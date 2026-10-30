Borussia Dortmund, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Elversberg'i Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta ağırlayacak.

Borussia Dortmund geçmişte Elversberg'in rezerv takımıyla alt liglerde karşılaştı ve Ekim 1981'de DFB-Pokal'da A takımını 4-1 mağlup etti. Elversberg ise Bundesliga'daki ilk sezonunda köklü kulüplere karşı aldığı dikkat çekici sonuçlarla zorlu bir rakip olduğunu gösterdi.

Borussia Dortmund-Elversberg maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Borussia Dortmund-Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund-Elversberg maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 9 7 Kas 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Elversberg Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-SV Elversberg Bundesliga maçı için bilet almak isteyen taraftarların başvurabileceği başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

BVB'nin resmî bilet satış sitesi: Biletleri satış fiyatından almanın en güvenilir ve ekonomik yolu, Borussia Dortmund'un resmî internet sitesini kullanmak. Biletler genellikle önce kulüp üyeleri ve kombine bilet sahiplerine özel ön satışa sunuluyor. Kalan koltuklar daha sonra genel satışa açılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Borussia Dortmund-Elversberg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund-SV Elversberg Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet satış platformlarından mı alındıklarına göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Ayakta seyir biletleri (Sarı Duvar / genel ayakta seyir alanı): Fiyatları genellikle 19,00 € civarında.

Fiyatları genellikle civarında. 4. kategori koltuklar: Üst tribündeki standart koltukların fiyatları, kulüpten doğrudan alındığında genellikle 57,00 € civarından başlıyor.

Üst tribündeki standart koltukların fiyatları, kulüpten doğrudan alındığında genellikle civarından başlıyor. 1 ila 3. kategori koltuklar: Alt ve orta tribünlerdeki üst düzey standart koltukların satış fiyatları genellikle 65,00 € ile 85,00 € arasında değişiyor.

Alt ve orta tribünlerdeki üst düzey standart koltukların satış fiyatları genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Konforlu minderli koltuk ve ikram hizmeti içeren paketlerin fiyatları kişi başı yaklaşık 535,50 € tutarından başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satışındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Genel satış biletlerinin yeniden satışı: Bu maçta üst tribündeki standart koltukların veya ayakta seyir alanlarının biletleri, anlık arz ve talebe bağlı olarak genellikle 50,00 € ile 70,00 € civarından başlıyor.

Bu maçta üst tribündeki standart koltukların veya ayakta seyir alanlarının biletleri, anlık arz ve talebe bağlı olarak genellikle civarından başlıyor. Uzun kenar ve üst düzey koltukların yeniden satışı: Sahayı daha iyi gören uzun kenar koltuklarının fiyatları sık sık 100,00 € ile 180,00+ € seviyelerine çıkıyor.

Borussia Dortmund-Elversberg Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund ve Elversberg'in form durumu

Borussia Dortmund, tüm kulvarlardaki son beş maçını kazandı. Bu süreçte 14 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Bundesliga'da VfB Stuttgart'ı deplasmanda 1-0 yendi; bu seride Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i de 3-2 mağlup etti. Serinin önceki sonuçları arasında Paderborn karşısındaki 3-0'lık galibiyet ve Hoffenheim deplasmanındaki 2-3'lük galibiyet de bulunuyor. Dortmund, son beş maçının ikisinde gol yemedi.

Elversberg'in son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet bulunuyor. Son maçında Waldhof Mannheim'a hazırlık karşılaşmasında 2-1 yenildi. Son resmî maçı ise Bundesliga'da Schalke 04 ile 0-0 berabere bitti. Bu serinin önceki maçlarında Borussia Moenchengladbach deplasmanında 3-4, Bayer Leverkusen karşısında 3-2 kazanırken Bayern Münih'e 1-2 kaybetti.

Borussia Dortmund-Elversberg: Son karşılaşmalar

Borussia Dortmund ile Elversberg arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin veri bulunmuyor. Bilgi edinildikçe geçmiş maçlara ilişkin ayrıntılar eklenecek.