Bolton Wanderers, 11 Aralık 2026 Cuma günü Wrexham'ı Southampton'daki St. Mary's Stadium'da ağırlayacak.

Bolton Wanderers ile Wrexham, 2024–25 sezonunda League One ve EFL Trophy'de üç kez karşı karşıya geldi. İki takımın yakın geçmişteki mücadeleleri az gollü ve savunmaların öne çıktığı maçlara sahne oldu. Ligdeki iki karşılaşma 0-0 biterken Wrexham, EFL Trophy'deki maçı 1-0 kazandı.

Bolton Wanderers - Wrexham maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak sizin için derledik.

Bolton Wanderers - Wrexham Championship maçı ne zaman başlayacak?

Bolton Wanderers - Wrexham maçı Bolton'daki Toughsheet Community Stadium'da oynanacak. Resmî başlama saati maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

Championship - Hafta 21 11 Ara 2026 - 15:00 Toughsheet Community Stadium

Bolton Wanderers - Wrexham Championship maçına nasıl bilet alınır?

Bolton Wanderers - Wrexham Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulübün resmî çevrim içi bilet satış kanalları: Bolton Wanderers'ın resmî çevrim içi bilet satış sitesinde taraftar hesabı oluşturarak veya hesabınıza giriş yaparak doğrudan bilet alabilirsiniz. Öncelikli satış dönemleri genellikle genel satış başlamadan önce kulübün resmî üyeleri ve kombine sahipleri için açılır.

Bolton Wanderers'ın resmî çevrim içi bilet satış sitesinde taraftar hesabı oluşturarak veya hesabınıza giriş yaparak doğrudan bilet alabilirsiniz. Öncelikli satış dönemleri genellikle genel satış başlamadan önce kulübün resmî üyeleri ve kombine sahipleri için açılır. Deplasman tribünü kontenjanı (Wrexham taraftarları): Deplasmana gidecek Wrexham taraftarları biletlerini Wrexham AFC'nin resmî bilet satış kanalı üzerinden almalıdır. Deplasman kontenjanları doğrudan konuk kulüplere verilir ve bilet alabilmek için genellikle sadakat puanı koşullarını karşılayan bir Wrexham üyeliği veya hesap geçmişi gerekir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Bolton Wanderers - Wrexham Championship maçının biletleri ne kadar?

Bolton Wanderers - Wrexham Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart yetişkin ev sahibi tribünü biletleri: £30 – £38 .

. İndirimli biletler (65 yaş ve üzeri ile 23/21 yaş altı): £20 – £28 .

. Genç / çocuk biletleri (18 yaş altı / 12 yaş altı): £10 – £15 .

. Konuk takımın deplasman kontenjanı biletleri: £26 – £32 .

. Maç günü ağırlama paketleri: £85 – £180+.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî kulüp satışlarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Genel giriş için yeniden satışa sunulan koltuklar (ev sahibi tribünü): £70 – £110+ .

. Yoğun talep gören / orta saha hizasındaki ayrıcalıklı koltukların yeniden satış fiyatları: £110 – £160+ .

. Deplasman tribününde yeniden satışa sunulan koltuklar: £95 – £150+.

Bolton Wanderers - Wrexham Championship maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Bolton Wanderers ve Wrexham'ın form durumu

Bolton, son beş Championship maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; bu süreçte beş gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında sahasında Derby County'ye 3-1 yenildi. Bundan önce de Bristol City'ye 3-2 mağlup olmuştu. Bu dönemin en ağır yenilgisi Middlesbrough karşısındaki 5-1'lik sonuçtu. Charlton Athletic deplasmanındaki 1-0'lık galibiyet ve Southampton ile golsüz beraberlik ise Bolton'a bir nebze teselli oldu. Bolton, son beş maçının dördünde kalesini gole kapatamadı.

Wrexham, son beş Championship maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dört gol yedi. Son maçında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmadan önce Middlesbrough'u 2-0 yenmişti. Wrexham bu süreçte Preston North End'i de 4-1 mağlup etti. Ancak Sheffield United ve Blackburn Rovers karşısındaki yenilgiler, Parkinson'ın takımının gidermesi gereken istikrarsızlığı ortaya koyuyor.

Bolton Wanderers - Wrexham: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mart 2025'te Racecourse Ground'da oynanan League One maçında karşılaştı ve mücadele 0-0 bitti. Bundan önce Şubat 2025'te EFL Trophy'de karşılaşan iki takımdan Wrexham, evindeki maçı 1-0 kazandı. Verilerde kayıtlı diğer tek karşılaşma ise Bolton'ın Wrexham'ı ağırladığı Ağustos 2024 tarihli League One maçıydı; o mücadele de 0-0 sona erdi. Listelenen üç karşılaşmada bir galibiyetle Wrexham üstün durumda, iki maç ise beraberlikle bitti.