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team-logoBayern Münih
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team-logoDortmund
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Bayern Münih-Borussia Dortmund maçının biletleri nasıl alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Bundesliga
Bayern Münih
Dortmund

Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki Der Klassiker, Alman futbolunun en büyük rekabetidir. Münih’teki dünyaca ünlü Allianz Arena’da oynanan bu dev karşılaşmada, Avrupa’nın en çok kupa kazanmış kulüplerinden ikisi ülke futbolunda üstünlük kurmak için karşı karşıya geliyor. Taraftarları üst düzey futbol, yüksek tempo ve unutulmaz bir maç günü atmosferi bekliyor.

GOAL, maçın ne zaman oynanacağı, bilet fiyatları ve biletlerin nasıl satın alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

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Bundesliga - Hafta 8
Allianz Arena

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Bayern Münih’in iç saha maçlarının resmî biletleri, FC Bayern Münih’in resmî bilet satış platformu üzerinden dağıtılıyor. Taraftar kulübü üye sayısının yüksekliği ve kombine biletlere olan talep nedeniyle resmî sitede genel satışa ayrılan biletler, satışa çıkarıldıktan hemen sonra neredeyse tükeniyor.

İlk satışta bilet bulamazsanız, resmî sitedeki biletler tükendiğinde StubHubüzerinden bilet arayabilirsiniz.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

FC Bayern Münih’in standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları, ayakta seyir alanlarında 15 €’dan başlıyor ve en üst kategorideki oturma yerlerinde 80 €’ya kadar çıkıyor.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında standart oturma yerleri için en uygun biletler yaklaşık 120 €’dan başlıyor. Fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor.

Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı; tek beraberliğini Bundesliga’da Schalke 04 karşısında aldı. Son maçında Union Berlin’i 7-0 mağlup eden Bayern, bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde Bodø/Glimt’i de 5-0 yendi. Bayern, söz konusu beş maçta 13 gol attı ve son iki maçında gol yemedi.

Borussia Dortmund ise son beş maçının tamamını kazanarak yenilgisiz bir seri yakaladı. Son maçında VfB Stuttgart’ı deplasmanda 1-0 yenen Dortmund, bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’i de 3-2 mağlup etti. Dortmund, bu beş karşılaşmada 14 gol atarken yalnızca beş gol yedi.

FCB

FCB - Form

BOD
K5-0
ELV
K1-2
FCU
K7-0
FCA
B2-2
VIK
B3-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BVB

BVB - Form

TSG
K2-3
VIL
K3-2
SCP
K3-0
VFB
K0-1
SVW
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Bayern Münih - Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Ağustos 2026’da Süper Kupa’da karşılaştı. Bu maçı Bayern Münih, Borussia Dortmund karşısında 2-1 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Bayern üç, Dortmund bir galibiyet aldı; bir karşılaşma ise berabere bitti. Bayern bu beş maçta on, Dortmund ise yedi gol attı.

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimDortmund
3
2
0
Süper Kupa
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
10Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5


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