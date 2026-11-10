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Bochum-Augsburg maçına bilet nasıl alınır: DFB-Pokal bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Bochum
Augsburg
DFB Kupası

Bochum, Almanya Kupası'nda Augsburg ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Bochum, 1 Desember 2026 Salı günü Augsburg'u Bochum'daki Vonovia Ruhrstadion'da ağırlayacak.

İki takımın kupadaki son karşılaşması, 28 Ekim 2025'te Almanya Kupası'nın ikinci turunda oynandı. Bochum, Gerrit Holtmann'ın golüyle WWK Arena'da deplasmanda 1-0 kazandı. 2024-25 Bundesliga sezonundaki lig karşılaşmaları da çekişmeli geçti. Augsburg önce evinde 1-0, ardından Vonovia Ruhrstadion'da deplasmanda 2-1 kazandı.

Bochum-Augsburg maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bochum-Augsburg maçı, 1 Desember 2026 Salı günü Bochum'daki Vonovia Ruhrstadion'da başlayacak.

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DFB Kupası - 1/8
Vonovia Ruhrstadion

Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışları: Biletleri, Vonovia Ruhrstadion'daki ev sahibi tribünleri için doğrudan VfL Bochum'un, deplasman taraftarlarına ayrılan kontenjan içinse FC Augsburg'un resmî bilet satış sitelerinden alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Almanya Kupası maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçının biletleri ne kadar?

Bochum ile Augsburg arasında oynanacak Almanya Kupası maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Ayakta seyir biletleri: Genellikle yaklaşık 17 ila 20 avrodan başlıyor.
  • Standart oturma yerleri: Genellikle 25 ila 60 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuyor:

  • Alt tribün / taraftar bölümü: Yaklaşık 28 ila 45 avrodan başlıyor.
  • Orta tribün oturma yerleri: Yaklaşık 80 ila 90 avro ve üzerinden başlıyor.

Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bochum ve Augsburg'un form durumu

Bochum, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 2. Bundesliga'da Energie Cottbus'u deplasmanda 1-2 yendi; Almanya Kupası'nda da Mainz 05'i 2-0 mağlup etti. Daha önce Kaiserslautern ve Arminia Bielefeld'e yenilirken Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Bochum bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Augsburg ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Freiburg'a 1-2 kaybetti. Union Berlin ile 1-1 berabere kalıp Bayern Münih karşısında 2-2'lik beraberlik aldı; kupada ise Sonnenhof Großaspach'ı deplasmanda 4-2 yendi. Bu beş maçta on bir gol atıp sekiz gol yiyen Augsburg, pozisyon üreten ancak savunmada açıklar veren bir takım görüntüsü çizdi.

BOC

BOC - Form

FCK
K2-0
WOB
B1-1
M05
K2-0
COT
K1-2
KSC
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCA

FCA - Form

ELV
K4-3
FCU
B1-1
SHG
K2-4
SCF
K1-2
RBL
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Bochum-Augsburg: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 28 Ekim 2025'te Almanya Kupası'nda karşılaştı. Augsburg'un ev sahipliği yaptığı maçı Bochum 0-1 kazandı. Bundan önce Bochum, Nisan 2025'teki Bundesliga deplasman maçında Augsburg'u 1-2 yenmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Augsburg iki, Bochum iki galibiyet aldı; bir karşılaşma ise berabere bitti. Son yıllarda yakın geçen mücadelelerde takımlar birbirine üstünlük kuramadı.

Kafa Kafaya

BochumÇizimAugsburg
1
2
2
DFB Kupası
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Bochum badge
Bochum
BOC
1
MS
Bundesliga
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Bochum badge
Bochum
BOC
0
MS
Bundesliga
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bochum badge
Bochum
BOC
2
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

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