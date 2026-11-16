Bayern Münih, 8 Aralık 2026 Salı günü Münih'teki Allianz Arena'da Slavia Prag'ı konuk edecek.

Bu Avrupa karşılaşması, Bayern Münih ile Slavia Prag arasında resmî maçlarda nadir görülen bir buluşma olacak ve kıta sahnesinde yeni bir taktiksel sınav sunacak. Alman devi, son 16 turuna doğrudan yükselmeyi garantilemek için ilk sekizde yer almayı hedeflerken genişletilmiş lig aşamasında güçlü bir konuma geldi.

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Bayern Münih-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Bayern Münih-Slavia Prag maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 8 Ara 2026 - 15:00 Allianz Arena

Bayern Münih-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Bayern Münih-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Doğrulanmış bilet almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Bayern Münih'in resmî internet sitesi ve bilet satış portalıdır. Üyeler ve kayıtlı taraftarlar, biletlerin bulunabilirliğine ve satış aşamalarındaki dağılıma bağlı olarak genellikle doğrudan kulüpten satın alma önceliğine sahiptir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Bayern Münih-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Bayern Münih-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kategori 1: 100 €

100 € Kategori 2: 80 €

80 € Kategori 3: 60 €

60 € Kategori 4: 50 €

50 € Kategori 5: 19 €

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuluyor:

Üst tribün / Kategori 4'e denk gelen biletler: Fiyatlar yaklaşık 130-140 € seviyesinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyesinden başlıyor. Kategori 2 ve 3 koltuklu biletler: Fiyatlar genellikle 165-210 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Kategori 1 ve yeniden satışa sunulan premium koltuklar: Biletler sıklıkla 225 € ile 300 € ve üzeri fiyatlardan listeleniyor.

Bayern Münih-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih ve Slavia Prag'ın form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak bu karşılaşmaya formda çıkıyor. Son maçında Bundesliga'da Mainz'ı 2-1 yendi; kısa süre önce de Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Ayrıca Freiburg'u 3-1 mağlup etti ve DFB-Pokal'da Magdeburg'u 6-1 yendi. Bu süreçteki tek puan kaybını Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalarak yaşadı. Bayern, bu beş maçta 15 gol atıp dört gol yedi.

Slavia Prag ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak geliyor. Son maçında yerel ligde Artis Brno'yu 4-1 yendi, ancak bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a 2-1 mağlup oldu. Ayrıca Jablonec deplasmanında 5-0 ve kupada FC Zbrojovka Brno karşısında 4-0'lık galibiyetler aldı. Puan kaybettiği diğer tek maç ise Mlada Boleslav ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Bayern Münih-Slavia Prag: Son karşılaşmalar

Bu maç için Bayern Münih ile Slavia Prag arasındaki karşılaşmalara ilişkin veri bulunmuyor. Kayıtlar doğrulandığında geçmiş maçlara dair ek bilgiler eklenecek.