Bayern Münih - RB Leipzig biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Bayern Münih, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena'da RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın son resmi karşılaşmasında FC Bayern Munich, DFB-Pokal çeyrek finallerinde RB Leipzig'i 2-0 mağlup etti. FC Bayern Munich, Bundesliga'daki son karşılaşmalarda da Leipzig karşısında üstün bir form ortaya koydu ve buna 6-0 ile 5-1'lik net galibiyetler de dahil oldu.

GOAL, Bayern Münih - RB Leipzig maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Bayern Münih - RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayern Münih - RB Leipzig maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 6 17 Eki 2026 - 12:30 Allianz Arena

Bayern Münih - RB Leipzig Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih - RB Leipzig Bundesliga maçının biletlerini satın almak için birkaç resmi seçenek bulunuyor:

Resmi FC Bayern kura başvurusu: Yoğun talep gören Bundesliga maçlarının biletleri, FC Bayern'in resmi internet sitesindeki kura sistemi üzerinden dağıtılır. Kulüp üyeleri, genellikle maçtan haftalar önce açılan ilk başvuru pencerelerinde öncelik hakkına sahip olur.

Resmi FC Bayern Bilet Değişim Platformu: İlk dağıtımın tükenmesi halinde kombine sahipleri ve üyeler, istemedikleri biletleri resmi bilet değişim portalı üzerinden yeniden satışa çıkarır. Bu platform biletleri, liste fiyatına ek olarak cüzi bir rezervasyon ücretiyle satar ve uygunluk devam ederse genellikle maç haftasında üye olmayanlara da açıktır.

Resmi ağırlama paketleri: Garantili koltuk için resmi FC Bayern ağırlama paketleri ve yetkili seyahat ortakları, lounge erişimi veya otel konaklaması içeren maç günü bilet paketleri sunar.

İkincil pazar yerleri: Resmi kanallar üzerinden biletlerin tamamen tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında diğer taraftarlardan yeniden satışa çıkarılan biletler listelenir, ancak fiyatlar çoğu zaman liste fiyatının üzerindedir.

Bayern Münih - RB Leipzig Bundesliga biletleri ne kadar?

FC Bayern Munich'in Allianz Arena'daki Bundesliga iç saha maçları için resmi bilet fiyatları beş resmi kategoriye ayrılıyor:

FC Bayern resmi liste fiyatları

Kategori 1 (Alt / orta kat orta yan tribünler): 80 €

Kategori 2 (Köşe / üst orta tribünler): 70 €

Kategori 3 (Kale arkaları / üst yan tribünler): 50 €

Kategori 4 (Üst kat köşeler / yüksek kale arkası alanları): 40 €

Kategori 5 (Ayakta seyir alanı / Stehplatz): 15 €

Resmi indirimler ve ücretler:

FC Bayern kulüp üyeleri, bilet başına 2,50 € indirim alır.

14 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü yaşlılar ve ağır engelli taraftarlar yüzde 50 indirimden yararlanır.

Standart rezervasyon sistemi ücretleri, rezervasyon başına 2 € ile 5 € arasında değişir.

İkincil piyasa fiyatları

RB Leipzig gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan yüksek profilli Bundesliga maçları genellikle tükendiği için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler talep ve koltuk konumuna bağlı olarak çoğunlukla 120 € ile 290 €+ seviyesinden başlar.

Bayern Münih - RB Leipzig Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih - RB Leipzig form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Son maçında Bundesliga'da Schalke 04 ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Bayern'in bu serideki öne çıkan sonucu, Bundesliga'nın açılış haftasında VfB Stuttgart karşısında sahasında aldığı 5-1'lik galibiyetti. Bayern bu beş maçta 12 gol attı ve bir gol yedi.

RB Leipzig'in son beş maçı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi getirdi. Son maçında Bundesliga'da sahasında Werder Bremen'e 3-1 kaybeden Leipzig, bundan önce ise DFB-Pokal'da Eintracht Trier'i 6-0 mağlup etmişti. Leipzig bu beş karşılaşmada 11 gol attı ancak dokuz gol yedi; bu da Kompany'nin ekibinin değerlendirmeye çalışacağı bir savunma kırılganlığına işaret ediyor.

Bayern Münih - RB Leipzig: Son maçların karnesi

İki kulüp arasındaki son karşılaşma, 15 Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında gerçekleşti ve Bayern bu maçı 3-1 kazandı. Tüm kulvarlarda son beş karşılaşmalarında Bayern dört galibiyet alırken bir maç da berabere bitti; bu süreçte 17 gol atıp beş gol yedi. Buna, Ağustos 2025'te Allianz Arena'da Leipzig karşısında alınan 6-0'lık Bundesliga galibiyeti ve Ocak 2026'daki 5-1'lik deplasman zaferi de dahil.