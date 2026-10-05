Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki Der Klassiker, Alman futbolunun belirleyici rekabetidir. Münih'teki dünyaca ünlü Allianz Arena'da oynanan bu dev mücadelede, Avrupa'nın en çok kupa kazanan iki kulübü ülkedeki üstünlük için karşı karşıya gelir. Taraftarlar dünya çapında kalite, yüksek tempo ve unutulmaz bir maç günü atmosferi bekleyebilir.

GOAL, maç programı, fiyatlar ve biletlerinizi bugün nasıl satın alabileceğiniz konusunda gerekli tüm detayları sunuyor.

Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 13:30 Allianz Arena

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Bayern Münih'in iç saha maçları için resmi biletler, kulübün resmi FC Bayern Münih bilet satış platformu üzerinden dağıtılmaktadır. Taraftar kulübü üyelik sayısının yüksekliği ve kombine biletlere olan talep nedeniyle, resmi sitedeki genel satış kontenjanları yayımlandıktan hemen sonra neredeyse anında tükenir.

İlk satış dönemini kaçırırsanız, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse StubHubbaşvurabileceğiniz seçenektir.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

FC Bayern Münih'in standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmi bilet fiyatları, ayakta izleme alanlarında 15 €'dan başlıyor ve en üst kategori oturma bölümlerinde 80 €'ya kadar çıkıyor.

StubHub gibi ikincil platformlarda ise giriş seviyesi seçenekler standart oturma yerleri için yaklaşık 120 €'dan başlar; fiyatlar koltuğun konumuna ve talebe göre değişkenlik gösterir.

Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih - Borussia Dortmund form durumu

Bayern Münih, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı ve yalnızca bir kez, Bundesliga'da Schalke 04 karşısında berabere kaldı. Son maçında Union Berlin'i 7-0 mağlup eden ekip, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde de Bodø/Glimt'i 5-0 yendi. Bayern, söz konusu beş maçta 13 gol attı ve son iki maçında hiç gol yemedi.

Borussia Dortmund kusursuz bir form grafiği yakaladı; son beş maçının tamamını yenilgi yaşamadan kazandı. Son sonucunu VfB Stuttgart deplasmanında 1-0'lık galibiyetle alan Dortmund, bu seride Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i de 3-2 mağlup etti. Dortmund, bu beş karşılaşmada 14 gol atarken yalnızca beş gol yedi.

Bayern Münih - Borussia Dortmund: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 22 Ağustos 2026'da oynanan Süper Kupa'da gerçekleşti ve Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş maçta Bayern üç galibiyet aldı; bir maç berabere biterken bir kez de Dortmund kazandı. Bayern bu beş karşılaşmada 10 gol atarken Dortmund yedi gol buldu.



