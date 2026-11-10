Bayern Münih, 1 Aralık 2026 Salı günü Hertha Berlin'i Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak.
İki takımın son resmî karşılaşmaları 2022-23 sezonunda en üst ligde oynandı. Bayern, Münih'teki maçı 2-0 kazandı. Hertha Berlin şu anda 2. Bundesliga'da mücadele ettiği için iki kulübün resmî maçlarda karşılaşması son yıllarda nadir hâle geldi.
Bayern Münih-Hertha Berlin maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak sizin için derledik.
Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçı ne zaman başlayacak?
Bayern Münih-Hertha Berlin maçı, 1 Aralık 2026 Salı günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.
Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçının biletleri nasıl alınır?
Yaklaşan Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:
1. Kulübün resmî satış kanalları
- Kulübün resmî bilet satışı: Standart genel satış biletlerini almak veya üyelere özel öncelikli satış dönemlerini kontrol etmek için FC Bayern Münih'in resmî internet sitesini ve bilet satış portalını ziyaret edin.
2. İkincil bilet pazarları
- İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan DFB-Pokal maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.
Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçının biletleri ne kadar?
Yaklaşan Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:
1. Kulübün resmî satış kanalları
- Genel satış: Fiyatlar, ayakta seyir alanları ile alt veya üst tribündeki koltuklar gibi yer kategorilerine bağlı olarak genellikle yaklaşık 15 € ile 80 € arasında değişiyor.
2. İkincil bilet pazarları
Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:
- Standart koltuk: Üst tribündeki yerler için fiyatlar yaklaşık 50 € ile 100 € arasında başlıyor; merkezi konumdaki iyi koltuklarda veya talebin yüksek olduğu maçlarda ise belirgin ölçüde artıyor.
Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçı: Bilmeniz gereken her şey
Bayern Münih ve Hertha Berlin'in form durumu
Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir beraberlik aldı; 19 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı. Bu serinin önceki maçlarında RB Leipzig'i 6-1 yendi ve deplasmanda Freiburg'u 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile alınan 2-2'lik beraberlik de çok sayıda pozisyon üretmesine rağmen puan kaybetme eğilimini gösteren bir başka sonuçtu.
Hertha Berlin, ikinci lig ve DFB-Pokal'daki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Kaiserslautern deplasmanında 3-0 galip geldi. Kupada SSV Jeddeloh'u 2-0, ligde ise Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi. Bu seride puan kaybettiği tek maç, Holstein Kiel ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaydı.
Bayern Münih-Hertha Berlin: Son karşılaşmalar
Bayern Münih ile Hertha Berlin arasındaki son maç, Nisan 2023'te Bundesliga'da oynandı ve Bayern, Allianz Arena'da 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Bayern dört, Hertha ise bir kez galip geldi. Hertha'nın tek galibiyeti, Kasım 2022'de evinde aldığı 2-0'lık sonuçtu. Bayern ise bu maçın rövanşını Ocak 2022'de Berlin'de 3-2 kazandı.