UEFA Uluslar Ligi, Bosna Hersek'in Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda Romanya'yı ağırlayacağı yüksek önem taşıyan bir milli maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, büyük terfi etkileri ve turnuva puan durumu açısından kritik önem taşıyan bir grup maçında karşı karşıya geliyor.

GOAL, maç günü biletleri, oturma kategorileri, fiyat aralıkları ve yerinizi nasıl alacağınıza dair doğrudan yönlendirmelerle ilgili tüm gerekli ayrıntıları sunuyor.

Bosna Hersek - Romanya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Bosna Hersek - Romanya maçı, Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati ise tarihe daha yakın bir zamanda netlik kazanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna Hersek - Romanya biletleri nereden alınır?

Resmi birincil biletler, Zenica'daki iç saha maçları için standart genel satışları yöneten Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun resmi portalı BHFF Fans üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış kotası açıldığında standart biletleri güvence altına almak için resmi platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

Birincil satışların tamamen tükenmesi veya resmi portalda belirli oturma kategorilerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmi sitedeki listeler tükendiyse başvurulacak seçenek oluyor.

Bosna Hersek - Romanya biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış portalındaki standart tek maç biletleri, Bilino Polje Stadyumu'nda kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için yaklaşık 20 €'dan başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda giriş fiyatları, standart kontenjanların birincil bilet satış noktalarında tükenmesi halinde yaklaşık 125 €'dan başlıyor.

Bosna Hersek - Romanya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Bosna Hersek - Romanya form durumu

Bosna Hersek bu maça son beş karşılaşmasında aldığı bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgiyle çıkıyor. Son maçında Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-0 kaybetti, ancak turnuvanın daha önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bu süreçte Kanada ve Panama ile de 1-1 berabere kaldı. Bosna, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Romanya ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son sonucu Galler karşısında alınan 2-1'lik galibiyetti ve ondan önce Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceki bölümde hem Slovakya'ya hem de Türkiye'ye yenilirken, San Marino karşısındaki 7-1'lik galibiyet bu dönemin en farklı sonucu olarak öne çıktı. Hagi'nin takımı, bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yedi ve bu da onları bu maça rakiplerine kıyasla savunma açısından belirgin şekilde daha güçlü bir tabloyla taşıyor.

Bosna Hersek - Romanya: Son kafa kafaya maçların kaydı

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Kasım 2025'te oynandı ve Bosna Hersek, Dünya Kupası elemesinde sahasında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Romanya, aynı yılın daha önceki rövanşında Mart 2025'te Bükreş'te Bosna'yı 1-0 yenmişti. Kayıtlardaki beş kafa kafaya maç genelinde seri oldukça çekişmeli geçerken, önceki karşılaşmalar arasında 2022'deki iki Uluslar Ligi maçı ve 2011'deki bir Avrupa Şampiyonası elemesi de yer alıyor. Romanya genel olarak iç sahada daha iyi sonuçlar aldı, ancak Bosna'nın Zenica'daki son galibiyeti bu eşleşmede iç saha avantajının gerçek olduğunu gösteriyor.



