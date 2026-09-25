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Şampiyonlar Ligi
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoDortmund
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Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund maçı bileti nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Bodoe/Glimt
Dortmund
Şampiyonlar Ligi

Bodoe/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Bodoe/Glimt, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Bodoe'deki Aspmyra Stadion'da Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, iki takım arasındaki sadece ikinci resmi randevu olacak ve 2025 Şampiyonlar Ligi sezonundaki nefes kesen maçın ardından oynanacak. Aspmyra'nın yüksek enlemdeki konumu ve suni çimi, konuk Alman ekibi için farklı bir stat sınavı oluşturuyor.

GOAL, Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund maçı için biletlerin nasıl alınacağı, nereden satın alınacağı ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Bodoe'deki Aspmyra Stadion'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Aspmyra Stadion'da oynanacak FK Bodø/Glimt - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız, şu temel satın alma yollarını takip edebilirsiniz:

1. Resmi ev sahibi kulüp satışı (FK Bodø/Glimt bilet portalı)

  • Birincil kaynak: FK Bodø/Glimt, maç biletlerini resmi kulüp internet sitesi ve bilet platformu (TicketCo) üzerinden satıyor.
  • Kombine sahiplerine öncelik: Kombine sahipleri ve kulüp üyeleri, Avrupa maçları için ek ev sahibi tribünü koltuklarını talep etme veya satın alma konusunda ilk öncelik penceresine sahip oluyor.
  • Genel satış: Kalan genel giriş biletleri, maç gününden birkaç hafta önce genel satışa çıkarılıyor. Aspmyra Stadion'un küçük kapasitesi (yaklaşık 8.200 koltuk) nedeniyle, yüksek profilli Avrupa maçlarının genel satış biletleri hızla tükeniyor.

2. Deplasman taraftarları / deplasman tribünü (Borussia Dortmund portalı)

  • Deplasman taraftarları: Borussia Dortmund'u destekliyorsanız, deplasman tribünü biletlerini doğrudan Borussia Dortmund'un resmi taraftar portalı veya kulüp üyeliği bilet sistemi üzerinden temin etmeniz gerekiyor.

Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Aspmyra Stadion'daki FK Bodø/Glimt - Borussia Dortmund maçı için bilet fiyatları, birincil piyasadan nominal değerle bilet alıp almadığınıza ya da ikincil piyasadan bilet satın alıp almadığınıza göre değişiyor:

1. Birincil piyasada nominal değerli biletler: Doğrudan FK Bodø/Glimt tarafından satılan veya deplasman taraftarlarına ayrılan standart UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşaması biletleri, standart yetişkin genel giriş için genellikle yaklaşık €30 ila €70 arasında değişiyor.

2. İkincil piyasa ve yeniden satış: Aspmyra Stadion'un küçük kapasitesi (yaklaşık 8.200 koltuk) ve yüksek talep nedeniyle, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında mevcut fiyatlar bilet başına yaklaşık €360 ila €441'den başlıyor; uzun kenardaki premium koltuklar ise daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund form durumu

Bodoe/Glimt, son beş resmi maçının dördünü kazandı ve tek yenilgisini Bayern Münih'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi açılış maçında 5-0'lık skorla aldı. Son maçında Eliteserien'de Sandefjord'u 3-2 mağlup etti. Glimt, Bayern yenilgisinden önce deplasmanda Fredrikstad'ı 2-1, sahasında ise Rosenborg'u 4-2 yendi. Bu beş maçta 15 gol atıp 11 gol yediler, ancak Bayern maçı savunma istatistiklerini belirgin şekilde çarpıtıyor.

Borussia Dortmund ise son beş maçının tamamını kazandı, bu süreçte 13 gol atıp sadece iki gol yedi. Son sonuçları, Bundesliga'da Paderborn'a karşı alınan rahat bir 3-0'lık galibiyet oldu. Dortmund ayrıca Şampiyonlar Ligi açılış maçında Villarreal'i 3-2 mağlup etti ve Bundesliga'da Hoffenheim deplasmanında 2-3 kazandı; bu da dış sahada sonuç alma becerisini gösterdi.

BOD

BOD - Form

RBK
K4-2
FRE
K1-2
FCB
K5-0
SAN
K3-2
BRA
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BVB

BVB - Form

HAM
K0-5
TSG
K2-3
VIL
K3-2
SCP
K3-0
VFB
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund: Son kafa kafaya maçlar

İki kulüp Şampiyonlar Ligi'nde bir kez karşı karşıya geldi ve Borussia Dortmund'un ev sahipliğinde Aralık 2025'te Signal Iduna Park'ta oynanan maç 2-2 sona erdi. Bu sonuç, iki takım arasındaki mevcut tek kafa kafaya veri olma özelliğini taşıyor; yani Aspmyra Stadion'daki bu maç, bu seviyede birbirlerine karşı oynadıkları sadece ikinci karşılaşma olacak.

Kafa Kafaya

Bodoe/GlimtÇizimDortmund
0
1
0
Şampiyonlar Ligi
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
BOD
2
MS
2Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı1/1
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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