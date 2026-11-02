Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund'u 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'daki Borussia-Park'ta ağırlayacak.

İki takımın 3 Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Mönchengladbach, Haris Tabaković'in son dakikalarda attığı golle sahasında zorlu bir mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu maçtan önce eşleşmede üstün bir seri yakalayan Dortmund, Aralık 2025'te 2-0, aynı yılın daha erken bir döneminde ise 3-2 galip gelmişti.

Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund arasındaki maç, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'daki Borussia-Park'ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 10 21 Kas 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund arasında Borussia-Park'ta oynanacak Bundesliga maçında yer bulmak isteyen taraftarlar için genellikle şu bilet seçenekleri bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: Hem Borussia Mönchengladbach hem de Borussia Dortmund, bilet satışında önceliği yalnızca kendi resmî üyelerine tanıyor. Bu, biletleri satış fiyatından edinmenin en güvenilir yolu.

Hem Borussia Mönchengladbach hem de Borussia Dortmund, bilet satışında önceliği yalnızca kendi resmî üyelerine tanıyor. Bu, biletleri satış fiyatından edinmenin en güvenilir yolu. Genel satış: Üyelere ayrılan kontenjandan kalan biletler, daha sonra ev sahibi kulübün resmî bilet satış portalı üzerinden genel satışa sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund arasında Borussia-Park'ta oynanacak Bundesliga maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir biletleri (Nordkurve): Kulüp üyeleri için satış fiyatları genellikle 19 € ile 25 € arasında değişiyor.

Kulüp üyeleri için satış fiyatları genellikle arasında değişiyor. Standart koltuklar (üst ve alt tribünler): Resmî ilk satışta standart kategorideki koltukların fiyatları genellikle 35 € ile 75 € arasında değişiyor.

Resmî ilk satışta standart kategorideki koltukların fiyatları genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama koltukları: Kulübün doğrudan sunduğu, yiyecek-içecek hizmeti ve minderli koltuklara sahip dinlenme salonuna erişimi içeren özel paketlerde bilet başına fiyatlar 200 €'dan başlayıp 400 €'nun üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Alt tribünler ve köşe bölümleri: Arz ve talebe bağlı olarak fiyatlar yaklaşık 70 € ile 110 € (yaklaşık 60 £ ve üzeri) düzeyinden başlıyor.

Arz ve talebe bağlı olarak fiyatlar yaklaşık (yaklaşık 60 £ ve üzeri) düzeyinden başlıyor. Uzun kenar ve özel koltuklar: Saha kenarı boyunca yer alan veya rağbet gören bloklardaki standart koltuklar genellikle 150 € ile 350 € arasında değişiyor.

Saha kenarı boyunca yer alan veya rağbet gören bloklardaki standart koltuklar genellikle arasında değişiyor. VIP ve iş dünyasına özel salon biletlerinin yeniden satışı: Üst düzey ağırlama hizmeti ve şirketlere ayrılmış özel blok paketlerinde koltuk başına fiyatlar çoğunlukla 400 € ile 900 €'nun üzeri arasında değişiyor.

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund: Takımların form durumu

Mönchengladbach, Blessin'i endişelendirecek bir seriyle bu maça çıkıyor. Takımı, son beş resmî maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; üç kez yenildi, bir kez de berabere kaldı. Bu tek galibiyet ise Sportfreunde Siegen ile oynanan bir hazırlık maçında geldi. Ligde Mainz, Köln ve Hoffenheim'a yenilen Mönchengladbach, bu üç Bundesliga mağlubiyetinde on gol yedi. Son maçında Hoffenheim'a 2-1 kaybeden takım, beş maçın tamamında yalnızca beş gol atarken sekiz gol yedi.

Dortmund'un ligdeki konumu farklı bir tablo çizse de son sonuçlarında uyarı işaretleri var. Son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alan takım, beş gol atıp beş gol yedi. Union Berlin karşısındaki 0-0'lık beraberlik, galibiyet alamadığı üçüncü maç olurken Norveç'te Bodø/Glimt'e karşı aldığı 1-0'lık yenilgi, Kovac'ın da açıkça kabul ettiği yoğunluk eksikliğini ortaya koydu. Bu serideki iki galibiyet, Paderborn karşısındaki 3-0'lık ve Stuttgart deplasmanındaki 1-0'lık sonuçlar, giderek daha uzak görünüyor.

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Mayıs 2026'da Mönchengladbach'ın sahasında 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi ve Dortmund'un bu eşleşmedeki üstünlük serisini bitirdi. Son beş karşılaşmada Dortmund üç, Gladbach bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Beş maçta atılan toplam gol sayısında Dortmund az farkla önde olsa da Gladbach'ın evindeki son galibiyeti, Blessin'in takımına güven verecek bir sonuç.