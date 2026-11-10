24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Serie A
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoRoma
Book Bologna vs Roma Tickets
Yardımcı:

Bologna-Roma maçına bilet nasıl alınır? Serie A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Bologna
Roma
Serie A

Bologna, Serie A'da Roma ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Bologna, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Roma'yı Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da ağırlayacak.

İki takımın son Serie A karşılaşması 25 Nisan 2026'da oynandı. Roma, Donyell Malen ve Neil El Aynaoui'nin golleriyle Bologna deplasmanında 2-0 kazandı. Kulüpler, 2026 ilkbaharında UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da karşılaştı. Bologna, bol gollü rövanş maçının ardından turu toplamda 5-4'lük skorla kıl payı geçti.

Bologna-Roma maçı biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Bologna-Roma Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Bologna-Roma maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da başlayacak.

crest
Serie A - Hafta 14
Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Roma Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Bologna-Roma Serie A maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletler, iki kulübün (Bologna FC ve AS Roma) resmî internet sitelerinden doğrudan satın alınabilir. Bu, biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Bologna-Roma Serie A maçının biletleri ne kadar?

Bologna-Roma Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Curva / Kale arkası tribünleri: 30-45 avro
  • Distinti / Yan tribünler: 55-90 avro
  • Tribuna / Orta tribün: 110-180+ avro

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

  • Curva / Üst tribünler: 40-85 avro
  • Distinti / Yan tribün koltukları: 115-150 avro
  • Premium / VIP ağırlama: 160-200+ avro

Bologna-Roma Serie A maçı: Bilmeniz gerekenler

Bologna ve Roma'nın form durumu

Bologna, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı ve yalnızca Inter'e yenildi. Son maçında Monza'yı evinde 2-1 mağlup etti; bu süreçte AC Milan deplasmanında da 4-2 kazandı. Palladino'nun takımı, bu beş maçta 11 gol atıp beş gol yedi.

Roma, son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Son maçında Udinese deplasmanında 5-2 kazandı; ondan önce de Cagliari'yi 4-2 mağlup etti. Gasperini'nin takımı, Slovan Bratislava karşısındaki 4-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin de yer aldığı son beş maçında 18 gol atıp on gol yedi.

BOL

BOL - Form

INT
K1-3
CGL
K0-2
MIL
K2-4
MON
K2-1
PAR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ROM

ROM - Form

NAP
B3-3
CGL
K4-2
UDI
K2-5
MUN
K3-2
SAS
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Bologna-Roma: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 25 Nisan 2026'da karşılaştı. Roma, Stadio Renato Dell'Ara'daki Serie A maçını 2-0 kazandı. Kulüpler, aynı ayın başlarında Avrupa Ligi'nde de iki kez karşılaştı. Bologna'daki 1-1'lik beraberliğin ve Roma'nın evindeki 3-4'lük yenilgisinin ardından Bologna, toplamda 3-4'lük skorla turu geçti. İki takım arasındaki son beş maçın ikisini Roma, ikisini Bologna kazandı; bir maç ise berabere bitti.

Kafa Kafaya

BolognaÇizimRoma
1
2
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Roma badge
Roma
ROM
2
MS
Ligi Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
Bologna badge
Bologna
BOL
4
MS
Ligi Europa
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Roma badge
Roma
ROM
1
MS
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
MS
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Roma badge
Roma
ROM
2
MS
4Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin