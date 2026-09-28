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UEFA Nations League A
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Stade Maurice Dufrasne
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Belçika - Türkiye maçının biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Belçika
Türkiye

Belçika, UEFA Uluslar Ligi A'da Türkiye ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Belçika, 2 Ekim 2026'da Liege'deki Stade Maurice Dufrasne'da oynanacak heyecan dolu UEFA Uluslar Ligi grup aşaması karşılaşmasında Türkiye'yi ağırlıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen bu maç, turnuvada kritik puanlar için mücadele eden iki dinamik Avrupa ekibini karşı karşıya getiriyor.

GOAL bu maç için yerinizi almanız adına ihtiyaç duyduğunuz tüm ayrıntıları sunuyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl temin edebileceğinizi öğrenin.

Belçika - Türkiye UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Belçika - Türkiye maçı, Liege'deki Stade Maurice Dufrasne'da oynanacak. Başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

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UEFA Nations League A - Hafta 3
Stade Maurice Dufrasne

Belçika - Türkiye biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, iç saha maçlarının ana dağıtıcısı olarak görev yapan Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RBFA) bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri liste fiyatı üzerinden temin etmek için ilk başvurmanız gereken yerdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçenektir.

Belçika - Türkiye biletleri ne kadar?

Resmî RBFA internet sitesinde standart bilet fiyatları, genel giriş için 35 €'dan başlıyor. Ücretler, Stade Maurice Dufrasne'daki oturma bölümüne ve görüş açısına göre değişiklik gösteriyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 60 €'dan başlıyor ve anlık bulunabilirlik ile talebe göre dalgalanıyor.

Belçika - Türkiye UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - Türkiye form durumu

Belçika, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenildi, ancak bu sonucun öncesinde ABD karşısında 1-4 ve Senegal'e karşı 3-2 galibiyet elde etti. Bu süreçteki en farklı sonucu ise Yeni Zelanda karşısında aldığı 1-5'lik galibiyet oldu. Belçika, söz konusu beş maçta 11 gol attı ve sekiz gol yedi.

Türkiye, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. En son sonucunda 26 Haziran'da Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu maçın öncesinde grup aşamasında Avustralya ve Paraguay'a yenilmişti. Turnuva öncesinde Venezuela ve Kuzey Makedonya karşısında aldığı galibiyetler ise form tutma kapasitesini gösterdi. Türkiye, bu beş maçta sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

BEL

BEL - Form

NZL
K1-5
SEN
K3-2
USA
K1-4
ESP
K2-1
ITA
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
TUR

TUR - Form

VEN
K2-1
AUS
K2-0
PAR
K0-1
USA
K3-2
FRA
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Belçika - Türkiye: Son maçlardaki ikili rekabet karnesi

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma 1-1 sona erdi. Söz konusu maç, 3 Haziran 2011'de Belçika'da oynanan bir Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasıydı. İki takım arasındaki son beş maçta denge dikkat çekiyor; Belçika bir kez kazandı, Türkiye bir kez kazandı ve üç maç berabere bitti. Bu beş karşılaşmada toplam 13 gol atıldı. Bunlar arasında 2006'daki bir hazırlık maçında alınan 3-3'lük beraberlik ve 2010'daki bir elemede Türkiye'nin 3-2'lik galibiyeti de yer alıyor.

Kafa Kafaya

BelçikaÇizimTürkiye
1
3
1
European Championship Qualification
Belçika badge
Belçika
BEL
1
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
MS
European Championship Qualification
Türkiye badge
Türkiye
TUR
3
Belçika badge
Belçika
BEL
2
MS
World Cup Qualification UEFA
Belçika badge
Belçika
BEL
2
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
Belçika badge
Belçika
BEL
1
MS
Hazırlık Maçları
Belçika badge
Belçika
BEL
3
Türkiye badge
Türkiye
TUR
3
MS
9Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5


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