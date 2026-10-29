Bayern Münih ile Borussia Dortmund, ülkenin en büyük iki stadyumu olan Allianz Arena veya Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldiğinde, Almanya ve Avrupa genelinde Der Klassiker heyecanı doruğa çıkıyor.

Kaçırmak istemeyeceğiniz bu mücadele için biletinizi bugünden alın ve Alman devlerinin bir sonraki karşılaşmasını tribünden izleyin.

İki takım arasındaki rekabet, son dönemde Bundesliga'nın en başarılı ekipleri olmalarıyla büyük önem kazandı. Son 17 Almanya şampiyonluğunun toplam 16'sını kazandılar. Bayern ve BVB bu sezona da iyi başladı; aynı performansla (5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet) puan tablosunun ilk iki sırasında yer alıyor.

Münih'teki ünlü Allianz Arena'ya daha önce gitmediyseniz veya yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu karşılaşma sizin için mükemmel bir fırsat olabilir. GOAL Der Klassiker öncesinde bilet fiyatları, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve daha fazlası dâhil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sunuyor.

Bir sonraki Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman?

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 13:30 Allianz Arena

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Bayern Münih'in iç saha maçları için resmî biletler, FC Bayern Münih'in resmî bilet satış platformu üzerinden dağıtılıyor. Taraftar kulübü üye sayısının yüksekliği ve kombine biletlere olan talep nedeniyle resmî sitede genel satışa ayrılan biletler, satışa çıkar çıkmaz tükeniyor.

İlk satışta bilet bulamazsanız ve resmî sitedeki biletler tükenmişse StubHub alternatifiniz olabilir.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

FC Bayern Münih'in standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları, ayakta seyir alanlarında 15 €'dan başlıyor ve en üst kategorideki oturma alanlarında 80 €'ya kadar çıkıyor.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında standart oturma alanları için en uygun seçenekler yaklaşık 120 €'dan başlıyor. Fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor.

Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım en son 22 Ağustos 2026'da Almanya Süper Kupası'nda karşılaştı ve Bayern Münih maçı 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Bayern üç, Dortmund bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Bu beş maçta Bayern on, Dortmund yedi gol attı.