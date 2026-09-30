Borussia Mönchengladbach, 18 Ekim 2026 Pazar günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak bu eşleşme, son dönemdeki üst düzey lig karşılaşmalarında maç başına beş golün üzerinde ortalamayla sürekli olarak bol gollü ve keyifli mücadeleler ortaya çıkardı. Gladbach, Hoffenheim'a karşı evindeki son lig maçında aldığı net 4-0'lık galibiyetin ardından iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

GOAL, Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için sunuyor.

Borussia Moenchengladbach - Hoffenheim Bundesliga maçı ne zaman başlıyor?

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 6 18 Eki 2026 - 11:30 Ista-Borussia-Park

Borussia Moenchengladbach - Hoffenheim Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim maçının BORUSSIA-PARK'taki biletlerini satın almak için şu ana kanalları takip edebilirsiniz:

1. Resmi bilet kanalları

Borussia Mönchengladbach resmi bilet mağazası : En güvenli ve en doğrudan yol, Gladbach'ın resmi çevrimiçi bilet portalıdır. Biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkar, önce kulüp üyeleri için sunulur, koltuk kalması halinde daha sonra genel satışa açılır.

İkincil bilet değişim platformu (Zweitmarkt) : Gladbach, ana sitesi üzerinden resmi bir bilet yeniden satış platformu işletiyor. Maçın biletleri tükenirse kulüp üyeleri ve taraftarlar biletlerini güvenli şekilde, orijinal satış fiyatı üzerinden yeniden satışa çıkarır.

Deplasman taraftarı tribünü : Hoffenheim'ı destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri doğrudan TSG Hoffenheim'ın resmi bilet mağazası üzerinden misafir kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine dağıtılır.

2. Üçüncü taraf yeniden satış platformları

İkincil bilet pazar yerleri : StubHub gibi ikincil bilet platformları yeniden satış biletlerini listeler. İkincil pazar yerlerindeki fiyatların çoğu zaman talebe göre dalgalandığını ve resmi satış fiyatlarından daha yüksek olabileceğini unutmayın.

Borussia Moenchengladbach - Hoffenheim Bundesliga biletleri ne kadar?

Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim maçının BORUSSIA-PARK'taki bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

1. Resmi satış fiyatları (Gladbach bilet mağazası)

Ayakta seyir tribünü (Nordkurve) : Yaklaşık 16 € - 19 €

Standart oturma yerleri (üst ve alt katlar) : Yaklaşık 19 € - 55 € (orta saha görüşüne yakınlığa bağlı olarak)

Resmi Zweitmarkt (yeniden satış değişim platformu) : Orijinal satış fiyatı üzerinden satılır, genellikle 16 € ile 55 € arasında değişir ve ikincil fiyat artışı içermez.

2. İkincil yeniden satış pazar yerleri

I biletleri resmi kulüp kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre dalgalanır

Başlangıç/giriş seviyesi biletler : Yaklaşık 22 € - 30 €

Ortalama bilet aralığı : 50 € - 140 €+ (koltuk kategorisine, bulunabilirliğe ve maç gününe yaklaşıldıkça artan talebe bağlıdır)

VIP ve ağırlama : Başlangıç fiyatı 250 € - 300 €+

Borussia Moenchengladbach - Hoffenheim Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Moenchengladbach - Hoffenheim form durumu

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga kapsamında değerlendirilen son beş resmi maçının üçünü kaybetti; tek galibiyetleri ise DFB-Pokal'da TSV Schott Mainz karşısında alınan 5-0'lık sonuç ve Aston Villa ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçındaki 2-1'lik galibiyet oldu. Takımın son sonucu, SC Freiburg deplasmanında alınan 5-0'lık mağlubiyetti. Bu beş maçta Gladbach dokuz gol atıp 13 gol yedi; yalnızca Bundesliga yenilgileri ise 3-12'lik gol tablosunu oluşturdu.

Hoffenheim son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonuçları, Hlozek'in iki gol attığı VfB Stuttgart karşısındaki 2-1'lik Bundesliga galibiyetiydi. Ayrıca DFB-Pokal'da Erzgebirge Aue'yi 4-0 yendiler ve sezon öncesinde Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kaldılar. TSG bu beş maçta 11 gol attı ve sekiz gol yedi.

Borussia Moenchengladbach - Hoffenheim: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki en son karşılaşma, 16 Mayıs 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Borussia Mönchengladbach sahasında 4-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Gladbach iki kez kazandı, Hoffenheim iki kez kazandı ve bir maç beraberlikle sonuçlandı; bu da Mayıs 2025'te Borussia-Park'ta alınan 4-4'lük sonuçtu. Bu beş karşılaşmada toplam 27 gol atıldı ve maç başına ortalama beşten fazla gol çıktı.