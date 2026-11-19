Borussia Dortmund, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Augsburg'u ağırlayacak.

Dortmund, 2025-26 sezonundaki son karşılaşmalarda üstünlüğünü yeniden ortaya koydu. Önce deplasmanda zorlu bir maçın ardından 1-0 kazandı, ardından Mart 2026'da evinde rahat bir 2-0'lık galibiyet aldı. Dortmund'un geçmiş maçlardaki genel üstünlüğüne rağmen Augsburg, 2024-25 sezonunda zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı; evinde 2-1, Dortmund deplasmanında ise sürpriz bir sonuçla 1-0 kazanarak ligde rakibini iki maçta da mağlup etti.

Borussia Dortmund-Augsburg maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund-Augsburg maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 13 12 Ara 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga maçına nasıl bilet alınır?

Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

BVB resmî çevrim içi bilet satış sitesi (ilk satış): Biletleri doğrudan Borussia Dortmund'un resmî çevrim içi bilet satış sitesinden alabilirsiniz. Satışlar genellikle aşamalı olarak yapılır: Önce kulüp üyelerine açılır, bilet kalırsa nadiren genel satışa çıkar.

Biletleri doğrudan Borussia Dortmund'un resmî çevrim içi bilet satış sitesinden alabilirsiniz. Satışlar genellikle aşamalı olarak yapılır: Önce kulüp üyelerine açılır, bilet kalırsa nadiren genel satışa çıkar. FC Augsburg resmî bilet satış sitesi (deplasman tribünü): Augsburg'u destekliyorsanız veya deplasman tribünü için ayrılan biletlerden almak istiyorsanız kulübün, maçtan yaklaşık dört hafta önce deplasmana gidecek taraftarlarına ayırdığı biletleri satışa çıkardığında FC Augsburg'un resmî bilet satış sitesini kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanı (Südtribüne / Sarı Duvar ve deplasman ayakta seyir alanı): 18,50 €.

18,50 €. Kategori 6 (üst köşe / kale arkası oturma yerleri): 35 €.

35 €. Kategori 5 (köşe / üst tribün oturma yerleri): 50 €.

50 €. Kategori 4 (aile tribünü ve alt/orta tribün köşeleri): 57 €.

57 €. Kategori 3 (orta tribün yan çizgi tarafı / alt kavis oturma yerleri): 65 €.

65 €. Kategori 2 (yan çizgi tarafında orta bölüm oturma yerleri): 70 €.

70 €. Kategori 1 (yan çizgi tarafında alt/orta tribünün en iyi orta bölüm oturma yerleri): 85 €.

85 €. Kategori 15 (premium minderli koltuklar / tribünün en iyi orta bölümü): 95 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasadaki talebe göre şu fiyatlarla listeliyor:

Ayakta seyir alanı / üst tribün köşeleri: Yaklaşık 40-55 € arasında başlayan fiyatlar.

Yaklaşık arasında başlayan fiyatlar. Standart yan çizgi tarafı ve orta tribün oturma yerleri: Yaklaşık 150-315 €.

Yaklaşık VIP ve ağırlama paketleri: Yaklaşık 695-900 € ve üzeri.

Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund ve Augsburg'un form durumu

Borussia Dortmund son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu maçların dördünde gol yese de düzenli olarak gol buldu. Son maçında Bundesliga'da Elversberg'i 2-1 yendi; aynı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'i de 2-1 mağlup etti. Bu beş maçta puan kaybettiği tek karşılaşma, Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldığı maçtı.

Augsburg, tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; üç kez kaybedip bir kez berabere kaldı. Son Bundesliga maçında RB Leipzig'e 5-2 yenildi. Aynı dönemde Freiburg'a 1-2, Elversberg'e ise 4-3 mağlup oldu. Tek galibiyetini DFB-Pokal'da Sonnenhof Grossaspach deplasmanında 4-2 kazanarak aldı.

Borussia Dortmund-Augsburg: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı; Borussia Dortmund, Bundesliga'daki iç saha maçını 2-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Dortmund üç, Augsburg ise iki galibiyet aldı. Augsburg'un galibiyetleri arasında Mart 2025'te Signal Iduna Park'ta aldığı 1-0'lık sonuç ve Ekim 2024'te evinde kazandığı 2-1'lik maç bulunuyor.