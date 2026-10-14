Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki Der Klassiker, Alman futbolunun en büyük rekabetidir. Münih’teki dünyaca ünlü Allianz Arena’da oynanan bu dev karşılaşmada, Avrupa’nın en çok kupa kazanmış kulüplerinden ikisi ülke futbolunda üstünlük kurmak için karşı karşıya geliyor. Taraftarları üst düzey futbol, yüksek tempo ve unutulmaz bir maç günü atmosferi bekliyor.

GOAL, maçın ne zaman oynanacağı, bilet fiyatları ve biletlerin nasıl satın alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 13:30 Allianz Arena

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Bayern Münih’in iç saha maçlarının resmî biletleri, FC Bayern Münih’in resmî bilet satış platformu üzerinden dağıtılıyor. Taraftar kulübü üye sayısının yüksekliği ve kombine biletlere olan talep nedeniyle resmî sitede genel satışa ayrılan biletler, satışa çıkarıldıktan hemen sonra neredeyse tükeniyor.

İlk satışta bilet bulamazsanız, resmî sitedeki biletler tükendiğinde StubHubüzerinden bilet arayabilirsiniz.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

FC Bayern Münih’in standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları, ayakta seyir alanlarında 15 €’dan başlıyor ve en üst kategorideki oturma yerlerinde 80 €’ya kadar çıkıyor.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında standart oturma yerleri için en uygun biletler yaklaşık 120 €’dan başlıyor. Fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor.

Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı; tek beraberliğini Bundesliga’da Schalke 04 karşısında aldı. Son maçında Union Berlin’i 7-0 mağlup eden Bayern, bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde Bodø/Glimt’i de 5-0 yendi. Bayern, söz konusu beş maçta 13 gol attı ve son iki maçında gol yemedi.

Borussia Dortmund ise son beş maçının tamamını kazanarak yenilgisiz bir seri yakaladı. Son maçında VfB Stuttgart’ı deplasmanda 1-0 yenen Dortmund, bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’i de 3-2 mağlup etti. Dortmund, bu beş karşılaşmada 14 gol atarken yalnızca beş gol yedi.

Bayern Münih - Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Ağustos 2026’da Süper Kupa’da karşılaştı. Bu maçı Bayern Münih, Borussia Dortmund karşısında 2-1 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Bayern üç, Dortmund bir galibiyet aldı; bir karşılaşma ise berabere bitti. Bayern bu beş maçta on, Dortmund ise yedi gol attı.



