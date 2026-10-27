Bayern Münih ile Borussia Dortmund, ülkedeki en büyük iki stadyum olan Allianz Arena veya Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldiğinde, Almanya ve Avrupa genelinde Der Klassiker heyecanı doruğa çıkıyor.

Kaçırmak istemeyeceğiniz bu karşılaşma için Alman devlerinin bir sonraki randevusuna biletinizi bugünden ayırtın.

İki takım arasındaki mücadele, son dönemde Bundesliga'nın en başarılı ekipleri olmaları nedeniyle büyük önem kazandı. Son 17 Almanya şampiyonluğunun toplam 16'sını kazandılar. Bayern ve BVB bu sezona da hızlı başladı ve aynı performansla (5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet) puan tablosunun ilk iki sırasında yer alıyor.

Münih'teki ikonik Allianz Arena'ya daha önce gitmediyseniz veya yeniden gitmek istiyorsanız, bu maç sizin için mükemmel bir fırsat olabilir. Der Klassiker öncesinde bilet fiyatları, biletlerin nereden alınabileceği ve çok daha fazlası hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli bilgileri GOAL size sunsun.

Bir sonraki Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman?

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 13:30 Allianz Arena

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Bayern Münih'in iç saha maçlarının resmî biletleri, kulübün resmî bilet satış platformu üzerinden dağıtılıyor. Taraftar kulübü üyelerinin ve kombine bilet taleplerinin çokluğu nedeniyle resmî sitede genel satışa ayrılan biletler, satışa çıkar çıkmaz neredeyse tükeniyor.

İlk satışta bilet bulamazsanız ve resmî sitedeki biletler tükendiyse StubHubalternatifiniz olabilir.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

Bayern Münih'in standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları, ayakta izleme alanlarında 15 €'dan başlayıp en üst kategorideki oturma bölümlerinde 80 €'ya kadar çıkıyor.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında standart oturma yerleri için biletler yaklaşık 120 €'dan başlıyor. Fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor.

Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Ağustos 2026'da Almanya Süper Kupası'nda karşılaştı ve Bayern Münih 2-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Bayern üç, Dortmund bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Bu beş karşılaşmada Bayern on, Dortmund yedi gol attı.



