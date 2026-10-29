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Bundesliga
team-logoBayern Münih
Allianz Arena
team-logoDortmund
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Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı biletleri nasıl alınır: Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane'i canlı izleyin, Bundesliga bilet fiyatları, Der Klassiker hakkında bilgiler ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Bundesliga
Bayern Münih
Dortmund
H. Kane

Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund'la karşılaşacak. İşte maç için biletinizi nasıl alabileceğiniz.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund, ülkenin en büyük iki stadyumu olan Allianz Arena veya Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldiğinde, Almanya ve Avrupa genelinde Der Klassiker heyecanı doruğa çıkıyor.

Kaçırmak istemeyeceğiniz bu mücadele için biletinizi bugünden alın ve Alman devlerinin bir sonraki karşılaşmasını tribünden izleyin.

İki takım arasındaki rekabet, son dönemde Bundesliga'nın en başarılı ekipleri olmalarıyla büyük önem kazandı. Son 17 Almanya şampiyonluğunun toplam 16'sını kazandılar. Bayern ve BVB bu sezona da iyi başladı; aynı performansla (5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet) puan tablosunun ilk iki sırasında yer alıyor.

Münih'teki ünlü Allianz Arena'ya daha önce gitmediyseniz veya yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu karşılaşma sizin için mükemmel bir fırsat olabilir. GOAL Der Klassiker öncesinde bilet fiyatları, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve daha fazlası dâhil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sunuyor.

Bir sonraki Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman?

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Bundesliga - Hafta 8
Allianz Arena

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Bayern Münih'in iç saha maçları için resmî biletler, FC Bayern Münih'in resmî bilet satış platformu üzerinden dağıtılıyor. Taraftar kulübü üye sayısının yüksekliği ve kombine biletlere olan talep nedeniyle resmî sitede genel satışa ayrılan biletler, satışa çıkar çıkmaz tükeniyor.

İlk satışta bilet bulamazsanız ve resmî sitedeki biletler tükenmişse StubHub alternatifiniz olabilir.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

FC Bayern Münih'in standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları, ayakta seyir alanlarında 15 €'dan başlıyor ve en üst kategorideki oturma alanlarında 80 €'ya kadar çıkıyor.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında standart oturma alanları için en uygun seçenekler yaklaşık 120 €'dan başlıyor. Fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor.

Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım en son 22 Ağustos 2026'da Almanya Süper Kupası'nda karşılaştı ve Bayern Münih maçı 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Bayern üç, Dortmund bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Bu beş maçta Bayern on, Dortmund yedi gol attı.

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimDortmund
3
2
0
Süper Kupa
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Dortmund
BVB
1
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Bayern Münih
FCB
2
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Bundesliga
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Dortmund
BVB
2
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Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
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Bayern Münih
FCB
2
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Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
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Dortmund
BVB
2
MS
Bundesliga
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Dortmund
BVB
1
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Bayern Münih
FCB
1
MS
10Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5
FCB

FCB - Form

VIK
B3-3
RBL
K6-1
ARS
B2-2
SCF
K1-3
FCM
K6-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
20/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
BVB

BVB - Form

BOD
K1-0
FCU
B0-0
SAB
K1-2
SGE
K1-0
SVW
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
7520256+1917
K
K
B
K
K
2
DortmundDortmundBVB
7520124+817
K
B
B
K
K
3
FreiburgFreiburgSCF
7412169+713
K
K
K
B
K
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
K
K
K
K
B
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
K
K
K
K
K
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
K
B
B
K
B
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
K
K
K
K
K
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
K
K
K
B
K
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
B
K
B
K
B
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
K
K
K
K
K
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
K
K
K
K
K
12
FC KölnFC KölnKOE
7223811-38
B
K
K
K
B
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
K
B
K
K
K
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
K
K
K
B
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
K
K
K
K
K
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
B
K
K
B
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
B
B
K
K
K
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
71061122-113
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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