Bologna, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Roma'yı Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da ağırlayacak.

İki takımın son Serie A karşılaşması 25 Nisan 2026'da oynandı. Roma, Donyell Malen ve Neil El Aynaoui'nin golleriyle Bologna deplasmanında 2-0 kazandı. Kulüpler, 2026 ilkbaharında UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da karşılaştı. Bologna, bol gollü rövanş maçının ardından turu toplamda 5-4'lük skorla kıl payı geçti.

Bologna-Roma maçı biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Bologna-Roma Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Bologna-Roma maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da başlayacak.

Serie A - Hafta 14 4 Ara 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Roma Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Bologna-Roma Serie A maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletler, iki kulübün (Bologna FC ve AS Roma) resmî internet sitelerinden doğrudan satın alınabilir. Bu, biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Bologna-Roma Serie A maçının biletleri ne kadar?

Bologna-Roma Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Curva / Kale arkası tribünleri: 30-45 avro

30-45 avro Distinti / Yan tribünler: 55-90 avro

55-90 avro Tribuna / Orta tribün: 110-180+ avro

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Curva / Üst tribünler: 40-85 avro

40-85 avro Distinti / Yan tribün koltukları: 115-150 avro

115-150 avro Premium / VIP ağırlama: 160-200+ avro

Bologna-Roma Serie A maçı: Bilmeniz gerekenler

Bologna ve Roma'nın form durumu

Bologna, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı ve yalnızca Inter'e yenildi. Son maçında Monza'yı evinde 2-1 mağlup etti; bu süreçte AC Milan deplasmanında da 4-2 kazandı. Palladino'nun takımı, bu beş maçta 11 gol atıp beş gol yedi.

Roma, son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Son maçında Udinese deplasmanında 5-2 kazandı; ondan önce de Cagliari'yi 4-2 mağlup etti. Gasperini'nin takımı, Slovan Bratislava karşısındaki 4-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin de yer aldığı son beş maçında 18 gol atıp on gol yedi.

Bologna-Roma: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 25 Nisan 2026'da karşılaştı. Roma, Stadio Renato Dell'Ara'daki Serie A maçını 2-0 kazandı. Kulüpler, aynı ayın başlarında Avrupa Ligi'nde de iki kez karşılaştı. Bologna'daki 1-1'lik beraberliğin ve Roma'nın evindeki 3-4'lük yenilgisinin ardından Bologna, toplamda 3-4'lük skorla turu geçti. İki takım arasındaki son beş maçın ikisini Roma, ikisini Bologna kazandı; bir maç ise berabere bitti.