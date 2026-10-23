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Şampiyonlar Ligi
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoLille
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Bodoe/Glimt-Lille maçının biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Bodoe/Glimt
Lille
Şampiyonlar Ligi

Bodoe/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Bu maç, iki kulübün resmi UEFA organizasyonlarında ilk kez karşı karşıya gelmesi olacak. Bodø/Glimt, Bayern Münih'e karşı aldığı Şampiyonlar Ligi açılış yenilgisi de dahil olmak üzere ligde ve Avrupa'da aldığı farklı sonuçların ardından yeniden ivme kazanmak istiyor.

GOAL, Bodoe/Glimt-Lille maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Bodoe/Glimt-Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Bodoe/Glimt-Lille maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Bodoe'deki Aspmyra Stadion'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt-Lille Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

FK Bodø/Glimt ile LOSC Lille arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için şu seçenekler mevcut:

  • Kulüplerin resmi bilet satış kanalları: Standart bilet satışları, üyelere öncelikli satış dönemleri veya resmi kulüp paketleri olup olmadığını öğrenmek için FK Bodø/Glimt'in (Aspmyra Stadion'daki maçın ev sahibi tribün biletleri için) ya da LOSC Lille'in resmi internet sitelerini doğrudan kontrol edin.
  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Bodoe/Glimt-Lille Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

FK Bodø/Glimt ile LOSC Lille arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, satış kanalına ve koltuk seçimine göre değişiyor. Aspmyra Stadion'un kapasitesi daha düşük olduğu için (yaklaşık 8.270 koltuk), talep fiyatları önemli ölçüde etkiliyor.

1. Kulüplerin resmi kanalları

  • Standart genel giriş: Kale arkası veya yan tribünlerdeki koltuklara göre UEFA lig aşamasının standart fiyat kademelerine uygun olarak genellikle 35 € ile 150 € arasında değişiyor.
  • Taraftar / aile bölümleri: Kulüp üyelerine yönelik daha düşük fiyatlı koltuklar veya belirli bölümlerdeki koltuklar genellikle 30 € ile 50 € civarından başlıyor. Ancak Avrupa'daki büyük maçlarda bu biletlerin bulunabilirliği son derece sınırlı.
  • Deplasman tribünü biletleri: UEFA kuralları uyarınca deplasman taraftarları için fiyat üst sınırı, benzer ev sahibi tribün biletlerinin fiyatlarına uygun şekilde 50 €.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin doğrudan satışa sunduğu resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

  • En düşük fiyatlı / üst tribün koltukları: Yüksek talep ve sınırlı stadyum kapasitesi nedeniyle ikincil platformlarda ve bilet takas pazarlarında fiyatlar 270 € ile 310 € civarından başlıyor.
  • Yan tribün koltukları: İkincil pazarlarda ana tribünlerdeki iyi görüş açısına sahip koltukların fiyatı genellikle 300 € ile 550 € ve üzerine çıkıyor.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Premium veya sınırlı erişime sahip pazarlardaki ilanların fiyatları, anlık bulunabilirliğe ve satıcıların güncel fiyatlarına bağlı olarak çok daha yükseğe çıkabiliyor.

Bodoe/Glimt-Lille Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bodoe/Glimt ve Lille'in form durumu

Bodoe/Glimt, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında 1 Ekim'de Rana FK'yi kupada 6-2 yendi. Ancak bundan önceki Eliteserien maçında Brann'a 2-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi serüvenine Bayern Münih karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiyle başladı. Glimt, bu beş maçta 14 gol atıp 16 gol yedi. Bayern maçının sonucu, yenilen gol sayısını büyük ölçüde etkiledi.

Lille, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 20 Eylül'de Ligue 1'de Nice'e 2-1 yenildi. Bundan önce ise ligde Troyes'i 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 3-2 yenilmesi de takımın formunu olumsuz etkiledi. Lille, bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

BOD

BOD - Form

RAN
K2-6
KBK
K3-1
BVB
K1-0
H-K
K0-2
NAP
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LIL

LIL - Form

ZUL
K2-1
LEH
K1-0
ARS
K3-0
B29
B1-1
GAL
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Bodoe/Glimt-Lille: Önceki karşılaşmalar

Bodoe/Glimt ile Lille arasında daha önce oynanmış bir maça ilişkin veri bulunmuyor. Aspmyra Stadion'daki bu maç, iki kulübün kayıtlara geçen ilk resmi karşılaşması olacak.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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