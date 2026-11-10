Bologna, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Roma'yı Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da ağırlayacak.
İki takımın son Serie A karşılaşması 25 Nisan 2026'da oynandı. Roma, Donyell Malen ve Neil El Aynaoui'nin golleriyle Bologna deplasmanında 2-0 kazandı. Kulüpler, 2026 ilkbaharında UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da karşılaştı. Bologna, bol gollü rövanş maçının ardından turu toplamda 5-4'lük skorla kıl payı geçti.
Bologna-Roma maçı biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.
Bologna-Roma Serie A maçı ne zaman başlayacak?
Bologna-Roma maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da başlayacak.
Bologna-Roma Serie A maçının biletleri nasıl alınır?
Bologna-Roma Serie A maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletler, iki kulübün (Bologna FC ve AS Roma) resmî internet sitelerinden doğrudan satın alınabilir. Bu, biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yoludur.
2. İkincil bilet satış platformları
- İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.
Bologna-Roma Serie A maçının biletleri ne kadar?
Bologna-Roma Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Curva / Kale arkası tribünleri: 30-45 avro
- Distinti / Yan tribünler: 55-90 avro
- Tribuna / Orta tribün: 110-180+ avro
2. İkincil bilet satış platformları
Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:
- Curva / Üst tribünler: 40-85 avro
- Distinti / Yan tribün koltukları: 115-150 avro
- Premium / VIP ağırlama: 160-200+ avro
Bologna-Roma Serie A maçı: Bilmeniz gerekenler
Bologna ve Roma'nın form durumu
Bologna, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı ve yalnızca Inter'e yenildi. Son maçında Monza'yı evinde 2-1 mağlup etti; bu süreçte AC Milan deplasmanında da 4-2 kazandı. Palladino'nun takımı, bu beş maçta 11 gol atıp beş gol yedi.
Roma, son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Son maçında Udinese deplasmanında 5-2 kazandı; ondan önce de Cagliari'yi 4-2 mağlup etti. Gasperini'nin takımı, Slovan Bratislava karşısındaki 4-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin de yer aldığı son beş maçında 18 gol atıp on gol yedi.
Bologna-Roma: Son karşılaşmalar
İki takım son olarak 25 Nisan 2026'da karşılaştı. Roma, Stadio Renato Dell'Ara'daki Serie A maçını 2-0 kazandı. Kulüpler, aynı ayın başlarında Avrupa Ligi'nde de iki kez karşılaştı. Bologna'daki 1-1'lik beraberliğin ve Roma'nın evindeki 3-4'lük yenilgisinin ardından Bologna, toplamda 3-4'lük skorla turu geçti. İki takım arasındaki son beş maçın ikisini Roma, ikisini Bologna kazandı; bir maç ise berabere bitti.