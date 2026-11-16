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Blackburn Rovers - Norwich City biletleri nasıl alınır? Championship fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Blackburn Rovers
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Championship

Blackburn Rovers, Championship'te Norwich City ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Blackburn Rovers, Norwich City'yi 8 Desember 2026 Salı günü Blackburn'deki Ewood Park'ta ağırlayacak.

İki takım arasındaki son maçlarda Norwich City üstünlük kurdu. Önceki Championship karşılaşmalarında Carrow Road'da 2-0 kazandı ve Ewood Park'ta da gol yemeden galip geldi. Blackburn Rovers, Norwich City karşısındaki galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rakibine karşı son olumlu sonucunu veya resmî maç galibiyetini 2023'ün sonlarında elde etmişti.

Blackburn Rovers - Norwich City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Blackburn Rovers - Norwich City Championship maçı ne zaman başlayacak?

Blackburn Rovers - Norwich City maçı, 8 Desember 2026 Salı günü Blackburn'deki Ewood Park'ta oynanacak.

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Championship - Hafta 20
Ewood Park

Blackburn Rovers - Norwich City Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Blackburn Rovers - Norwich City Championship maçı için bilet almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışları: Ev sahibi veya deplasman tribününden bilet almanın başlıca ve en güvenli yolu, Blackburn Rovers ya da Norwich City'nin resmî bilet gişelerinden ve kulüp internet sitelerinden doğrudan satın almaktır.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Blackburn Rovers - Norwich City Championship maçının biletleri ne kadar?

Blackburn Rovers - Norwich City Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart yetişkin bileti: Başlangıç fiyatları 28 ila 35,50 sterlin arasında.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil platformlar, biletleri piyasa talebine göre satışa sunar:

  • Genel giriş / standart koltuklar: Fiyatlar genellikle 63 sterlin civarından başlar.
  • İyi görüş açılı / uzun kenar koltukları: Ortalama fiyatlar 73 ila 95+ sterlin arasındadır.

Blackburn Rovers - Norwich City Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Blackburn Rovers ve Norwich City'nin form durumu

Blackburn, son beş Championship maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Bu süreçte yedi gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında West Ham United'ı sahasında 2-1 yendi. Bu galibiyet, Stoke City'ye (1-2) ve Swansea City'ye (0-4) üst üste aldığı yenilgilerin ardından geldi. Blackburn'ün gol atamadan dört gol yediği Swansea mağlubiyeti özellikle ağırdı.

Norwich, son beş maçının dördünü kazanarak formda bir dönem geçirdi. Son olarak Bristol City'yi deplasmanda 5-0 yendi. Bu farklı galibiyet, Derby County deplasmanındaki 4-0'lık galibiyetin ardından geldi. Norwich City'nin bu süreçteki tek yenilgisi, Portsmouth deplasmanında aldığı 1-0'lık sonuçtu. Takım, beş maçta toplam 15 gol attı.

BLB

BLB - Form

WBA
K3-2
WRE
K2-0
SWA
K4-0
STK
K1-2
WHU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
NOR

NOR - Form

POR
K0-1
CHA
K1-3
WAT
K3-2
DER
K0-4
BRC
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Blackburn Rovers - Norwich City: Son karşılaşmalar

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı. Norwich City, Carrow Road'daki Championship maçında Blackburn Rovers'ı 2-0 yendi. Bundan önce, Ağustos 2025'te Blackburn'ün ev sahipliğinde Ewood Park'ta oynanan maçı Norwich 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmanın üçünü Norwich kazanırken iki maç 1-1 berabere bitti. Blackburn, iki takım arasındaki son beş maçın hiçbirini kazanamadı.

Kafa Kafaya

Blackburn RoversÇizimNorwich City
0
3
2
Championship
Norwich City badge
Norwich City
NOR
2
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
0
MS
Championship
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
0
Norwich City badge
Norwich City
NOR
2
MS
Championship
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
1
Norwich City badge
Norwich City
NOR
1
MS
Championship
Norwich City badge
Norwich City
NOR
2
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
2
MS
Championship
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
1
Norwich City badge
Norwich City
NOR
1
MS
4Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı3/5

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