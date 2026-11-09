Bodø/Glimt, 24 Kasım 2026 Salı günü LASK'ı Bodø'deki Aspmyra Stadion'da ağırlayacak.

FK Bodø/Glimt ile LASK arasında resmi UEFA organizasyonlarında kayıtlara geçmiş bir karşılaşma bulunmuyor. Bu nedenle iki takım ilk kez karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki bu tarihi maç, Bodø/Glimt'in saha avantajından yararlanmayı hedeflediği Aspmyra Stadion'da oynanacak.

Bodoe/Glimt-LASK Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Bodø/Glimt-LASK maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Bodø'deki Aspmyra Stadion'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt-LASK Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Bodø/Glimt ile LASK arasında Aspmyra Stadion'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak isteyenler şu seçeneklere göz atabilir:

1. Kulüplerin resmi kanalları

Resmi kulüp bilet satışları: Doğrudan satışa çıkan biletler, üyelere özel satışlar ve genel satıştaki biletler için FK Bodø/Glimt ile LASK'ın resmi internet sitelerini kontrol edin. Kulüpler genellikle ev sahibi ve deplasman taraftarlarına ayrılan ilk bilet kontenjanlarını kendileri yönetir.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Bodoe/Glimt-LASK Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Bodø/Glimt ile LASK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için beklenen bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmi kanalları

Standart genel satış biletleri: Fiyatlar, kategoriye ve koltuğun konumuna büyük ölçüde bağlı olarak genellikle yaklaşık 40 € ile 150 € arasında değişiyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

Uzun kenar tribünleri: Başlangıç fiyatları yaklaşık 260 € ile 340 € arasında.

Başlangıç fiyatları yaklaşık Premium koltuklar ve VIP paketleri: Fiyatlar, talebe ve maç günü yaklaştıkça mevcut bilet durumuna bağlı olarak 450 € ile 1.400 € ve üzerine çıkabiliyor.

Bodoe/Glimt-LASK Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bodoe/Glimt ve LASK'ın form durumu

Bodø/Glimt, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye 4-3 yenildi. Bundan önce ise aynı organizasyonda Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti. Eliteserien'de Hamarkameratene'yi 2-0 ve Kristiansund BK'yi 3-1 yenerken kupada Rana FK karşısında 6-2'lik galibiyet aldı. Glimt, bu beş maçta 12 gol atıp sekiz gol yedi.

LASK, son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti. Galibiyetlerinden biri, son maçında Sporting CP'yi Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 yenmesiyle geldi. Bu maçtan önce Liverpool'a 6-3, ligde ise Rapid Wien'e 2-0 yenildi. Bu seride ayrıca Austria Lustenau karşısında alınan 4-0'lık galibiyet ve First Vienna FC'ye karşı 2-1 kazanılan hazırlık maçı bulunuyor. LASK, bu beş maçta on bir gol atıp on üç gol yedi.

Bodoe/Glimt-LASK: Son karşılaşmalar

Mevcut verilere göre Bodø/Glimt ile LASK arasında daha önce oynanmış bir resmi maç kaydı bulunmuyor. Aspmyra Stadion'daki bu Şampiyonlar Ligi maçı, iki kulüp arasında kayıtlara geçecek ilk karşılaşma olacak.