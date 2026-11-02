Bayern Münih, 20 Kasım 2026 Cuma günü FC Köln'ü Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Bayern Münih belirgin bir üstünlük kurdu. Son lig maçlarında Köln'ü 5-1 mağlup etti. Rekabetleri ligle sınırlı kalmadı; Bayern, DFB-Pokal'daki karşılaşmalarında da hücum gücünü ortaya koydu.

Bayern Münih ile FC Köln maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Bayern Münih-FC Köln Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bayern Münih ile FC Köln arasındaki maç, 20 Kasım 2026 Cuma günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 10 20 Kas 2026 - 14:30 Allianz Arena

Bayern Münih-FC Köln Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

FC Bayern München ile 1. FC Köln maçını izlemek için bilet satın alabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet pazarı (FC Bayern resmî bilet satış sitesi): En güvenilir ve başlıca yöntem, Bayern Münih'in resmî internet sitesini kullanmak. Üyeler buradan doğrudan bilet satın alabilir veya biletlerin ilk satış fiyatından el değiştirdiği resmî ikinci el pazarına (Zweitmarkt) erişebilir.

En güvenilir ve başlıca yöntem, Bayern Münih'in resmî internet sitesini kullanmak. Üyeler buradan doğrudan bilet satın alabilir veya biletlerin ilk satış fiyatından el değiştirdiği resmî ikinci el pazarına (Zweitmarkt) erişebilir. 1. FC Köln'ün resmî satış kanalları: Köln üyeleri ve kombine bilet sahipleri, Allianz Arena'daki maçlar için ayrılan deplasman biletlerini çoğu zaman kulüplerinin bilet satış portalından alabilir.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa sunulan biletler, StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Bayern Münih-FC Köln Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

FC Bayern München ile 1. FC Köln arasında oynanacak Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikinci el bilet pazarları için şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

1. kategori koltuklar: Sahanın yan taraflarında iyi bir görüş açısı sunan koltukların standart tam fiyatı 80 avro.

Sahanın yan taraflarında iyi bir görüş açısı sunan koltukların standart tam fiyatı 80 avro. 2. kategori koltuklar: Üst tribünlerin orta bölümlerindeki veya alt tribünlerin köşelerindeki koltukların standart tam fiyatı 70 avro.

Üst tribünlerin orta bölümlerindeki veya alt tribünlerin köşelerindeki koltukların standart tam fiyatı 70 avro. 3. kategori koltuklar: Üst tribünlerdeki standart bloklarda bulunan koltukların standart tam fiyatı 50 avro.

Üst tribünlerdeki standart bloklarda bulunan koltukların standart tam fiyatı 50 avro. 4. kategori koltuklar: Üst tribünlerin daha arka bölümlerindeki koltukların standart tam fiyatı 40 avro.

Üst tribünlerin daha arka bölümlerindeki koltukların standart tam fiyatı 40 avro. 5. kategori / ayakta seyir alanı (Südkurve): Ayakta seyir bölümlerinin sabit fiyatı 15 avro. Bu, stadyumdaki en uygun fiyatlı seçenek.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Üst tribün / genel giriş biletlerinin ikinci el satışı: Üst tribünlerin köşelerindeki veya kale arkası bloklarındaki biletler yaklaşık 130 ila 145 avrodan başlıyor.

Üst tribünlerin köşelerindeki veya kale arkası bloklarındaki biletler yaklaşık başlıyor. Orta tribün ve sahanın yan taraflarındaki biletlerin ikinci el satışı: Fiyatlar, koltuğun bulunduğu tribün katına ve bloğa olan talebe göre genellikle 160 ila 220 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar, koltuğun bulunduğu tribün katına ve bloğa olan talebe göre genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Konforlu minderli koltuklar, özel salona erişim ve maç günü ağırlama hizmeti sunan paketler yaklaşık 950 ila 1.150 avro ve üzerindeki fiyatlardan başlıyor.

Bayern Münih-FC Köln Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih ve FC Köln'ün form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazanıp hiç yenilmeden bu karşılaşmaya çıkacak. Son maçında Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 mağlup ederek hücumdaki bitiriciliğini gösterdi. Bayern bu beş maçta 19 gol atıp yedi gol yedi. Ancak bu serinin önceki bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde Viking, Bundesliga'da ise Augsburg ile üst üste berabere kalması, puan kaybı yaşayabildiğini gösteriyor. Aynı seride Union Berlin karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet de sahasında farklı sonuçlar elde edebildiğini ortaya koyuyor. FC Köln ise istikrarlı bir form yakalamakta zorlandı: Tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir kez kazanırken iki kez kaybetti. Son maçında Eintracht Frankfurt'a 1-0 yenildi; bu süreçte Hamburger SV'ye de 2-1 mağlup oldu. Tek galibiyetini Borussia Mönchengladbach karşısında 2-1'lik skorla aldı. Diğer iki maçı ise berabere bitti.

Bayern Münih-FC Köln: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mayıs 2026'da karşılaştı. Bayern, Allianz Arena'daki Bundesliga maçını 5-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Bayern dört galibiyet alırken Köln hiç kazanamadı; bir maç da berabere bitti. Bu süreçte Bayern, Ekim 2025'teki DFB-Pokal maçını 4-1, Ocak 2026'da Köln'ün sahasındaki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı. Bu sonuçlar, eşleşmede Bayern'in süregelen üstünlüğüne işaret ediyor.