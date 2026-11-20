Blackburn Rovers, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Blackburn'deki Ewood Park'ta Derby County'yi ağırlayacak.

İki takımın 28 Şubat 2026'daki son lig karşılaşmasında Derby County, Pride Park Stadyumu'nda Blackburn'ü 3-1 mağlup etti. Derby, bundan önce de Kasım 2025'te Ewood Park'ta Blackburn karşısında 2-1'lik bir deplasman galibiyeti almıştı.

Blackburn Rovers - Derby County maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Blackburn Rovers - Derby County Championship maçı ne zaman başlayacak?

Blackburn Rovers - Derby County maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Blackburn'deki Ewood Park'ta başlayacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 10:00 Ewood Park

Blackburn Rovers - Derby County Championship maçına bilet nasıl alınır?

Blackburn Rovers - Derby County Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Blackburn Rovers'ın resmî bilet satışı: Ev sahibi takımın taraftarları biletlerini Blackburn Rovers'ın resmî eTicketing platformundan veya kulübün ana internet sitesinden (rovers.co.uk) doğrudan alabilir. Ewood Park biletlerinde dijital NFC ile giriş (Apple/Google Wallet) kullanılıyor ve çevrim içi rezervasyon ücreti alınmıyor.

Ev sahibi takımın taraftarları biletlerini Blackburn Rovers'ın resmî eTicketing platformundan veya kulübün ana internet sitesinden (rovers.co.uk) doğrudan alabilir. Ewood Park biletlerinde dijital NFC ile giriş (Apple/Google Wallet) kullanılıyor ve çevrim içi rezervasyon ücreti alınmıyor. Derby County deplasman kontenjanı: Derby'den gelecek taraftarlar, biletleri müsaitlik durumuna ve Blackburn'ün konuk takıma ayırdığı kontenjana bağlı olarak Derby County'nin resmî portalındaki (dcfc.co.uk) deplasman maçları bölümünden alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Blackburn Rovers - Derby County Championship maçının biletleri ne kadar?

Blackburn Rovers - Derby County Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Yetişkinler için standart ev sahibi tribünü biletleri (Ewood Park): Genellikle £22 ile £36

Genellikle İndirimli ve genç biletleri (resmî satış): 65 yaş ve üzerindekiler ile 18-23 yaş arası genç yetişkinler için genellikle £15 ile £26 ; 18 yaş altı ve 12 yaş altı çocuk biletleri ise £7 ile £15 arasında.

65 yaş ve üzerindekiler ile 18-23 yaş arası genç yetişkinler için genellikle ; 18 yaş altı ve 12 yaş altı çocuk biletleri ise arasında. Deplasman taraftarı kontenjanı (Derby County): Genellikle yetişkinler için £25 ile £30 arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Başlangıç fiyatlı / ekonomik yeniden satış ilanları: £60 ile £65 arasında başlar.

arasında başlar. Ortalama yeniden satış fiyatı: Yaklaşık £72 ile £89 arasında.

Yaklaşık arasında. Premium / özel yeniden satış ilanları: £95 ile £135 ve üzeri arasında.

Blackburn Rovers - Derby County Championship maçı: Bilmeniz gerekenler

Blackburn Rovers ve Derby County'nin form durumu

Blackburn Rovers, Championship'teki son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında West Ham United'ı 2-1 mağlup etti. Bundan önce Stoke City'ye 2-1, Swansea City'ye ise 4-0 yenildi. Blackburn, bu süreçte Wrexham karşısında da 2-0'lık galibiyet aldı. Beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Derby County, Championship'teki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Bolton Wanderers'a 3-1 yenildi; aynı dönemde Millwall'a da 4-1 mağlup oldu. Derby'nin tek olumlu sonucu, Sheffield United ile 1-1 berabere kalmasıydı. Derby bu beş maçta beş gol atarken 11 gol yedi.

Blackburn Rovers - Derby County: Son maçlardaki karşılıklı sonuçlar

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı ve Derby County, Championship'teki iç saha maçında Blackburn Rovers'ı 3-1 yendi. Son beş karşılaşmada Derby üç, Blackburn ise iki galibiyet aldı. Blackburn'ün bu eşleşmedeki son iç saha galibiyeti, Ağustos 2024'te Ewood Park'ta aldığı 4-2'lik sonuçtu.