Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Borussia Mönchengladbach, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Mainz 05'i konuk edecek.
İki takımın aynı statta Nisan 2026'daki son lig karşılaşması, büyük çekişmeye sahne olan 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İç saha avantajını kullanacak olan Mönchengladbach, taraftarı önünde üç puanı almayı hedeflerken, Mainz 05 deplasmanda güçlü bir performans sergilemek istiyor.
Bırakın GOAL, Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını size aktarsın.
Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?
Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı, Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta oynanacak.
Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga biletleri nasıl alınır?
19 Eylül 2026'daki Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı için biletleri birkaç resmî ve ikincil kanal üzerinden satın alabilirsiniz:
- Resmî kulüp internet sitesi (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): En güvenli ve en doğrudan seçenek, Borussia Mönchengladbach'ın resmî internet sitesi (borussia.de). Maç biletleri genellikle önce resmî kulüp üyeleri için satışa çıkar, koltuk kalması hâlinde daha sonra genel satış başlar.
- İkincil bilet yeniden satış platformları: Kulüp üzerinden biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet toplayıcıları ve pazar yerlerinde bilet bulabilirsiniz.
- Deplasman tribünü biletleri: Mainz 05 taraftarlarıyla birlikte belirlenmiş deplasman bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan 1. FSV Mainz 05'in resmî çevrim içi bilet portalı üzerinden satışa sunulur.
Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?
19 Eylül 2026'daki Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 Bundesliga maçı için bilet fiyatları, biletleri doğrudan resmî kaynaklardan mı yoksa ikincil pazar yerlerinden mi aldığınıza göre değişiyor:
- Resmî kulüp portalı (Borussia Mönchengladbach): Doğrudan kulüpten satın alınan resmî standart tam fiyatlı biletler, ayakta seyir alanı (Nordkurve) veya oturmalı tribün bölümlerini seçmenize bağlı olarak normal oturma kategorilerinde genellikle 15 € ile 55 € arasında değişir.
- İkincil pazar ve yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri ve yeniden satış toplayıcılarında standart koltuklar için giriş seviyesi fiyatlar genellikle 20 € ile 60 € civarından başlar. Uygunluğa, koltuk konumuna (merkez ana tribünler gibi) ve maç gününe yaklaştıkça oluşan talebe bağlı olarak, bu özel karşılaşma için ikincil piyasadaki ortalama ilan fiyatları 60 € ile 250 €+ arasında değişir.
- VIP ve hospitality: Bu karşılaşma için premium hospitality paketleri ve VIP deneyim koltukları çok daha yüksek fiyatlardan başlar; fiyatlar çoğu zaman 300 €'dan başlar ve executive suiteler için 1.000 €'yu aşar.
Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey
Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 form durumu
Borussia Mönchengladbach, sezon öncesi ve DFB-Pokal'daki son beş maçının tamamını kazandı. Takımın son maçı, 23 Ağustos'ta kupada TSV Schott Mainz karşısında alınan net 5-0'lık galibiyetti. Sezon öncesinde daha önce Aston Villa'yı 2-1, Velbert'i ise 8-0 mağlup etmişti. Gladbach, bu beş maçta 20 gol atarken sadece iki gol yedi; bu tablo iyi organize olmuş ve bitiriciliği yüksek bir kadroya işaret ediyor.
Mainz 05 de son derece iyi bir form grafiği yakaladı; son beş maçının dördünü kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta kupada VfB Krieschow karşısında alınan 9-0'lık galibiyetti. Fischer'in ekibi ayrıca sezon öncesinde AFC Bournemouth'u 2-1 ve Paris FC'yi 4-0 mağlup etti, yalnızca Udinese ile 3-3 berabere kaldı. Mainz, bu beş maçta 17 gol attı ve dört gol yedi.
Borussia Moenchengladbach - Mainz 05: Son karşılıklı maçlar
Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 19 Nisan 2026'da Bundesliga'da Borussia-Park'ta 1-1 sona erdi. Ondan önce Mainz 05, Aralık 2025'te sahasında Gladbach'a 1-0 kaybetti. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada Gladbach'ın bir, Mainz'ın bir galibiyeti bulunurken, üç maç da berabere bitti; bu eşleşmede iki kulüp de birbirine üstünlük kurmakta zorlandı.
Kafa Kafaya
Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 puan durumu
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