-Hersek ile Romanya: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2025'te karşılaştı. Bosna-Hersek, Dünya Kupası eleme maçında Romanya'yı sahasında 3-1 yendi. Romanya ise aynı yılın mart ayında Bükreş'te oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki beş karşılaşmaya bakıldığında iki takım arasındaki rekabet oldukça çekişmeli. Önceki maçlar arasında 2022'deki iki Uluslar Ligi karşılaşması ve 2011'deki bir Avrupa Şampiyonası eleme maçı da bulunuyor. Romanya genel olarak kendi sahasında daha başarılı olsa da Bosna-Hersek'in Zenica'daki son galibiyeti, bu eşleşmede ev sahibi avantajının etkili olduğunu gösteriyor.

Kafa Kafaya

Bosna HersekÇizimRomanya
4
0
1
UEFA Nations League B
Romanya badge
Romanya
ROU
2
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
4
MS
World Cup Qualification UEFA
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
3
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Romanya badge
Romanya
ROU
0
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
1
MS
UEFA Nations League B
Romanya badge
Romanya
ROU
4
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
1
MS
UEFA Nations League B
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
1
Romanya badge
Romanya
ROU
0
MS
10Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin