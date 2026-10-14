Borussia Mönchengladbach, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Ista-Borussia-Park'ta Paderborn'u ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son resmî karşılaşması Haziran 2020'de oynandı ve Borussia Mönchengladbach deplasmanda rahat bir 3-1'lik galibiyet aldı. Paderborn'un Gladgladbach karşısındaki son galibiyeti ise Temmuz 2021'de BORUSSIA-PARK'ta oynanan hazırlık maçında geldi. Paderborn bu karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Borussia Mönchengladbach-Paderborn maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Borussia Mönchengladbach-Paderborn Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach-Paderborn maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Ista-Borussia-Park'ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 10:30 Ista-Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach-Paderborn Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Borussia Mönchengladbach ile SC Paderborn arasındaki yaklaşan Bundesliga maçına bilet almak için çeşitli seçenekler bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî ilk satış biletlerini, üyelere özel ön satışları ve BORUSSIA-PARK gişesindeki bilet durumunu doğrudan Borussia Mönchengladbach üzerinden kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış için ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarına bilet alıp satmasına imkân tanır.

Borussia Mönchengladbach-Paderborn Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci alanları (Nordkurve / Südkurve blokları): Üyelere yönelik ilk satışta standart ev sahibi tribünü biletleri genellikle 19 € ile 30 € arasında değişiyor.

2. kategori koltuklar (üst tribünler ve köşe bölümleri): Kulüp gişesindeki fiyatlar genellikle 35 € ile 55 € arasında.

1. kategori koltuklar (Osttribüne ve Westtribüne gibi uzun kenar tribünleri): Fiyatlar, bloğa ve görüş açısına bağlı olarak genellikle 60 € ile 95 € arasında değişiyor.

VIP ve kurumsal koltuklar: Ayrıcalıklı ağırlama ve salon seçeneklerinin fiyatları 150 € ile 300 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Ekonomik / güvenli ayakta seyir alanları: Talebin daha düşük olduğu bölümlerde veya üst tribünlerde fiyatlar yaklaşık 18 € ile 75 € arasında başlıyor.

Standart koltuklar (2. kategori): Bilet başına yaklaşık 60 € ile 95 € arasında başlayan fiyatlar.

Premium ve uzun kenar koltukları (1. kategori / Osttribüne / Westtribüne): Fiyatlar 105 € ile 245 € ve üzeri arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Üst düzey kurumsal salon paketlerinin fiyatları, müsaitlik durumuna ve satıcıya bağlı olarak 1.700 € ve üzerine çıkabiliyor.

Borussia Mönchengladbach-Paderborn Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Mönchengladbach ve Paderborn'un form durumu

Gladbach, son beş resmî maçının yalnızca birini kazanarak kötü bir form grafiğiyle geliyor. Bu tek galibiyet Sportfreunde Siegen'e karşı oynanan bir hazırlık maçında gelirken, aynı dönemde Bundesliga'da dört yenilgi aldı. Ligdeki son maçını Mainz'a 4-3 kaybetti. Eylül ayının başlarında Freiburg karşısında alınan 5-0'lık yenilgi de Blessin'in çözmesi gereken savunma zaafını ortaya koyuyor. Gladbach bu beş maçta altı gol attı, 14 gol yedi.

Paderborn'un son dönemdeki sonuçları daha umut verici. Son beş maçının ikisini kazandı; bunlar arasında son maçında Hoffenheim karşısında aldığı 3-1'lik Bundesliga galibiyeti de var. Mainz ile golsüz beraberlik ve 1. FC Phoenix Luebeck karşısında alınan DFB-Pokal galibiyeti de bu seride yer alıyor. Kettemann'ın takımı bu beş maçta yedi gol attı, beş gol yedi.

Borussia Mönchengladbach-Paderborn: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Temmuz 2021'de Ista-Borussia-Park'ta oynanan bir hazırlık maçında karşılaştı ve Paderborn 3-1 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Gladbach, Paderborn'un iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir karneye sahip. Yalnızca Bundesliga maçlarına bakıldığında ise Gladbach, veri setinde listelenen üç resmî karşılaşmanın üçünü de kazanarak üstünlük kurdu.