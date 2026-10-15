UEFA Uluslar Ligi, Bosna-Hersek’in Zenica’daki Bilino Polje Stadyumu’nda Romanya’yı ağırlayacağı kritik bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme ve gruptaki puan durumları açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz konusunda bilmeniz gereken tüm ayrıntıları sunuyor.

Bosna-Hersek - Romanya UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Bosna-Hersek ile Romanya arasındaki maç Zenica’daki Bilino Polje Stadyumu’nda oynanacak. Başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - Romanya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu’nun resmî bilet platformu BHFF Fans üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Platform, Zenica’daki iç saha maçlarının standart bilet satışlarını yürütüyor. Taraftarların, genel satışa ayrılan biletler satışa çıktığında standart bilet alabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

Resmî platformdaki ilk satış biletleri tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Bosna-Hersek - Romanya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda, Bilino Polje Stadyumu’nun kale arkası tribünlerindeki standart tek maçlık biletlerin fiyatı yaklaşık 20 avrodan başlıyor.

İlk satış noktalarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar yaklaşık 125 avrodan başlıyor.

Bosna-Hersek - Romanya UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek ve Romanya’nın form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası’nda ABD’ye 2-0 yenildi, ancak turnuvanın daha önceki bir maçında Katar’ı 3-1 mağlup etti. Bu süreçte Kanada ve Panama ile de 1-1 berabere kaldı. Bosna-Hersek, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Romanya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Galler’i 2-1 yendi; bir önceki karşılaşmasında ise Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Slovakya ve Türkiye’ye mağlup olurken San Marino karşısında aldığı 7-1’lik galibiyet, dönemin en farklı sonucu oldu. Hagi’nin takımı bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yedi. Böylece bu maça rakibine kıyasla belirgin biçimde daha iyi bir savunma performansıyla çıkıyor.

Bosna-Hersek - Romanya: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2025’te karşılaştı. Bosna-Hersek, Dünya Kupası elemelerindeki bu iç saha maçını 3-1 kazandı. Romanya ise aynı yılın mart ayında Bükreş’te oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki beş maçlık rekabette takımlar birbirine yakın sonuçlar aldı. Önceki karşılaşmalar arasında 2022’deki iki Uluslar Ligi maçı ve 2011’deki bir Avrupa Şampiyonası eleme maçı da bulunuyor. Romanya genellikle kendi sahasında daha iyi sonuçlar alsa da Bosna-Hersek’in Zenica’daki son galibiyeti, bu eşleşmede ev sahibi avantajının etkili olduğunu gösteriyor.



