Borussia Mönchengladbach, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u Mönchengladbach'taki Ista-Borussia-Park'ta ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son Bundesliga karşılaşması, Deutsche Bank Park'ta Frankfurt'un rahat bir şekilde 3-0 kazanmasıyla sonuçlandı. Bundan önce, Eylül 2025'teki karşılaşmada iki ekip 10 gole sahne olan sıra dışı bir maç oynadı ve Frankfurt, Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etti.

GOAL, Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak sizin için derledi.

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Ista-Borussia-Park'ta oynanacak.

Bundesliga - Hafta 13 12 Ara 2026 - 12:30 Ista-Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: En güvenli, en güvenilir ve normal fiyatlı seçenek, biletleri doğrudan Borussia Mönchengladbach veya Eintracht Frankfurt'un resmî çevrim içi bilet satış kanallarından almak. Biletler genellikle kalan kontenjana bağlı olarak genel satıştan önce üyelere öncelik tanınan satış dönemlerinde sunulur.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt Bundesliga biletleri ne kadar?

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci alanları (taraftar tribünleri): 15-25 avro.

15-25 avro. Standart koltuklar (üst ve alt tribünler / köşeler): 35-75 avro.

35-75 avro. Orta bölümdeki yan tribün koltukları (ayrıcalıklı koltuklar): 70-90 avro ve üzeri.

70-90 avro ve üzeri. VIP ve ağırlama paketleri: 250-400 avro ve üzeri.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Üst tribün / genel giriş için ikinci el biletler: Genellikle 45-60 avro civarından başlar.

Genellikle Yan tribün / orta kat koltukları için ikinci el biletler: Genellikle 90-250 avro ve üzeri arasında değişir.

Genellikle VIP ve ağırlama paketleri için ikinci el biletler: Çoğunlukla 350 avrodan 900 avronun üzerine kadar çıkar.

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un form durumu

Borussia Mönchengladbach, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 12 Kasım'da Standard Liege'i bir hazırlık karşılaşmasında yendi. Son resmî maçında ise 6 Kasım'da Bundesliga'da Hamburger SV'ye 3-1 mağlup oldu. Gladbach, bu süreçte DFB-Pokal'da Karlsruher SC'yi 2-0 yendi ve VfB Stuttgart deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Takım, Hamburg yenilgisinden önceki son lig maçında Paderborn ile 0-0 berabere kaldı.

Eintracht Frankfurt, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Son maçında 7 Kasım'da Bundesliga'da Paderborn deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Ondan önce ligde Hamburger SV'yi 3-1 yendi. Frankfurt ayrıca DFB-Pokal'da Hamburg'u 3-1 mağlup etti ve FC Köln deplasmanında 1-0 kazandı. Bu süreçteki tek mağlubiyetini Borussia Dortmund deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı.

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 14 Şubat 2026'da Frankfurt'ta oynanan Bundesliga maçında karşılaştı ve Eintracht Frankfurt 3-0 kazandı. Bundan önce, Eylül 2025'te Mönchengladbach'ta oynanan diğer maç, Frankfurt'un 6-4'lük dikkat çekici galibiyetiyle sonuçlandı. İki takım arasındaki son beş maçta Frankfurt üç, Gladbach bir galibiyet aldı; bir karşılaşma da berabere bitti. Bu beş maçta toplam 30 gol atıldı.