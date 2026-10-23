Bu karşılaşma, iki kulübün resmî UEFA organizasyonlarında daha önce birbirine rakip olmaması nedeniyle Avrupa sahnesinde nadir görülen bir eşleşme olacak. İki takım daha önce yalnızca 1 Ağustos 2015'te bir hazırlık maçında karşılaşmış ve Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Borussia Dortmund ile Real Betis maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund ile Real Betis arasındaki maç, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak isteyenlerin, kulüplerin resmî satış kanallarından ikincil bilet platformlarına ve ağırlama paketi sağlayıcılarına kadar birkaç temel seçeneği bulunuyor:

Resmî BVB bilet satış sitesi ve kura sistemi: Biletleri doğrudan Borussia Dortmund'un resmî internet sitesinden satın alabilirsiniz. BVB, yoğun talep gören Şampiyonlar Ligi maçlarında genellikle biletleri ilk gelenin aldığı doğrudan satış yerine başvuru veya kura sistemi kullanıyor. Kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelikli başvuru dönemleri tanınıyor.

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor.

Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund ile Real Betis arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına, tribündeki konuma ve talebe göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Üst tribün / Ekonomik koltuklar (Kategori 4): Standart üst tribün veya görüşü kısıtlı alanlardaki bilet fiyatları genellikle €40 ile €60 civarından başlıyor. Ancak yoğun talep gören Avrupa maçlarının biletleri, kulüp üyelerine yönelik resmî kuralarda hızla tükeniyor.

Orta fiyat grubundaki koltuklar (Kategori 2 ve 3): Orta bölümlerdeki ve yan tribünlerdeki standart koltukların fiyatları genellikle €80 ile €150 arasında değişiyor.

Alt tribündeki en iyi konumlar ve VIP ağırlama paketleri: Alt tribündeki ayrıcalıklı koltukların ve salon erişimi sunan resmî VIP paketlerinin fiyatları €250 ile €500'ün üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet piyasaları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre satışa sunuluyor:

Üst tribün ve en düşük fiyatlı yeniden satış biletleri: Başlangıç fiyatları, biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak genellikle €80 ile €130 civarında oluyor.

Standart yan tribün koltukları (Kategori 1 ve 2): Orta fiyat grubundaki ve sahanın uzun kenarındaki koltukların fiyatları genellikle €200 ile €400'ün üzeri arasında değişiyor.

Ayrıcalıklı koltukların ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Alt tribündeki en iyi konumlarda bulunan biletlerin veya yeniden satıcıların sunduğu paketlerin fiyatları çoğu zaman €450 ile €700'ün üzeri arasında değişiyor.

Borussia Dortmund-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund ve Real Betis'in form durumu

Borussia Dortmund müthiş bir form grafiğiyle bu maça çıkacak. Tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanan takım, 13 gol atarken yalnızca iki gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Paderborn'u 3-0 mağlup etti; Şampiyonlar Ligi'nde de Villarreal karşısında 3-2'lik galibiyet aldı. Son beş maçında iki kez gol yememesi, Kovac'ın takımının savunmadaki sağlamlığını gösteriyor.

Real Betis ise son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı ve bu süreçte hiç yenilmedi. Son maçında LaLiga'da Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalan takım, aynı dönemde Getafe, Villarreal ve Real Madrid'i de mağlup etti. Betis, bu beş karşılaşmada dokuz gol atıp dört gol yedi. Öne çıkan sonucu ise Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetti.

Borussia Dortmund-Real Betis: İki takım arasındaki son karşılaşma

Borussia Dortmund ile Real Betis arasında kayıtlara geçen tek karşılaşma, 1 Ağustos 2015'te oynanan hazırlık maçıydı. Dortmund bu maçı kendi sahasında 2-0 kazandı. İki kulüp arasında sezon öncesinde oynanan bu tek karşılaşma dışında herhangi bir resmî maç geçmişi bulunmuyor.