Birmingham City-Watford maçına bilet nasıl alınır? Championship fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Birmingham City, 8 Aralık 2026 Salı günü St Andrew's Knighthead Park'ta Watford'u ağırlayacak.

İki takım arasındaki son maçlarda üstünlük Watford'da. Watford, Ocak 2026'da Vicarage Road'da aldığı 3-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere Birmingham City ile oynadığı son beş Championship maçının üçünü kazandı. Birmingham'ın bu eşleşmedeki son dönemde öne çıkan başarısı ise Aralık 2025'te St Andrew's'ta elde ettiği 2-1'lik iç saha galibiyetiydi.

Birmingham City-Watford maçının biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Birmingham City-Watford Championship maçı ne zaman başlayacak?

Birmingham City-Watford maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü St Andrew's, Knighthead Park'ta oynanacak.

Championship - Hafta 20 8 Ara 2026 - 15:00 St Andrew's Knighthead Park

Birmingham City-Watford Championship maçına bilet nasıl alınır?

Birmingham City-Watford Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: St Andrew's Knighthead Park'taki maç için resmî bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan Birmingham City FC veya Watford FC'nin resmî bilet satış platformlarını kullanmaktır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, resmî satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Birmingham City-Watford Championship maçı biletleri ne kadar?

Birmingham City-Watford Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin biletleri: Genellikle yaklaşık 25 ila 35 sterlin arasında değişir.

Genellikle yaklaşık arasında değişir. İndirimli biletler (ileri yaştakiler ve genç yetişkinler): Genellikle 20 ila 25 sterlin arasında değişir.

Genellikle arasında değişir. Çocuk biletleri: Sıklıkla 5 ila 15 sterlin arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Standart / kale arkası koltukları: Fiyatlar yaklaşık 50 ila 65 sterlinden başlar.

Fiyatlar yaklaşık Yan tribün / daha iyi görüş sunan koltuklar: Fiyatlar genellikle 75 ila 110 sterlin ve üzeri arasında değişir.

Birmingham City-Watford Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Birmingham City ve Watford'un form durumu

Birmingham City, son beş Championship maçının dördünü kazanarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında 7 Kasım'da Swansea City'yi sahasında 2-1 yendi. Bu süreçte Millwall karşısında 3-0'lık, Lincoln City deplasmanında da 1-3'lük galibiyetler aldı. Tek yenilgisini 24 Ekim'de Cardiff City karşısında 1-0'lık skorla yaşadı. Birmingham, bu beş maçta dokuz gol atıp üç gol yedi.

Watford'un son beş maçlık tablosu ise daha karmaşık: İki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet. Watford, 7 Kasım'da Middlesbrough deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve üç gün önce Lincoln City'yi 1-0 yendi. Ancak bu süreçte Norwich City ve Wolverhampton Wanderers karşısında aldığı yenilgiler, takımı son üç sırada tutan istikrarsızlığını gösteriyor. Watford, bu beş maçta beş gol atıp beş gol yedi.

Birmingham City-Watford: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşmasında Watford, Ocak 2026'da Vicarage Road'da 3-0 kazandı. Bundan önce Birmingham, Aralık 2025'te sahasında 2-1 galip gelmişti. İki takım arasındaki son beş Championship maçında Watford üç, Birmingham ise bir galibiyet aldı; ayrıca bu dönemde Birmingham'ın sahasında oynanan bir maç daha ev sahibi ekibin lehine sonuçlandı. Son karşılaşmaların kayıtları, bu eşleşmede Watford'un üstün olduğunu gösteriyor.