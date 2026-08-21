Borussia Mönchengladbach - Elversberg maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Borussia Mönchengladbach, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Elversberg ile karşı karşıya gelecek.

Bu iç saha maçı, Mönchengladbach'a sezonun erken bölümünde kritik puanlar alma fırsatı sunarken, deplasmana gelecek Elversberg ise üst düzey rekabette yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İki takım, üst düzey futbolda daha önce yalnızca bir kez resmi maçta karşılaştı; Mönchengladbach, Aralık 2020'de DFB-Pokal'ın ikinci turunda Elversberg'i 5-0'lık net bir galibiyetle geçti.

Let GOAL size, Borussia Mönchengladbach - Elversberg maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, anlatsın.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga sezonunun açılış haftasında Elversberg'i Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta ağırlayacak.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi ev sahibi kulüp satışı (Borussia Mönchengladbach)

Satın alma işlemini doğrudan ev sahibi takımın resmi online bilet portalı üzerinden yapın.

Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli rezervasyon döneminden yararlanır.

Standart tribün biletleri tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin nominal fiyat üzerinden doğrudan yeniden satış yaptığı kulübün internet sitesindeki resmi ikincil bilet değişim platformunu kontrol edin.

2. Deplasman taraftar bloğu (SV Elversberg)

Deplasman taraftarları, BORUSSIA-PARK'taki ayrılmış misafir tribününde yer almak için biletlerini doğrudan SV Elversberg'in resmi bilet mağazasından almalıdır.

3. Üçüncü taraf yeniden satış pazarları

Stubhub gibi ikincil bilet platformlarında satış ilanları bulunur, ancak fiyatlar talebe bağlı olarak genellikle resmi satış fiyatının üstüne çıkar.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga biletleri ne kadar?

BORUSSIA PARK'ta oynanacak Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg Bundesliga maçı için hem resmi hem de ikincil pazardaki bilet fiyatları şöyle:

Resmi fiyatlar: Doğrudan kulüp portalından alınan standart VIP olmayan biletlerin fiyatı, standart kategorilerde genellikle 15 € ile 55 € arasında değişiyor.

Yeniden satış pazarı: Stubhub gibi üçüncü taraf platformlarda temel giriş biletlerinin başlangıç fiyatı genellikle 20 € ile 50 € civarında olurken, ikincil piyasadaki ortalama ilanlar tribün talebi ve müsaitliğe bağlı olarak 170 € ile 300 € arasında değişiyor.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Mönchengladbach - Elversberg form durumu

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga açılışına sezon öncesindeki beş hazırlık maçının beşini de kazanarak giriyor; bu karşılaşmalarda 20 gol atıp yalnızca iki gol yedi. Takımın son maçı 15 Ağustos'ta Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyet olurken, en farklı sonucu Velbert'i 8-0 yenerek elde etti. Bu seri, yaz hazırlık programının tamamının kayıpsız geçildiğini gösteriyor.

Elversberg, sezon öncesindeki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takım, 15 Ağustos'taki son hazırlık maçında Lorient'i 4-1 yendi ve daha önce Strasbourg'u da 5-2 mağlup ederek beş gol attı. Tek yenilgisi temmuz ortasında Viktoria Köln 1904 karşısında geldi. Bu beş maçta 12 gol atıp altı gol yedi.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg: Son karşılaşmalar

Mevcut kayıtlara göre iki kulüp yalnızca bir kez karşılaştı ve Borussia Mönchengladbach, Aralık 2020'de DFB-Pokal'da Elversberg deplasmanında 5-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki tek karşılaşma verisi olma özelliğini taşıyor; bu da ilk Bundesliga buluşmaları öncesinde başvurulabilecek tarihsel bağlamın sınırlı olduğu anlamına geliyor.

Kafa Kafaya Çizim 1 0 0 DFB Kupası Elversberg ELV 0 Mönchengladbach BMG 5 MS 5 Attığı Gol 0 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 0 / 1

Borussia Mönchengladbach - Elversberg puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Borussia Mönchengladbach şu anda beşinci sırada yer alırken, Elversberg yedinci basamakta bulunuyor.