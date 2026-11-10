Bayern Münih, 1 Aralık 2026 Salı günü Hertha Berlin'i Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşmaları 2022-23 sezonunda en üst ligde oynandı. Bayern, Münih'teki maçı 2-0 kazandı. Hertha Berlin şu anda 2. Bundesliga'da mücadele ettiği için iki kulübün resmî maçlarda karşılaşması son yıllarda nadir hâle geldi.

Bayern Münih-Hertha Berlin maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak sizin için derledik.

Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçı ne zaman başlayacak?

Bayern Münih-Hertha Berlin maçı, 1 Aralık 2026 Salı günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.

DFB Kupası - 1/8 1 Ara 2026 - 14:45 Allianz Arena

Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Standart genel satış biletlerini almak veya üyelere özel öncelikli satış dönemlerini kontrol etmek için FC Bayern Münih'in resmî internet sitesini ve bilet satış portalını ziyaret edin.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan DFB-Pokal maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel satış: Fiyatlar, ayakta seyir alanları ile alt veya üst tribündeki koltuklar gibi yer kategorilerine bağlı olarak genellikle yaklaşık 15 € ile 80 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Standart koltuk: Üst tribündeki yerler için fiyatlar yaklaşık 50 € ile 100 € arasında başlıyor; merkezi konumdaki iyi koltuklarda veya talebin yüksek olduğu maçlarda ise belirgin ölçüde artıyor.

Bayern Münih-Hertha Berlin DFB-Pokal maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih ve Hertha Berlin'in form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir beraberlik aldı; 19 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı. Bu serinin önceki maçlarında RB Leipzig'i 6-1 yendi ve deplasmanda Freiburg'u 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile alınan 2-2'lik beraberlik de çok sayıda pozisyon üretmesine rağmen puan kaybetme eğilimini gösteren bir başka sonuçtu.

Hertha Berlin, ikinci lig ve DFB-Pokal'daki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Kaiserslautern deplasmanında 3-0 galip geldi. Kupada SSV Jeddeloh'u 2-0, ligde ise Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi. Bu seride puan kaybettiği tek maç, Holstein Kiel ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Bayern Münih-Hertha Berlin: Son karşılaşmalar

Bayern Münih ile Hertha Berlin arasındaki son maç, Nisan 2023'te Bundesliga'da oynandı ve Bayern, Allianz Arena'da 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Bayern dört, Hertha ise bir kez galip geldi. Hertha'nın tek galibiyeti, Kasım 2022'de evinde aldığı 2-0'lık sonuçtu. Bayern ise bu maçın rövanşını Ocak 2022'de Berlin'de 3-2 kazandı.