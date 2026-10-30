Borussia Dortmund-Elversberg maçına bilet nasıl alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

Borussia Dortmund, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Elversberg'i Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta ağırlayacak.

Borussia Dortmund, geçmişte alt liglerde Elversberg'in rezerv takımıyla karşılaştı ve Ekim 1981'de DFB-Pokal'da as takımını 4-1 mağlup etti. Elversberg ise Bundesliga'daki ilk sezonunda köklü kulüplere karşı dikkat çekici sonuçlar alarak zorlu bir rakip olduğunu gösterdi.

Borussia Dortmund-Elversberg maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Borussia Dortmund-Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund-Elversberg maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 9 7 Kas 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Elversberg Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-SV Elversberg Bundesliga maçı için bilet almak isteyen taraftarların başvurabileceği birkaç temel seçenek var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

BVB'nin resmî bilet satış sitesi: Biletleri nominal fiyatından satın almanın en güvenilir ve ekonomik yolu, doğrudan Borussia Dortmund'un resmî internet sitesini kullanmak. Biletler genellikle önce kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine özel ön satışa çıkarılıyor; kalan koltuklar daha sonra diğer taraftarların satışına sunuluyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Borussia Dortmund-Elversberg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund-SV Elversberg Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletin kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil pazarlardan mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Ayakta seyir biletleri (Sarı Duvar / genel ayakta seyir alanı): Fiyatlar genellikle 19,00 € civarında.

Fiyatlar genellikle civarında. 4. kategori koltuklar: Üst tribündeki standart koltukların fiyatları, doğrudan kulüpten alındığında genellikle 57,00 € civarından başlıyor.

Üst tribündeki standart koltukların fiyatları, doğrudan kulüpten alındığında genellikle civarından başlıyor. 1 ila 3. kategori koltuklar: Alt ve orta tribünlerdeki standart premium koltukların nominal fiyatları genellikle 65,00 € ile 85,00 € arasında değişiyor.

Alt ve orta tribünlerdeki standart premium koltukların nominal fiyatları genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Premium minderli koltuklar ve yiyecek-içecek hizmetini içeren paketlerin kişi başı fiyatları yaklaşık 535,50 € seviyesinden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Genel satış biletlerinin yeniden satışı: Bu maçta üst tribündeki standart koltukların veya ayakta seyir alanlarının biletleri, anlık arz ve talebe bağlı olarak genellikle 50,00 € ile 70,00 € civarından başlıyor.

Bu maçta üst tribündeki standart koltukların veya ayakta seyir alanlarının biletleri, anlık arz ve talebe bağlı olarak genellikle civarından başlıyor. Uzun kenar ve premium koltukların yeniden satışı: Daha iyi görüş açısı sunan saha kenarı koltukların fiyatları sıklıkla 100,00 € ile 180,00 € ve üzeri seviyelere çıkıyor.

Borussia Dortmund-Elversberg Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund ve Elversberg'in form durumu

Borussia Dortmund, tüm kulvarlardaki son beş maçını kazandı. Bu süreçte 14 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Bundesliga'da VfB Stuttgart'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti; aynı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i de 3-2 yendi. Bu serideki daha önceki sonuçları arasında Paderborn karşısında alınan 3-0'lık galibiyet ve Hoffenheim deplasmanındaki 2-3'lük galibiyet de bulunuyor. Dortmund, son beş maçının ikisinde gol yemedi.

Elversberg'in son beş maçındaki bilançosu iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet. Son maçında Waldhof Mannheim'a hazırlık karşılaşmasında 2-1 yenilirken, son resmî maçında Bundesliga'da Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı. Bu süreçte daha önce Borussia Mönchengladbach deplasmanında 3-4, Bayer Leverkusen karşısında ise 3-2 kazandı; Bayern Münih'e de 1-2 mağlup oldu.

Borussia Dortmund-Elversberg: Son karşılaşmalar

Borussia Dortmund ile Elversberg arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin veriler mevcut değil. Bilgi edinildikçe geçmiş karşılaşmalara dair ayrıntılar eklenecek.