Borussia Mönchengladbach, 1 Aralık 2026 Salı günü Darmstadt'ı Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşmaları 2023–24 Bundesliga sezonunda oynandı ve çekişmeli geçen iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Eylül 2023'te Darmstadt'ın Merck-Stadion am Böllenfalltor stadında oynanan mücadele 3-3 sona erdi. Şubat 2024'te Borussia-Park'ta oynanan karşılaşmada ise gol olmadı ve takımlar 0-0 berabere kaldı.

GOAL, Borussia Mönchengladbach-Darmstadt maçına bilet almak için bilmeniz gerekenleri, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını anlatıyor.

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt Almanya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt maçı, 1 Aralık 2026 Salı günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta oynanacak.

DFB Kupası - 1/8 1 Ara 2026 - 14:45 Ista-Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt Almanya Kupası maçına bilet nasıl alınır?

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt Almanya Kupası maçına bilet almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları (birincil piyasa): Üyelere öncelikli satış ve genel satış için, Borussia-Park'ta ev sahibi olan Borussia Mönchengladbach'ın ve SV Darmstadt 98'in resmî internet sitelerini kontrol edebilirsiniz. Biletleri doğrudan kulüplerden almak, liste fiyatından satın almanızı ve resmî yollardan stada giriş yapmanızı sağlar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Almanya Kupası maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt Almanya Kupası maçının biletleri ne kadar?

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt Almanya Kupası maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci alanı / güvenli ayakta seyirci alanı: 15 ila 20 €

15 ila 20 € Standart koltuklar (üst ve alt tribünler): 30 ila 60 €

30 ila 60 € VIP / ağırlama paketleri: 150 ila 300 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeler:

Standart koltuklar / genel giriş: 45 ila 120 € ve üzeri

45 ila 120 € ve üzeri Premium / uzun kenar koltukları: 130 ila 250 € ve üzeri

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt Almanya Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Mönchengladbach ve Darmstadt'ın form durumu

Borussia Mönchengladbach, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Paderborn ile 0-0 berabere kalan takım, bundan önce Almanya Kupası'nda Karlsruher SC'yi 2-0 yenmişti. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Bundesliga'da VfB Stuttgart deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetti. Hoffenheim (1-2) ve FC Köln (1-2) karşısındaki yenilgiler ise Blessin'in gidermeye çalıştığı istikrarsızlığı gösteriyor.

Darmstadt, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak 2. Bundesliga'da Magdeburg ile 1-1 berabere kalan takım, Almanya Kupası'nda Elversberg'i 2-0 yendi. Bu dönemin en kötü sonucu, sahasında Karlsruher SC'ye 4-0 yenilmesiydi. Darmstadt, söz konusu beş maçta yedi gol atarken on gol yedi.

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2024'te Bundesliga'da karşılaştı. Borussia-Park'taki maç 0-0 berabere bitti. Ondan önce, Eylül 2023'te Darmstadt'ın ev sahipliği yaptığı maç 3-3 sona ermişti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada iki takım da üstünlük kuramadı: Gladbach ve Darmstadt birer kez kazandı, üç maç ise berabere bitti.