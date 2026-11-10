Bochum, 1 Desember 2026 Salı günü Augsburg'u Bochum'daki Vonovia Ruhrstadion'da ağırlayacak.

İki takımın kupadaki son karşılaşması, 28 Ekim 2025'te Almanya Kupası'nın ikinci turunda oynandı. Bochum, Gerrit Holtmann'ın golüyle WWK Arena'da deplasmanda 1-0 kazandı. 2024-25 Bundesliga sezonundaki lig karşılaşmaları da çekişmeli geçti. Augsburg önce evinde 1-0, ardından Vonovia Ruhrstadion'da deplasmanda 2-1 kazandı.

Bochum-Augsburg maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bochum-Augsburg maçı, 1 Desember 2026 Salı günü Bochum'daki Vonovia Ruhrstadion'da başlayacak.

DFB Kupası - 1/8 2 Ara 2026 - 14:45 Vonovia Ruhrstadion

Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışları: Biletleri, Vonovia Ruhrstadion'daki ev sahibi tribünleri için doğrudan VfL Bochum'un, deplasman taraftarlarına ayrılan kontenjan içinse FC Augsburg'un resmî bilet satış sitelerinden alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Almanya Kupası maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçının biletleri ne kadar?

Bochum ile Augsburg arasında oynanacak Almanya Kupası maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir biletleri: Genellikle yaklaşık 17 ila 20 avrodan başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Standart oturma yerleri: Genellikle 25 ila 60 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuyor:

Alt tribün / taraftar bölümü: Yaklaşık 28 ila 45 avrodan başlıyor.

Yaklaşık başlıyor. Orta tribün oturma yerleri: Yaklaşık 80 ila 90 avro ve üzerinden başlıyor.

Bochum-Augsburg Almanya Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bochum ve Augsburg'un form durumu

Bochum, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 2. Bundesliga'da Energie Cottbus'u deplasmanda 1-2 yendi; Almanya Kupası'nda da Mainz 05'i 2-0 mağlup etti. Daha önce Kaiserslautern ve Arminia Bielefeld'e yenilirken Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Bochum bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Augsburg ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Freiburg'a 1-2 kaybetti. Union Berlin ile 1-1 berabere kalıp Bayern Münih karşısında 2-2'lik beraberlik aldı; kupada ise Sonnenhof Großaspach'ı deplasmanda 4-2 yendi. Bu beş maçta on bir gol atıp sekiz gol yiyen Augsburg, pozisyon üreten ancak savunmada açıklar veren bir takım görüntüsü çizdi.

Bochum-Augsburg: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 28 Ekim 2025'te Almanya Kupası'nda karşılaştı. Augsburg'un ev sahipliği yaptığı maçı Bochum 0-1 kazandı. Bundan önce Bochum, Nisan 2025'teki Bundesliga deplasman maçında Augsburg'u 1-2 yenmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Augsburg iki, Bochum iki galibiyet aldı; bir karşılaşma ise berabere bitti. Son yıllarda yakın geçen mücadelelerde takımlar birbirine üstünlük kuramadı.