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Şampiyonlar Ligi
team-logoDortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
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Borussia Dortmund-Real Betis maçı biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dortmund
Real Betis
Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis ile karşı karşıya geliyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Bu karşılaşma, iki kulübün resmî UEFA organizasyonlarında daha önce birbirine rakip olmaması nedeniyle Avrupa sahnesinde nadir görülen bir eşleşme olacak. İki takım daha önce yalnızca 1 Ağustos 2015'te bir hazırlık maçında karşılaşmış ve Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Borussia Dortmund ile Real Betis maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund ile Real Betis arasındaki maç, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak isteyenlerin, kulüplerin resmî satış kanallarından ikincil bilet platformlarına ve ağırlama paketi sağlayıcılarına kadar birkaç temel seçeneği bulunuyor:

  • Resmî BVB bilet satış sitesi ve kura sistemi: Biletleri doğrudan Borussia Dortmund'un resmî internet sitesinden satın alabilirsiniz. BVB, yoğun talep gören Şampiyonlar Ligi maçlarında genellikle biletleri ilk gelenin aldığı doğrudan satış yerine başvuru veya kura sistemi kullanıyor. Kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelikli başvuru dönemleri tanınıyor.
  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor.

Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund ile Real Betis arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına, tribündeki konuma ve talebe göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Üst tribün / Ekonomik koltuklar (Kategori 4): Standart üst tribün veya görüşü kısıtlı alanlardaki bilet fiyatları genellikle €40 ile €60 civarından başlıyor. Ancak yoğun talep gören Avrupa maçlarının biletleri, kulüp üyelerine yönelik resmî kuralarda hızla tükeniyor.
  • Orta fiyat grubundaki koltuklar (Kategori 2 ve 3): Orta bölümlerdeki ve yan tribünlerdeki standart koltukların fiyatları genellikle €80 ile €150 arasında değişiyor.
  • Alt tribündeki en iyi konumlar ve VIP ağırlama paketleri: Alt tribündeki ayrıcalıklı koltukların ve salon erişimi sunan resmî VIP paketlerinin fiyatları €250 ile €500'ün üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet piyasaları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre satışa sunuluyor:

  • Üst tribün ve en düşük fiyatlı yeniden satış biletleri: Başlangıç fiyatları, biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak genellikle €80 ile €130 civarında oluyor.
  • Standart yan tribün koltukları (Kategori 1 ve 2): Orta fiyat grubundaki ve sahanın uzun kenarındaki koltukların fiyatları genellikle €200 ile €400'ün üzeri arasında değişiyor.
  • Ayrıcalıklı koltukların ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Alt tribündeki en iyi konumlarda bulunan biletlerin veya yeniden satıcıların sunduğu paketlerin fiyatları çoğu zaman €450 ile €700'ün üzeri arasında değişiyor.

Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund ve Real Betis'in form durumu

Borussia Dortmund müthiş bir form grafiğiyle bu maça çıkacak. Tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanan takım, 13 gol atarken yalnızca iki gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Paderborn'u 3-0 mağlup etti; Şampiyonlar Ligi'nde de Villarreal karşısında 3-2'lik galibiyet aldı. Son beş maçında iki kez gol yememesi, Kovac'ın takımının savunmadaki sağlamlığını gösteriyor.

Real Betis ise son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı ve bu süreçte hiç yenilmedi. Son maçında LaLiga'da Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalan takım, aynı dönemde Getafe, Villarreal ve Real Madrid'i de mağlup etti. Betis, bu beş karşılaşmada dokuz gol atıp dört gol yedi. Öne çıkan sonucu ise Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetti.

BVB

BVB - Form

VFB
K0-1
SVW
B2-2
BOD
K1-0
FCU
B0-0
SAB
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
BET

BET - Form

COR
B1-1
OSA
K5-2
POR
K3-2
BAR
K2-5
FEY
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Borussia Dortmund-Real Betis: İki takım arasındaki son karşılaşma

Borussia Dortmund ile Real Betis arasında kayıtlara geçen tek karşılaşma, 1 Ağustos 2015'te oynanan hazırlık maçıydı. Dortmund bu maçı kendi sahasında 2-0 kazandı. İki kulüp arasında sezon öncesinde oynanan bu tek karşılaşma dışında herhangi bir resmî maç geçmişi bulunmuyor.

Kafa Kafaya

DortmundÇizimReal Betis
1
0
0
Club Friendlies
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
MS
2Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı0/1
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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