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Borussia Mönchengladbach - Elversberg maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Mönchengladbach
Elversberg
Bundesliga

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'da Elversberg ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Borussia Mönchengladbach, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Elversberg ile karşı karşıya gelecek.

Bu iç saha maçı, Mönchengladbach'a sezonun erken bölümünde kritik puanlar alma fırsatı sunarken, deplasmana gelecek Elversberg ise üst düzey rekabette yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İki takım, üst düzey futbolda daha önce yalnızca bir kez resmi maçta karşılaştı; Mönchengladbach, Aralık 2020'de DFB-Pokal'ın ikinci turunda Elversberg'i 5-0'lık net bir galibiyetle geçti.

Let GOAL size, Borussia Mönchengladbach - Elversberg maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, anlatsın.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga sezonunun açılış haftasında Elversberg'i Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta ağırlayacak.

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Bundesliga - Hafta 2
Ista-Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi ev sahibi kulüp satışı (Borussia Mönchengladbach)

  • Satın alma işlemini doğrudan ev sahibi takımın resmi online bilet portalı üzerinden yapın.
  • Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli rezervasyon döneminden yararlanır.
  • Standart tribün biletleri tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin nominal fiyat üzerinden doğrudan yeniden satış yaptığı kulübün internet sitesindeki resmi ikincil bilet değişim platformunu kontrol edin.

2. Deplasman taraftar bloğu (SV Elversberg)

  • Deplasman taraftarları, BORUSSIA-PARK'taki ayrılmış misafir tribününde yer almak için biletlerini doğrudan SV Elversberg'in resmi bilet mağazasından almalıdır.

3. Üçüncü taraf yeniden satış pazarları

  • Stubhub gibi ikincil bilet platformlarında satış ilanları bulunur, ancak fiyatlar talebe bağlı olarak genellikle resmi satış fiyatının üstüne çıkar.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga biletleri ne kadar?

BORUSSIA PARK'ta oynanacak Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg Bundesliga maçı için hem resmi hem de ikincil pazardaki bilet fiyatları şöyle:

  • Resmi fiyatlar: Doğrudan kulüp portalından alınan standart VIP olmayan biletlerin fiyatı, standart kategorilerde genellikle 15 € ile 55 € arasında değişiyor.
  • Yeniden satış pazarı: Stubhub gibi üçüncü taraf platformlarda temel giriş biletlerinin başlangıç fiyatı genellikle 20 € ile 50 € civarında olurken, ikincil piyasadaki ortalama ilanlar tribün talebi ve müsaitliğe bağlı olarak 170 € ile 300 € arasında değişiyor.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Mönchengladbach - Elversberg form durumu

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga açılışına sezon öncesindeki beş hazırlık maçının beşini de kazanarak giriyor; bu karşılaşmalarda 20 gol atıp yalnızca iki gol yedi. Takımın son maçı 15 Ağustos'ta Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyet olurken, en farklı sonucu Velbert'i 8-0 yenerek elde etti. Bu seri, yaz hazırlık programının tamamının kayıpsız geçildiğini gösteriyor.

Elversberg, sezon öncesindeki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takım, 15 Ağustos'taki son hazırlık maçında Lorient'i 4-1 yendi ve daha önce Strasbourg'u da 5-2 mağlup ederek beş gol attı. Tek yenilgisi temmuz ortasında Viktoria Köln 1904 karşısında geldi. Bu beş maçta 12 gol atıp altı gol yedi.

BMG

BMG - Form

HRO
K1-3
VEL
K0-8
AVL
K2-1
TSM
K0-5
RBL
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ELV

ELV - Form

STR
K5-2
MLL
B1-1
FCL
K4-1
DUI
K1-3
B04
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Borussia Mönchengladbach - Elversberg: Son karşılaşmalar

Mevcut kayıtlara göre iki kulüp yalnızca bir kez karşılaştı ve Borussia Mönchengladbach, Aralık 2020'de DFB-Pokal'da Elversberg deplasmanında 5-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki tek karşılaşma verisi olma özelliğini taşıyor; bu da ilk Bundesliga buluşmaları öncesinde başvurulabilecek tarihsel bağlamın sınırlı olduğu anlamına geliyor.

Kafa Kafaya

MönchengladbachÇizimElversberg
1
0
0
DFB Kupası
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
5
MS
5Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı0/1

Borussia Mönchengladbach - Elversberg puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Borussia Mönchengladbach şu anda beşinci sırada yer alırken, Elversberg yedinci basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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