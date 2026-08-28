Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Borussia Mönchengladbach, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Mainz 05'i konuk edecek.

İki takımın aynı statta Nisan 2026'daki son lig karşılaşması, büyük çekişmeye sahne olan 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İç saha avantajını kullanacak olan Mönchengladbach, taraftarı önünde üç puanı almayı hedeflerken, Mainz 05 deplasmanda güçlü bir performans sergilemek istiyor.

Bırakın GOAL, Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını size aktarsın.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı, Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta oynanacak.

Bundesliga - Hafta 4 19 Eyl 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'daki Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı için biletleri birkaç resmî ve ikincil kanal üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmî kulüp internet sitesi (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): En güvenli ve en doğrudan seçenek, Borussia Mönchengladbach'ın resmî internet sitesi (borussia.de). Maç biletleri genellikle önce resmî kulüp üyeleri için satışa çıkar, koltuk kalması hâlinde daha sonra genel satış başlar.

İkincil bilet yeniden satış platformları: Kulüp üzerinden biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet toplayıcıları ve pazar yerlerinde bilet bulabilirsiniz.

Deplasman tribünü biletleri: Mainz 05 taraftarlarıyla birlikte belirlenmiş deplasman bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan 1. FSV Mainz 05'in resmî çevrim içi bilet portalı üzerinden satışa sunulur.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

19 Eylül 2026'daki Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 Bundesliga maçı için bilet fiyatları, biletleri doğrudan resmî kaynaklardan mı yoksa ikincil pazar yerlerinden mi aldığınıza göre değişiyor:

Resmî kulüp portalı (Borussia Mönchengladbach): Doğrudan kulüpten satın alınan resmî standart tam fiyatlı biletler, ayakta seyir alanı (Nordkurve) veya oturmalı tribün bölümlerini seçmenize bağlı olarak normal oturma kategorilerinde genellikle 15 € ile 55 € arasında değişir.

İkincil pazar ve yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri ve yeniden satış toplayıcılarında standart koltuklar için giriş seviyesi fiyatlar genellikle 20 € ile 60 € civarından başlar. Uygunluğa, koltuk konumuna (merkez ana tribünler gibi) ve maç gününe yaklaştıkça oluşan talebe bağlı olarak, bu özel karşılaşma için ikincil piyasadaki ortalama ilan fiyatları 60 € ile 250 €+ arasında değişir.

VIP ve hospitality: Bu karşılaşma için premium hospitality paketleri ve VIP deneyim koltukları çok daha yüksek fiyatlardan başlar; fiyatlar çoğu zaman 300 € 'dan başlar ve executive suiteler için 1.000 € 'yu aşar.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 form durumu

Borussia Mönchengladbach, sezon öncesi ve DFB-Pokal'daki son beş maçının tamamını kazandı. Takımın son maçı, 23 Ağustos'ta kupada TSV Schott Mainz karşısında alınan net 5-0'lık galibiyetti. Sezon öncesinde daha önce Aston Villa'yı 2-1, Velbert'i ise 8-0 mağlup etmişti. Gladbach, bu beş maçta 20 gol atarken sadece iki gol yedi; bu tablo iyi organize olmuş ve bitiriciliği yüksek bir kadroya işaret ediyor.

Mainz 05 de son derece iyi bir form grafiği yakaladı; son beş maçının dördünü kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta kupada VfB Krieschow karşısında alınan 9-0'lık galibiyetti. Fischer'in ekibi ayrıca sezon öncesinde AFC Bournemouth'u 2-1 ve Paris FC'yi 4-0 mağlup etti, yalnızca Udinese ile 3-3 berabere kaldı. Mainz, bu beş maçta 17 gol attı ve dört gol yedi.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 19 Nisan 2026'da Bundesliga'da Borussia-Park'ta 1-1 sona erdi. Ondan önce Mainz 05, Aralık 2025'te sahasında Gladbach'a 1-0 kaybetti. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada Gladbach'ın bir, Mainz'ın bir galibiyeti bulunurken, üç maç da berabere bitti; bu eşleşmede iki kulüp de birbirine üstünlük kurmakta zorlandı.