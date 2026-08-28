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Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Mönchengladbach
Mainz 05
Bundesliga

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'da Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Borussia Mönchengladbach, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Mainz 05'i konuk edecek.

İki takımın aynı statta Nisan 2026'daki son lig karşılaşması, büyük çekişmeye sahne olan 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İç saha avantajını kullanacak olan Mönchengladbach, taraftarı önünde üç puanı almayı hedeflerken, Mainz 05 deplasmanda güçlü bir performans sergilemek istiyor.

Bırakın GOAL, Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını size aktarsın.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı, Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta oynanacak.

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Bundesliga - Hafta 4
Ista-Borussia-Park

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'daki Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı için biletleri birkaç resmî ve ikincil kanal üzerinden satın alabilirsiniz:

  • Resmî kulüp internet sitesi (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): En güvenli ve en doğrudan seçenek, Borussia Mönchengladbach'ın resmî internet sitesi (borussia.de). Maç biletleri genellikle önce resmî kulüp üyeleri için satışa çıkar, koltuk kalması hâlinde daha sonra genel satış başlar.
  • İkincil bilet yeniden satış platformları: Kulüp üzerinden biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet toplayıcıları ve pazar yerlerinde bilet bulabilirsiniz.
  • Deplasman tribünü biletleri: Mainz 05 taraftarlarıyla birlikte belirlenmiş deplasman bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan 1. FSV Mainz 05'in resmî çevrim içi bilet portalı üzerinden satışa sunulur.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

19 Eylül 2026'daki Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 Bundesliga maçı için bilet fiyatları, biletleri doğrudan resmî kaynaklardan mı yoksa ikincil pazar yerlerinden mi aldığınıza göre değişiyor:

  • Resmî kulüp portalı (Borussia Mönchengladbach): Doğrudan kulüpten satın alınan resmî standart tam fiyatlı biletler, ayakta seyir alanı (Nordkurve) veya oturmalı tribün bölümlerini seçmenize bağlı olarak normal oturma kategorilerinde genellikle 15 € ile 55 € arasında değişir.
  • İkincil pazar ve yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri ve yeniden satış toplayıcılarında standart koltuklar için giriş seviyesi fiyatlar genellikle 20 € ile 60 € civarından başlar. Uygunluğa, koltuk konumuna (merkez ana tribünler gibi) ve maç gününe yaklaştıkça oluşan talebe bağlı olarak, bu özel karşılaşma için ikincil piyasadaki ortalama ilan fiyatları 60 € ile 250 €+ arasında değişir.
  • VIP ve hospitality: Bu karşılaşma için premium hospitality paketleri ve VIP deneyim koltukları çok daha yüksek fiyatlardan başlar; fiyatlar çoğu zaman 300 €'dan başlar ve executive suiteler için 1.000 €'yu aşar.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 form durumu

Borussia Mönchengladbach, sezon öncesi ve DFB-Pokal'daki son beş maçının tamamını kazandı. Takımın son maçı, 23 Ağustos'ta kupada TSV Schott Mainz karşısında alınan net 5-0'lık galibiyetti. Sezon öncesinde daha önce Aston Villa'yı 2-1, Velbert'i ise 8-0 mağlup etmişti. Gladbach, bu beş maçta 20 gol atarken sadece iki gol yedi; bu tablo iyi organize olmuş ve bitiriciliği yüksek bir kadroya işaret ediyor.

Mainz 05 de son derece iyi bir form grafiği yakaladı; son beş maçının dördünü kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta kupada VfB Krieschow karşısında alınan 9-0'lık galibiyetti. Fischer'in ekibi ayrıca sezon öncesinde AFC Bournemouth'u 2-1 ve Paris FC'yi 4-0 mağlup etti, yalnızca Udinese ile 3-3 berabere kaldı. Mainz, bu beş maçta 17 gol attı ve dört gol yedi.

BMG

BMG - Form

AVL
K2-1
TSM
K0-5
RBL
K3-0
ELV
K3-4
SCF
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
M05

M05 - Form

BOU
K2-1
KRI
K0-9
SCP
B0-0
HSV
K0-5
SGE
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 19 Nisan 2026'da Bundesliga'da Borussia-Park'ta 1-1 sona erdi. Ondan önce Mainz 05, Aralık 2025'te sahasında Gladbach'a 1-0 kaybetti. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada Gladbach'ın bir, Mainz'ın bir galibiyeti bulunurken, üç maç da berabere bitti; bu eşleşmede iki kulüp de birbirine üstünlük kurmakta zorlandı.

Kafa Kafaya

MönchengladbachÇizimMainz 05
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Mainz 05
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Mainz 05 badge
Mainz 05
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Mönchengladbach
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Mönchengladbach
BMG
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Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
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MS
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
1
MS
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
1
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı4/5

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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