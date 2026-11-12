Bayern Münih, 4 Aralık 2026 Cuma günü Münih'teki Allianz Arena'da Paderborn'u ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2020'de Allianz Arena'daki son karşılaşmasında Bayern, beklenmedik ölçüde çekişmeli geçen maçtan 3-2'lik zorlu bir galibiyetle ayrılmıştı. Paderborn, iki takımın en üst ligdeki karşılaşmalarının her birinde birden fazla gol yiyerek Bayern'in hücumunu durdurmakta büyük güçlük çekti. Kulüp karşısındaki ilk resmî maç puanını ise hâlâ arıyor.

Bayern Münih-Paderborn maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayern Münih-Paderborn maçı, 4 Aralık 2026 Cuma günü Münih'teki Allianz Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 4 Ara 2026 - 14:30 Allianz Arena

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

FC Bayern Münih'in resmî internet sitesi ve bilet mağazası: Bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan kulübün resmî portalını kullanmak.

Bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan kulübün resmî portalını kullanmak. Paderborn 07'nin resmî bilet satış portalı: Deplasman takımını desteklemek için seyahat eden taraftarlara ayrılan biletler genellikle doğrudan SC Paderborn'un resmî bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci alanı / Kategori 5: 15 ila 40 €.

15 ila 40 €. Kategori 1 ila Kategori 4: 50 ila 80 €.

50 ila 80 €. VIP ve ağırlama: 250 ila 600 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Genel giriş / Üst tribün: 70 ila 150 €.

70 ila 150 €. Alt tribün / Saha kenarı: 160 ila 350 € ve üzeri.

160 ila 350 € ve üzeri. VIP ve premium yeniden satış: 400 ila 800 € ve üzeri.

Bayern Münih-Paderborn Bundesliga maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih ve Paderborn'un form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu süreçte Bundesliga'da Freiburg'u da 3-1 yendi. Bayern, söz konusu beş maçta 15 gol atıp yedi gol yedi. Puan kayıpları ise ligde Borussia Dortmund ve Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile aldığı 2-2'lik beraberliklerdi.

Paderborn, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Borussia Monchengladbach ile 0-0 berabere kaldı. Bu dönemde ligde Hamburger SV'yi de 1-0 yendi. DFB-Pokal'da ise VfB Stuttgart'a 1-0 yenilerek elendi. Paderborn, bu beş maçta üç gol atıp üç gol yedi.

Bayern Münih-Paderborn: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2020'de karşılaştı ve Bayern Münih, Bundesliga'daki iç saha maçını 3-2 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmanın tamamını kazanan Bayern, bu maçlarda 22 gol atıp yalnızca dört gol yedi. Paderborn ise bu karşılaşmaların hiçbirinde Bayern'den puan alamadı.