Bologna, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Roma'yı Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da konuk edecek.

İki takımın Serie A'daki son karşılaşması 25 Nisan 2026'da oynandı. Roma, Donyell Malen ve Neil El Aynaoui'nin golleriyle Bologna deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Kulüpler, 2026 ilkbaharında UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da karşı karşıya geldi. Bol gollü rövanş maçının ardından turu toplamda 5-4'lük skorla Bologna geçti.

Bologna-Roma maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Bologna-Roma Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Bologna-Roma maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da başlayacak.

Serie A - Hafta 14 4 Ara 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Roma Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Bologna-Roma Serie A maçının biletlerini satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler, her iki kulübün (Bologna FC ve AS Roma) resmî internet sitelerinden doğrudan satın alınabilir. Bu, biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Bologna-Roma Serie A maçının biletleri ne kadar?

Bologna-Roma Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Curva / Kale arkası tribünleri: 30–45 €

30–45 € Distinti / Yan tribünler: 55–90 €

55–90 € Tribuna / Orta tribün: 110–180 € ve üzeri

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Curva / Üst tribünler: 40–85 €

40–85 € Distinti / Yan tribün koltukları: 115–150 €

115–150 € Premium / VIP ağırlama: 160–200 € ve üzeri

Bologna-Roma Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bologna ve Roma'nın form durumu

Bologna, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve yalnızca Inter'e yenildi. Son maçında Monza'yı evinde 2-1 mağlup eden ekip, bu süreçte AC Milan deplasmanından da 4-2'lik galibiyetle döndü. Palladino'nun takımı, söz konusu beş maçta 11 gol atıp beş gol yedi.

Roma, son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Udinese'yi deplasmanda 5-2 yenen ekip, bir önceki karşılaşmada da Cagliari'yi 4-2 mağlup etti. Gasperini'nin takımı, Slovan Bratislava karşısındaki 4-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin de yer aldığı son beş maçında 18 gol atıp on gol yedi.

Bologna-Roma: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 25 Nisan 2026'da karşılaştı. Roma, Stadio Renato Dell'Ara'da oynanan Serie A maçını 2-0 kazandı. Aynı ayın başlarında kulüpler Avrupa Ligi'nde iki kez karşı karşıya geldi. Bologna'daki maç 1-1 sona ererken Roma evindeki karşılaşmayı 3-4 kaybetti ve turu toplamda 3-4'lük skorla Bologna geçti. İki takım arasındaki son beş maçta Roma iki, Bologna iki galibiyet aldı; bir maç berabere bitti.