Bayern Münih ile Borussia Dortmund, ülkenin en büyük iki stadı olan Allianz Arena veya Signal Iduna Park’ta karşı karşıya geldiğinde, Almanya ve Avrupa genelinde Der Klassiker heyecanı doruğa çıkıyor.

Kaçırmak istemeyeceğiniz bu karşılaşma için biletinizi bugün ayırtın ve Alman devlerinin bir sonraki mücadelesinde yerinizi alın.

İki takım arasındaki mücadele, son dönemde Bundesliga’nın en başarılı ekipleri arasında yer almaları nedeniyle büyük önem kazandı. Son 17 Almanya şampiyonluğunun 16’sını aralarında paylaştılar. Bayern ve BVB bu sezona da iyi başladı; aynı performansla (5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet) puan tablosunun ilk iki sırasında yer alıyor.

Münih’teki ikonik Allianz Arena’ya daha önce gitmediyseniz veya yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu karşılaşma mükemmel bir fırsat olabilir. GOAL Der Klassiker öncesinde biletlerin fiyatları, nereden satın alınabilecekleri ve çok daha fazlası hakkında ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sunuyor.

Bir sonraki Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman?

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 13:30 Allianz Arena

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Bayern Münih’in iç saha maçlarının resmî biletleri, FC Bayern Münih’in resmî bilet satış platformu üzerinden dağıtılıyor. Taraftar kulübü üyelerinin sayısının ve kombine bilet talebinin yüksek olması nedeniyle resmî sitede genel satışa ayrılan biletler, satışa çıkar çıkmaz neredeyse tükeniyor.

İlk satışta bilet alamazsanız ve resmî sitedeki biletler tükenmişse StubHubbir seçenek olabilir.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

FC Bayern Münih’in standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları, ayakta seyir alanlarında 15 €’dan başlıyor ve en üst kategorideki oturma alanlarında 80 €’ya kadar çıkıyor.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında standart oturma alanları için en uygun biletler yaklaşık 120 €’dan başlıyor. Fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor.

Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Ağustos 2026’da Almanya Süper Kupası’nda karşılaştı ve Bayern Münih maçı 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Bayern üç, Dortmund bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Bu beş maçta Bayern on, Dortmund yedi gol attı.



