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Bayern Münih-Paderborn maçına bilet nasıl alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Bayern Münih
Paderborn
Bundesliga

Bayern Münih, Bundesliga'da Paderborn ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Bayern Münih, 4 Aralık 2026 Cuma günü Münih'teki Allianz Arena'da Paderborn'u ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2020'de Allianz Arena'daki son karşılaşmasında Bayern, beklenmedik ölçüde çekişmeli geçen maçtan 3-2'lik zorlu bir galibiyetle ayrılmıştı. Paderborn, iki takımın en üst ligdeki karşılaşmalarının her birinde birden fazla gol yiyerek Bayern'in hücumunu durdurmakta büyük güçlük çekti. Kulüp karşısındaki ilk resmî maç puanını ise hâlâ arıyor.

Bayern Münih-Paderborn maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayern Münih-Paderborn maçı, 4 Aralık 2026 Cuma günü Münih'teki Allianz Arena'da başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 12
Allianz Arena

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • FC Bayern Münih'in resmî internet sitesi ve bilet mağazası: Bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan kulübün resmî portalını kullanmak.
  • Paderborn 07'nin resmî bilet satış portalı: Deplasman takımını desteklemek için seyahat eden taraftarlara ayrılan biletler genellikle doğrudan SC Paderborn'un resmî bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Ayakta seyirci alanı / Kategori 5: 15 ila 40 €.
  • Kategori 1 ila Kategori 4: 50 ila 80 €.
  • VIP ve ağırlama: 250 ila 600 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

  • Genel giriş / Üst tribün: 70 ila 150 €.
  • Alt tribün / Saha kenarı: 160 ila 350 € ve üzeri.
  • VIP ve premium yeniden satış: 400 ila 800 € ve üzeri.

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih ve Paderborn'un form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu süreçte Bundesliga'da Freiburg'u da 3-1 yendi. Bayern, söz konusu beş maçta 15 gol atıp yedi gol yedi. Puan kayıpları ise ligde Borussia Dortmund ve Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile aldığı 2-2'lik beraberliklerdi.

Paderborn, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Borussia Monchengladbach ile 0-0 berabere kaldı. Bu dönemde ligde Hamburger SV'yi de 1-0 yendi. DFB-Pokal'da ise VfB Stuttgart'a 1-0 yenilerek elendi. Paderborn, bu beş maçta üç gol atıp üç gol yedi.

FCB

FCB - Form

SCF
K1-3
FCM
K6-1
BVB
B2-2
ATM
K0-2
M05
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SCP

SCP - Form

HSV
K1-0
VFB
K0-1
BMG
B0-0
SGE
B2-2
EBS
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bayern Münih-Paderborn: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2020'de karşılaştı ve Bayern Münih, Bundesliga'daki iç saha maçını 3-2 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmanın tamamını kazanan Bayern, bu maçlarda 22 gol atıp yalnızca dört gol yedi. Paderborn ise bu karşılaşmaların hiçbirinde Bayern'den puan alamadı.

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimPaderborn
5
0
0
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
MS
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
DFB Kupası
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
6
MS
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
6
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
MS
22Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı2/5

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