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Boca Juniors-Talleres maçına bilet nasıl alınır? Liga Profesional bilet fiyatları, 16 Ekim maçının detayları, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Talleres

Boca Juniors, Liga Profesional'de Talleres ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Boca Juniors, Talleres de Córdoba'yı 16 Ekim 2026 Cuma günü, La Bombonera olarak bilinen Estadio Alberto J. Armando'da ağırlayacak. Maç, yerel saatle 21.30'da (ART) başlayacak.

Boca Juniors-Talleres Liga Profesional maçı saat kaçta başlayacak?

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Liga Profesional - Hafta 13

Boca Juniors-Talleres maçının biletleri nasıl alınır?

  • Yalnızca kulüp üyeleri (SoySocio): Boca Juniors genel bilet satışı yapmıyor. Resmî biletler yalnızca SoySocio portalı üzerinden dağıtılıyor. Populares ve plateas için öncelik Socios Activos üyelerine veriliyor; kalan biletler ise Socios Adherentes üyelerine sunuluyor.
  • Maç günü tur paketleri: Üye olmayanlar ve turistler genellikle LandingPadBA veya Tangol gibi yerel tur operatörleri aracılığıyla maça giriyor. Bu paketler stadyuma girişi, yerel rehberleri, maç öncesi ağırlamayı ve çevre mahallelerden ulaşımı kapsıyor.
  • İkincil bilet satış platformları: Üçüncü taraf bilet platformları ve yeniden satış acenteleri, giriş garantisi sunmaları koşuluyla tek kişilik giriş biletleri ve ağırlama hizmeti içeren biletleri talebe göre belirlenen yüksek fiyatlarla satıyor.

Maç günü için ipuçları ve giriş bilgileri

  • Fotoğraflı kimlik taşıyın: Arjantin'in Tribuna Segura maç günü güvenlik protokolü kapsamında, stadyum çevresindeki polis kontrol noktalarından geçmek için her seyircinin devlet tarafından verilmiş resmî bir kimlik ya da yabancı ziyaretçilerin fiziksel pasaport taşıması gerekiyor.
  • Sokaktaki satıcılara dikkat edin: Maç günü stadyum dışında karaborsacılardan (revendedores) bilet veya manyetik kart satın almayın. Sahte giriş kartları yaygın ve dijital turnikelerde kabul edilmiyor.
  • Erken gelin: La Boca mahallesinin sokakları başlama vuruşundan saatler önce kalabalıklaşıyor. Saat 21.30'daki başlangıçtan en az 90 dakika önce güvenlik çemberine ulaşmayı hedefleyin.
  • Deplasman taraftarı kuralı: Arjantin'deki yerel futbol maçlarına deplasman taraftarlarının katılması yasak. Deplasmandan gelecek Talleres taraftarlarına resmî bilet kontenjanı ayrılmıyor.

Boca Juniors-Talleres Liga Profesional maçı: Bilmeniz gereken her şey

Boca Juniors ve Talleres'in form durumu

Boca Juniors, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Copa Sudamericana'da Vasco da Gama'ya 0-1 yenildi; Liga Profesional'daki son karşılaşmasında ise Instituto ile 2-2 berabere kaldı. Bu serinin önceki maçlarında Union'ı ligde 3-0, San Lorenzo'yu deplasmanda 0-2 mağlup etti. Boca, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Talleres, Liga Profesional'daki son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı; üç kez yenildi ve bir kez berabere kaldı. Son maçında Independiente ile 0-0 berabere kalırken bu süreçte Instituto'ya 3-1, Belgrano'ya 0-1 yenildi. Tek galibiyetini Union karşısında 2-1'lik skorla aldı. Talleres, bu beş maçta üç gol atıp beş gol yedi.

BOC

BOC - Form

SAN
K0-2
RAC
K2-3
UNI
K3-0
INS
B2-2
VAS
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
TAL

TAL - Form

SAN
K1-0
UNI
K2-1
INS
K3-1
BEL
K0-1
IND
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Boca Juniors-Talleres: Son karşılaşmalar

İki takımın son buluşması, Nisan 2026'da Liga Profesional'da Boca Juniors'ın Talleres deplasmanında aldığı 0-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Boca iki galibiyet alırken Talleres hiç kazanamadı; diğer üç maç berabere bitti. İkili rekabetin sonuçları, Boca'nın son sezonlarda bu eşleşmedeki genel üstünlüğünü yansıtıyor.

Kafa Kafaya

Boca JuniorsÇizimTalleres
4
1
0
Liga Profesional
Talleres badge
Talleres
TAL
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
MS
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
Talleres badge
Talleres
TAL
0
MS
Kupası
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
Talleres badge
Talleres
TAL
1
MS
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
Talleres badge
Talleres
TAL
0
MS
Kupası
Talleres badge
Talleres
TAL
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
MS
5Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti0/5
Her iki takım da gol attı2/5

Boca Juniors ve Talleres'in puan durumu

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