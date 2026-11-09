Avrupa futbolunun iki devi, Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Belçika'nın İtalya'yı ağırladığı bu eşleşme, uluslararası sahnede üst düzey teknik kaliteye, taktik mücadeleye ve dramatik anlara sahne oluyor.

Her iki takımın taraftarlarından da yoğun ilgi beklendiği için tribünde yer bulmak isteyenlerin hızlı davranması gerekiyor. GOAL, maçın önemli ayrıntılarını, fikstür bilgilerini, bilet fiyatlarını ve hemen bilet alabileceğiniz doğrudan bağlantıları sunuyor.

Belçika-İtalya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Belçika-İtalya maçı, Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da oynanacak. Başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belçika-İtalya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun portalı ve UEFA'nın resmî bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor. Genel satış genellikle maçtan birkaç hafta önce başlıyor ancak Avrupa genelindeki yoğun talep nedeniyle ilk satışa sunulan biletler hızla tükeniyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse maç başlamadan önce yerinizi ayırtmak için ikincil satış platformu StubHub'a başvurabilirsiniz.

Belçika-İtalya maçının biletleri ne kadar?

Resmî platformlarda, kale arkalarındaki üst tribünlerde yer alan genel satış biletlerinin fiyatları yaklaşık 35 avrodan başlıyor. Saha kenarındaki orta bölümlerin fiyatları ise tribündeki konuma ve kategoriye göre daha yüksek.

Resmî genel satış biletleri tükenirse ikincil satış platformu StubHub, son anda bilet bulmak için bir alternatif sunuyor. Fiyatlar yaklaşık 42 avrodan başlıyor.

Belçika-İtalya UEFA Uluslar Ligi A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Belçika ve İtalya'nın form durumu

Belçika, son beş maçında üç galibiyet alarak bu karşılaşmaya makul bir form durumuyla geliyor. Dünya Kupası'nda ABD, Senegal ve Yeni Zelanda'yı mağlup ettikten sonra çeyrek finalde İspanya'ya yenildi; grup aşamasında ise İran'la 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi. Tek yenilgisini İspanya karşısında, bir gol farkla aldı.

İtalya'nın son dönemdeki performansı ise farklı bir tablo çiziyor. Mancini, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik alan bir takımın başına geçiyor. Haziran ayında Yunanistan ve Lüksemburg'a karşı hazırlık maçlarında alınan iki galibiyet, son dönemde bir miktar umut verse de eleme sürecinin daha önceki bölümünde Norveç ile Bosna-Hersek'e karşı alınan yenilgiler, yeniden yapılanmanın neden gerekli olduğunu gösteriyor. İtalya bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Belçika-İtalya: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Kasım 2024'te Uluslar Ligi'nde İtalya'nın deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Bir önceki ay Bologna'da oynanan ilk maç ise 2-2 bitmişti. Bu karşılaşma, iki takımın son yıllarda birbirine ne kadar yakın olduğunu göstermişti. Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan son beş karşılaşmada İtalya, Belçika'nın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. Bir maç ise berabere bitti. İtalya bu beş karşılaşmada yalnızca dört gol yedi.