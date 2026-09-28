Belçika, 28 Eylül Pazartesi günü Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda Fransa'yı ağırlayacak. İki ekip, bir hafta sonra Saint-Denis'teki Stade de France'ta rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da İtalya ve Türkiye'nin de yer aldığı zorlu UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup takviminin bir parçası. Fransa-Belçika derbisi ise iki ülke arasındaki geçmiş nedeniyle her zaman ekstra bir önem taşıyor.

GOAL, fiyatlar, bilet durumu ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Belçika-Fransa bileti alma konusunda şu anda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Belçika - Fransa maçı, Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da oynanacak. Başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

UEFA Nations League A - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belçika - Fransa biletleri nereden alınır?

Brüksel ayağının biletleri ilk olarak Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Saint-Denis'teki rövanş karşılaşması için ilk başvurulacak eşdeğer adres ise Stade de France üzerinden doğrudan satışlar da dahil olmak üzere Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) resmi kanalları.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış – üyelere tanınan öncelik pencereleri kapandıktan sonra açılır, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte

Sınırlı erişilebilirlik – Brüksel ayağı için resmi listelerde yalnızca biletlerin küçük bir kısmının kaldığı görülüyor, talep ise hızla artıyor

Garantili devir – StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç günü öncesinde zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

İkincil pazar – Resmi sitedeki listeler tükenmişse başvurulacak yer StubHub

Brüksel ayağındaki biletler çok hızlı tükendiği için, bu derbinin her iki maçı için de erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

Belçika - Fransa biletleri ne kadar?

Brüksel ayağındaki resmi fiyatlandırma, Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Kontenjan sürdüğü sürece standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler nominal fiyatla sunuluyor. Saint-Denis ayağında da aynı şekilde FFF ve Stade de France'ın resmi fiyatlandırması geçerli olacak.

En ucuz koltuklar (Brüksel): yaklaşık 50 €'dan başlıyor, genellikle Kral Baudouin Stadyumu'nda kalelerin arkasındaki üst katlarda yer alıyor

Orta seviye koltuklar (Brüksel): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumda, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Saint-Denis'teki rövanş maçı: Stade de France'taki fiyatların, bu karşılaşmanın derbi niteliği göz önüne alındığında benzer bir seyir izlemesi bekleniyor. Maç yaklaştıkça talep de artıyor

Yoğun ilgi gören her derbi maçında olduğu gibi fiyatlar hızla değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden garantilemek genellikle daha güvenli bir seçenek olacaktır.

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - Fransa form durumu

Belçika bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son karşılaşması, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu. Bundan önce ABD'yi 1-4 mağlup eden Belçika, Senegal karşısında da 3-2 kazandı. Yeni Zelanda'ya karşı alınan 1-5'lik farklı galibiyet ise bu serideki en ikna edici sonuçtu. İran ile golsüz berabere kalınması da beş maçlık seriyi tamamladı. Belçika bu maçlarda 11 gol atarken sekiz gol yedi.

Fransa'nın son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet çıktı. Son sonuç, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan 4-6'lık yenilgiydi. Fransa ayrıca üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 kaybetti, ancak daha önce Fas (2-0), Paraguay (1-0) ve İsveç (3-0) karşısında alınan galibiyetler, takımın maçları kontrol etme kapasitesini ortaya koydu. Fransa bu beş maçta 10 gol attı ve sekiz gol yedi.

Belçika - Fransa: Son kafa kafaya eşleşmeler

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te Brüksel'de oynanan bir UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 1-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Fransa dört kez kazanırken Belçika'nın tek galibiyeti, rövanş karşılaşmasında Fransa'nın 0-1 kazandığı 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Son dönemde iki ülke arasındaki eşleşmelerde baskın taraf Fransa oldu.



