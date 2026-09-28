Bosna-Hersek - İsveç maçının biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Boşnak efsanesi Edin Dzeko, 19 yıllık görkemli kariyerinin ardından 2 Ekim Cuma günü Zenica'da milli takımı bırakmaya hazırlanıyor. Bosna-Hersek, o gece UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i ağırlayacak. Bu tarihi anı kaçırmayın, biletlerinizi bugün alın.

Bu karşılaşma öncesinde Bosna-Hersek, UEFA Uluslar Ligi serüvenine Polonya ve Romanya'ya karşı üst üste iki deplasman maçıyla başlayacak. Zmajevi (Ejderhalar), lig aşamasında üç rakibinin tamamıyla iç saha ve deplasmanda karşılaşacak (toplam altı maç).

Her grubun kazananı 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncü sıradaki takımı ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi maçı için biletinizi hemen nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Bosna-Hersek - İsveç maçı, 2 Ekim Cuma günü Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve maçın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Bosna-Hersek - İsveç maçının resmî biletleri Bosna-Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH) Portalı üzerinden satışa sunuldu. Bosna-Hersek milli takım maçları için birincil satış dönemleri genellikle maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce açılıyor.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler - Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programı aracılığıyla tüm bilet transferlerini ve satın alımları korur. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti eder; aksi halde %100 para iadesi alırsınız.

Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

NFSBIH portalı üzerinden resmî, nominal değerli biletler kısa kenar tribünleri için yaklaşık 20 €-25 € aralığındaydı, premium uzun kenar tribünlerinde ise 55 €-80 € seviyesine çıkıyordu.

Bilino Polje Stadyumu'ndaki tribünler, saha görüşüne göre kategorilere ayrılmış durumda:

Kategori 1 (Uzun kenar / Ana tribünler) - Ana taç çizgileri boyunca yer alır (Zapad/Batı ve Istok/Doğu) ve sahayı en iyi gören bölgelerdir (Fiyat aralığı: 55 €-80 €)

Kategori 2 (Köşeler ve üst katlar) - Köşelerdeki kavisli bölümlerde veya stadyumun en üst katlarında bulunur. (Fiyat aralığı: 35 €-45 €)

Kategori 3 (Köşeler ve üst katlar) - Kalelerin arkasında yer alır (Sjever/Kuzey ve Jug/Güney); genellikle en ateşli ev sahibi taraftarların ve ayrılmış deplasman bölümlerinin bulunduğu yerlerdir. (Fiyat aralığı: 35 €-45 €)

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça milli takımın resmî sitelerini, güncel bulunabilirlik için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Bilino Polje Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Bilino Polje Stadyumu, Bosna-Hersek'te futbolun tarihî evidir ve ülkenin başkentinde yer almamasına rağmen milli takımın nihai "kalesi" olarak bilinir.

Bosna Nehri kıyısındaki sanayi şehri Zenica'da bulunan stadyumun şu anda tamamı koltuklu kapasitesi yaklaşık 13.600 ile 15.000 seyirci arasındadır. Stadyum, yerel kulüp NK Čelik Zenica'nın kalıcı evi olarak hizmet verir ve yoğun, yıldırıcı ve tutkulu atmosferiyle geniş çapta övgü toplar.

1972'de inşa edilen tesisin yapımı yalnızca 6 ila 8 ay sürdü. Proje büyük ölçüde, şehrin çalışkan sanayi nüfusuna yüksek kaliteli spor eğlencesi sunmak amacıyla yerel çelik fabrikası Željezara tarafından finanse edildi.

2025'in sonlarında Bosna-Hersek Futbol Federasyonu, Bilino Polje'yi 18.000 koltuklu, ultra modern ve tamamen üstü kapalı bir milli stadyuma dönüştürmek için aşamalı bir yeniden inşa planı açıkladı.

Bilino Polje Stadyumu'nda unutulmaz anlar:

Bir milli takımın doğuşu (1996) : Bağımsızlığın ardından Bosna-Hersek, tarihindeki ilk resmî iç saha milli maçını burada oynadı; Arnavutluk ile 0-0 biten bu karşılaşma tarihe geçti.

10 yıllık kale : 1996 ile 2006 arasını kapsayan olağanüstü 10 yılda milli takım, Bilino Polje'de tam 15 maç yenilmedi ve ancak sonunda Macaristan'a kaybetti.

Dünya Kupası büyüsü : Stadyum, ülkeye 2014 FIFA Dünya Kupası biletini getiren tarihî maçlara ve 2026 Dünya Kupası play-off'larında İtalya'ya karşı kazanılan efsanevi penaltı atışları zaferine ev sahipliği yaptı.

Ortaçağ kökleri: "Bilino Polje" adı "Beyaz Tarla" anlamına gelir. Burası, futboldan çok önce, 1203 yılında ünlü Bilino Polje Feragatnamesi'nin imzalandığı ve Ortaçağ Bosna tarihinde kritik öneme sahip olan derin tarihî bir alandır.

Oraya nasıl gidilir?

Başkent Saraybosna'dan geliyorsanız, bölgesel otobüs kullanmak en verimli ve en popüler seçenektir. Stadyum Zenica şehir merkezinin tam içinde bulunduğu için, şehre vardığınızda yürüyerek ulaşmak son derece kolaydır.

Otobüsle: Saraybosna'dan en iyi seçenek. Sık seferler nedeniyle şehirler arası otobüs kullanmak yaygın olarak en iyi tercih kabul edilir.

Saraybosna Ana Otobüs Terminali'nden otobüse binin. Centrotrans Eurolines gibi şirketler saat başı sefer düzenler. Yolculuk yaklaşık 1 saatten fazla sürer ve maliyeti 8 € ile 15 € arasındadır.

Trenle: Bütçeniz kısıtlıysa ve manzaralı bir yolculuk istiyorsanız, tren harika bir alternatiftir.

Bosna-Hersek Federasyonu Demiryolları (ŽFBH) tarafından işletilir. Trenler Saraybosna'dan Zenica'ya hareket eder. Yolculuk yaklaşık 1 saat 35 ila 45 dakika sürer ve maliyeti 5 €-7 €'dur.

Arabayla: Saraybosna'dan araç kullanarak geliyorsanız kuzeye doğru A1 otoyolunu takip edin. Yolculuk yaklaşık 70 km'dir ve 45-50 dakika kadar sürer. Stadyumun hemen çevresinde ücretli otopark alanları bulunur.

Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek - İsveç: Son durum

FIFA sıralaması: Bosna-Hersek (#61) - İsveç (#37)

Yaz aylarında Dünya Kupası'nda eleme aşamasına yükselen Bosna-Hersek, böylece küresel sahnedeki önceki en iyi performansını geride bıraktı. Dünya Kupası öncesinde Ejderhalar, kendi sahasında üç maçtır yenilmiyordu ve buna İtalya'ya karşı kazanılan ünlü penaltı atışları zaferi de dahildi.

İsveç de 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti ve Fransa'ya 3-0 kaybetti. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası açılış maçında 5-1'lik net bir galibiyet almalarına rağmen bu başlangıcın devamını getiremediler; ardından gelen grup maçlarında Hollanda'ya 5-1 yenilip Japonya ile 1-1 berabere kaldılar.

Bosna-Hersek - İsveç: Son karşılaşmalar

İki ülke arasında daha önce oynanan tek maçı İsveç kazandı. İsveç, Mayıs 2010'daki hazırlık maçında 4-2 galip geldi.

İsveç adına Ola Toivonen, Martin Olsson (iki kez) ve Marcus Berg gol atarken, Bosna-Hersek'te ise Sejad Salihović ve Ermin Zec fileleri havalandırdı.

Kafa Kafaya Çizim 0 0 1 Hazırlık Maçları İsveç SWE 4 Bosna Hersek BIH 2 MS 2 Attığı Gol 4 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 1 / 1

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İsveç SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 K 2 Bosna Hersek BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 B 3 Polonya POL 1 0 1 0 0 0 0 1 B 4 Romanya ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 K Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



