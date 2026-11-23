Borac Banja Luka, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Riga FC'yi Banja Luka'daki Banja Luka Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takım daha önce yalnızca bir kez karşılaştı. 5 Şubat 2025'te oynanan uluslararası kulüp hazırlık maçında Riga FC, Bosna ekibini 2-1 mağlup etti.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, Borac Banja Luka-Riga FC maçına bilet almak için bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Borac Banja Luka-Riga FC Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Borac Banja Luka-Riga FC maçı, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Banja Luka'daki Banja Luka Stadyumu'nda başlayacak.

Borac Banja Luka-Riga FC Konferans Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Borac Banja Luka-Riga FC Konferans Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

FK Borac Banja Luka'nın resmî kanalları: Standart maç biletlerini almanın en doğrudan ve uygun fiyatlı yolu, FK Borac Banja Luka'nın resmî internet sitesini ve sosyal medya duyurularını takip etmek.

Standart maç biletlerini almanın en doğrudan ve uygun fiyatlı yolu, FK Borac Banja Luka'nın resmî internet sitesini ve sosyal medya duyurularını takip etmek. Riga FC deplasman kontenjanı: Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, Riga FC'nin resmî internet sitesini veya taraftar iletişim kanallarını kontrol etmeli. UEFA maçlarında deplasman kontenjanı yalnızca konuk kulüp tarafından yönetiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Borac Banja Luka-Riga FC Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Borac Banja Luka-Riga FC Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Doğu tribünü (Istočna tribina): Yaklaşık 10,20 € .

Yaklaşık . Batı tribünü, A & D dış bölümleri (Zapadna tribina): Yaklaşık 15,30 € .

Yaklaşık . Batı tribünü, B & C orta bölümleri (Zapadna tribina): Yaklaşık 20,45 €.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Genel giriş / başlangıç fiyatı: 68 € ile 70 € arası

Uzun kenar koltukları: Yaklaşık 75 € ile 95 € arası

Yaklaşık Uzun kenar orta bölüm koltukları: Yaklaşık 85 € ile 105 € arası

Yaklaşık VIP / ağırlama paketleri & yüksek fiyatlı yeniden satış ilanları: 1.150 € ve üzeri

Borac Banja Luka-Riga FC Konferans Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Borac Banja Luka ve Riga FC'nin form durumu

Borac Banja Luka, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Premier Lig'de Radnik Bijeljina'yı 4-1 yenen ekip, bu süreçte Konferans Ligi'nde KuPS karşısında da 2-0'lık galibiyet aldı. Yenilgilerinin tamamı, Avrupa'da kendisini 2-0 mağlup eden Mjällby karşısında geldi. Borac, bu beş maçta on gol atıp dört gol yedi.

Riga FC, son beş maçında iki galibiyet ve üç beraberlik aldı; bu süreçte hiç yenilmedi. Son maçında Konferans Ligi'nde Jablonec ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca 26 Ekim'de Virsliga'da Grobina'yı 2-5 yendiği maçta rakip filelere beş gol gönderdi. Riga, bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi.

Borac Banja Luka-Riga FC: Son karşılaşmalar

Borac Banja Luka ile Riga FC'nin önceki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor.