Borussia Dortmund, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Inter'i konuk edecek.

Borussia Dortmund ile Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde rekabete dayanan bir geçmişi var. İki takımın Avrupa kupalarındaki son karşılaşmasında, Ocak 2026'da Signal Iduna Park'ta oynanan maçta İtalyan ekibi 2-0 kazandı. Dortmund'un Inter karşısındaki tek resmî Avrupa kupası galibiyeti ise Kasım 2019'da grup aşamasında kendi sahasında geriden gelerek aldığı unutulmaz 3-2'lik galibiyet.

Borussia Dortmund-Inter maçına biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Borussia Dortmund-Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund-Inter maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 9 Ara 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Inter Şampiyonlar Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Borussia Dortmund-Inter Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletlerin mevcut olmasına ve üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerine bağlı olarak, Borussia Dortmund'un resmî bilet satış portalından veya üyelik platformundan doğrudan satın almak, biletleri liste fiyatından temin etmenin en doğrudan ve güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Borussia Dortmund-Inter Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund-Inter Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Ayakta izleme / genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 € ile 60 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Oturmalı tribünler (1-4. kategoriler): Fiyatlar genellikle yaklaşık 50 € ile 100 €'nun üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Ayakta izleme / uygun fiyatlı koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 90 € ile 135 € düzeyinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık düzeyinden başlıyor. Standart oturmalı tribünler (2-4. kategoriler): Fiyatlar 140 € ile 250 €'nun üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Premium / 1. kategori koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 350 € ile 450 €'nun üzeri arasında değişiyor.

Borussia Dortmund-Inter Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Borussia Dortmund ve Inter'in form durumu

Borussia Dortmund, oynadığı son beş resmî maçın dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Bu maçların hepsinde gol yemesine rağmen gol bulma konusunda istikrarlı bir performans sergiledi. Son maçında Bundesliga'da Elversberg'i 2-1 yenen Dortmund, Kasım ayında daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'i aynı skorla mağlup etti. Puan kaybettiği tek maç, Ekim sonunda Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Dortmund bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Inter, oynadığı son beş resmî maçın dördünü kazandı. Tek yenilgisini Serie A'da AC Milan'a 3-1 kaybederek aldı. Chivu'nun ekibi bu yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 3-0, ardından 8 Kasım'da ligde Como'yu 2-0 yenerek toparlandı. Bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yiyen Inter, son iki karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

Borussia Dortmund-Inter: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. Inter, Signal Iduna Park'ta Dortmund'u 2-0 yendi. Kayıtlardaki üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ikisini Inter, birini Dortmund kazandı. Alman ekibinin tek galibiyeti, Kasım 2019'da kendi sahasında aldığı 3-2'lik sonuçtu.