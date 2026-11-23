Bologna, 15 Aralık 2026 Salı günü Palermo'yu Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması Nisan 2017'de oynandı ve Sicilya'daki maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bologna, aynı sezonun daha erken bir döneminde evindeki maçı 3-1 kazanmıştı. İki kulüp daha yakın bir tarihte, Temmuz 2023'te oynanan sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bologna-Palermo maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Bologna-Palermo İtalya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bologna-Palermo maçı, 15 Aralık 2026 Salı günü Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da başlayacak.

Bologna-Palermo İtalya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bologna-Palermo İtalya Kupası maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Bologna FC'nin resmî internet sitesinden veya resmî Bologna FC 1909 uygulamasından alabilirsiniz. Kulüp, tek maçlık bilet satışlarında Vivaticket ile çalışıyor. Buradan Curva, Distinti veya Tribune gibi bir tribün seçip mobil kullanıma öncelik veren dijital ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan İtalya Kupası maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Bologna-Palermo İtalya Kupası biletleri ne kadar?

Bologna-Palermo İtalya Kupası maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Curva tribünleri (Curva Bulgarelli / Curva San Luca): 15 ila 25 avro.

15 ila 25 avro. Distinti (yan tribünler / üst katlar): 25 ila 45 avro.

25 ila 45 avro. Tribuna Coperta (üstü kapalı ana tribün): 50 ila 90 avro.

50 ila 90 avro. Poltrone / VIP ağırlama: 150 ila 350 avro ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlarla satışa sunuluyor:

Curva San Luca / kale arkası bölgeleri: 25 ila 45 avro.

25 ila 45 avro. Distinti Laterali / Centrali: 35 ila 75 avro.

35 ila 75 avro. Tribuna Coperta / premium yeniden satış: 75 ila 150 avro ve üzeri.

Bologna-Palermo İtalya Kupası maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Bologna ve Palermo'nun form durumu

Bologna, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Tek yenilgisini Inter karşısında 1-3'lük skorla aldı. Son maçında Parma deplasmanında 1-2 kazanan Bologna, bu süreçte AC Milan deplasmanından 2-4'lük galibiyetle döndü ve Monza'yı evinde 2-1 yendi. Bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yiyen Bologna, savunmada açıklar verdiğinde bile hücuma yönelmekten çekinmedi.

Palermo, son beş Serie B maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Son maçında Ascoli ile 1-1 berabere kalan takım, bundan önce LR Vicenza'yı 3-1 yenmişti. Pisa ile 3-3 berabere kalan ve Carrarese'yi 2-1 mağlup eden Palermo, bu beş maçta on gol attı, yedi gol yedi.

Bologna-Palermo: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Temmuz 2023'te oynanan ve 2-2 biten bir hazırlık maçında karşılaştı. Bundan önceki dört karşılaşmanın tamamı Serie A'da oynandı. Son resmî maç, Palermo ile Bologna'nın 0-0 berabere kaldığı Nisan 2017'ye uzanıyor. Kayıtlardaki beş maçta Bologna bir, Palermo bir galibiyet aldı; üç maç ise berabere bitti.