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Bolton Wanderers-Blackburn Rovers maçının biletleri nasıl alınır? Championship bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Bolton Wanderers
Blackburn Rovers
Championship

Bolton Wanderers, Championship'te Blackburn Rovers ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Bolton Wanderers, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Sheffield'daki Bramall Lane'de Blackburn Rovers'ı ağırlayacak.

İki takımın 2018/19 Championship sezonundaki son lig karşılaşmalarında üstünlük Blackburn Rovers'taydı. Blackburn, evinde 1-0, ardından Ewood Park'ta 2-0 kazandı. Bu maçlardan önceki karşılaşmalarında ise bol gollü sonuçlar vardı. Bolton'ın 4-0'lık galibiyeti ve Blackburn'ün 2013/14 sezonundaki 4-1'lik galibiyeti bunlar arasındaydı.

Bolton Wanderers ile Blackburn Rovers maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Bolton Wanderers - Blackburn Rovers Championship maçı ne zaman başlayacak?

Championship fikstüründe yer alan Bolton Wanderers - Blackburn Rovers maçı, Bolton'daki Toughsheet Community Stadium'da başlayacak.

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Championship - Hafta 19
Toughsheet Community Stadium

Bolton Wanderers - Blackburn Rovers Championship maçı biletleri nasıl alınır?

Bolton Wanderers - Blackburn Rovers Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Bolton Wanderers'ın resmî kanalları: Taraftar hesabı oluşturarak biletleri doğrudan kulübün resmî internet sitesinden veya gişesinden satın alabilirsiniz. Bu seçenek, ev sahibi takımın taraftarları ve genel satışa sunulan biletleri almak isteyenler için uygundur.
  • Blackburn Rovers'ın resmî kanalları: Deplasman taraftarları, kendilerine ayrılan biletleri doğrudan Blackburn Rovers'ın resmî bilet satış portalından satın alabilir.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Bolton Wanderers - Blackburn Rovers Championship maçı biletleri ne kadar?

Bolton Wanderers - Blackburn Rovers Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Genel giriş: Fiyatlar genellikle 22 £ ile 36 £ arasında değişiyor.
  • Maç günü ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 42 £ ve üzeri seviyeden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

  • Alt tribün koltukları: Fiyatlar 67 £ ile 71 £ arasında başlıyor.
  • Standart yeniden satış biletleri ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar ortalama 75 £ ile 86 £ arasında değişiyor.

Bolton Wanderers - Blackburn Rovers Championship maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Bolton Wanderers ve Blackburn Rovers'ın form durumu

Bolton Wanderers, son beş Championship maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında deplasmanda Charlton Athletic'i 1-0 yendi. Bu galibiyetten önce Bristol City'ye 3-2, Middlesbrough deplasmanında ise 5-1 mağlup olmuştu. Bolton, bu beş maçta beş gol atıp dokuz gol yedi.

Blackburn Rovers da son beş Championship maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Stoke City'ye 2-1 yenildi. Bundan önce de Swansea City karşısında 4-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Blackburn, bu süreçte Wrexham'ı 2-0 mağlup etti. Beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

BOL

BOL - Form

SOU
B0-0
MID
K1-5
BRC
K2-3
CHA
K0-1
DER
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BLB

BLB - Form

WBA
K3-2
WRE
K2-0
SWA
K4-0
STK
K1-2
WHU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Bolton Wanderers - Blackburn Rovers: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Temmuz 2021'de oynanan sezon öncesi hazırlık maçında 2-2 berabere bitti. Bundan önceki son resmî maçlarında ise Blackburn Rovers, Nisan 2019'da Championship'te Bolton Wanderers'ı 2-0 mağlup etti. Listelenen son beş karşılaşmada Blackburn iki, Bolton bir galibiyet aldı; iki maç da berabere bitti.

Kafa Kafaya

Bolton WanderersÇizimBlackburn Rovers
1
2
2
Club Friendlies
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Bolton Wanderers
BOL
2
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
2
MS
Championship
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
2
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Bolton Wanderers
BOL
0
MS
Championship
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Bolton Wanderers
BOL
0
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Blackburn Rovers
BLB
1
MS
Championship
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
1
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Blackburn Rovers
BLB
0
MS
Championship
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
0
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
MS
3Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

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