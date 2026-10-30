UEFA Uluslar Ligi, Bosna-Hersek'in Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda Romanya'yı ağırlayacağı, büyük önem taşıyan bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme açısından büyük önem taşıyan ve gruptaki puan durumunu etkileyecek kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Bosna-Hersek ile Romanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Bosna-Hersek ile Romanya arasındaki maç Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati ise maç tarihine yakın bir zamanda açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek ile Romanya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Zenica'daki iç saha maçları için standart bilet satışını yürüten Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun resmî platformu BHFF Fans üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarlar, genel satışa ayrılan biletler satışa çıktığında standart bilet alabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmeli.

Resmî platformdaki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Bosna-Hersek ile Romanya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda tek maçlık standart biletlerin fiyatı, Bilino Polje Stadyumu'nda kalelerin arkasındaki tribünler için yaklaşık 20 avrodan başlıyor.

Standart biletler resmî satış kanallarında tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 125 avroya çıkıyor.

Bosna-Hersek ile Romanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek ve Romanya'nın form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda ABD'ye 2-0 yenildi; turnuvanın daha önceki bölümünde ise Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bu süreçte Kanada ve Panama ile de 1-1 berabere kaldı. Bosna-Hersek, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Romanya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Galler'i 2-1 yendi; ondan önce ise Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte daha önce Slovakya ve Türkiye'ye yenilirken, San Marino karşısındaki 7-1'lik galibiyet dönemin en farklı sonucu oldu. Hagi'nin takımı bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yedi. Böylece bu maça rakibine kıyasla belirgin biçimde daha iyi bir savunma performansıyla çıkıyor.

Bosna-Hersek ile Romanya: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2025'te karşılaştı. Bosna-Hersek, Dünya Kupası eleme maçında Romanya'yı sahasında 3-1 yendi. Romanya ise aynı yılın mart ayında Bükreş'te oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki beş karşılaşmaya bakıldığında iki takım arasındaki rekabet oldukça çekişmeli. Önceki maçlar arasında 2022'deki iki Uluslar Ligi karşılaşması ve 2011'deki bir Avrupa Şampiyonası eleme maçı da bulunuyor. Romanya genel olarak kendi sahasında daha başarılı olsa da Bosna-Hersek'in Zenica'daki son galibiyeti, bu eşleşmede ev sahibi avantajının etkili olduğunu gösteriyor.