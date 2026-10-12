Borussia Dortmund, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta ağırlayacak.

İki takım arasındaki son maçlarda üstünlük Dortmund'da. Buna, sahasında oynadığı son karşılaşmada aldığı heyecan verici 3-2'lik galibiyet de dâhil. İki takımın maçları genellikle yüksek tempolu ve bol gollü geçiyor; son beş karşılaşmalarında toplam 22 gol atıldı.

Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt arasındaki maçın biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanacak.

Bundesliga - Hafta 7 24 Eki 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Signal Iduna Park'taki Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı için bilet alma seçenekleri şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî BVB bilet portalı : Borussia Dortmund'un resmî kulüp üyeleri, ön satış döneminde biletlere ilk erişim hakkını elde ediyor. Eintracht Frankfurt maçı gibi talebin yüksek olduğu karşılaşmaların biletleri, genel satışa çıkmadan önce üyelere satış sırasında sıklıkla tükeniyor.

BVB'nin resmî ikinci el bilet pazarı: Resmî BVB bilet platformuna entegre olan bu pazarda, maça gidemeyecek kombine sahipleri biletlerini resmî satış fiyatı üzerinden güvenle yeniden satabiliyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Signal Iduna Park'taki Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî kanallarından satış fiyatına mı yoksa ikinci el pazardan mı aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor:

1. Resmî ilk satış fiyatları (BVB bilet portalı)

Doğrudan Borussia Dortmund'dan alınan biletlerin fiyatları, stadyumdaki kategoriye göre sabit:

Ayakta izleme yerleri (Südtribüne / Sarı Duvar): Tam bilet 18,50 €, indirimli / 18 yaş altı bilet 11,00 ila 12,00 €

Oturmalı biletler (6. kategoriden 1. kategoriye): Konuma ve tribün bloğuna göre 35,00 ila 85,00 €

Özel kategori / premium koltuklar: 95,00 €

Genç / çocuk biletleri: Yaş kategorisine göre 10,00 ila 20,00 €

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Genel giriş (yeniden satış): Standart oturma veya ayakta izleme bölümleri için fiyatlar yaklaşık 75,00 €'dan başlayıp 180,00 €'yu aşabiliyor. Orta kategorideki koltukların ortalama fiyatı ise 150,00 ila 250,00 € arasında.

VIP / ağırlama paketleri: Kişi başı fiyatlar 400,00 €'dan başlayıp 700,00 €'yu aşabiliyor. Paketlere premium koltuklar, lounge erişimi, yiyecek ve içecekler dâhil.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un form durumu

Borussia Dortmund, tüm kulvarlardaki son beş maçını kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu maçlarda 14 gol atıp yalnızca beş gol yedi. Son maçında Bundesliga'da VfB Stuttgart deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü; DFB-Pokal'da ise HEBC Hamburg'a beş gol atarken gol yemedi. Bundesliga'da üç galibiyet, sıfır beraberlik ve sıfır mağlubiyet, lig sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

Eintracht Frankfurt'un son beş maçındaki tablo daha değişken: İki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet. Bu karşılaşmalarda 19 gol atıp 12 gol yedi. Son maçında Freiburg deplasmanında 2-2 berabere kaldı; Mainz deplasmanındaki 3-1'lik galibiyeti ise bu süreçteki en iyi lig performansıydı. Eylül ayının başlarında Augsburg deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Mayıs 2026'da Signal Iduna Park'ta Dortmund'un 3-2 kazandığı Bundesliga maçıydı. Kulüpler arasındaki son beş maçta Dortmund iki, Frankfurt ise bir galibiyet aldı; diğer iki karşılaşma berabere bitti. Bu beş maçta toplam 22 gol atılması, iki takım arasındaki karşılaşmaların açık ve bol gollü geçme eğilimini ortaya koyuyor.