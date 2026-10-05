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Bayern Münih - Borussia Dortmund maç biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Bundesliga
Bayern Münih
Dortmund

Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki Der Klassiker, Alman futbolunun belirleyici rekabetidir. Münih'teki dünyaca ünlü Allianz Arena'da oynanan bu dev mücadelede, Avrupa'nın en çok kupa kazanan iki kulübü ülkedeki üstünlük için karşı karşıya gelir. Taraftarlar dünya çapında kalite, yüksek tempo ve unutulmaz bir maç günü atmosferi bekleyebilir.

GOAL, maç programı, fiyatlar ve biletlerinizi bugün nasıl satın alabileceğiniz konusunda gerekli tüm detayları sunuyor.

Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

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Bundesliga - Hafta 8
Allianz Arena

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Bayern Münih'in iç saha maçları için resmi biletler, kulübün resmi FC Bayern Münih bilet satış platformu üzerinden dağıtılmaktadır. Taraftar kulübü üyelik sayısının yüksekliği ve kombine biletlere olan talep nedeniyle, resmi sitedeki genel satış kontenjanları yayımlandıktan hemen sonra neredeyse anında tükenir.

İlk satış dönemini kaçırırsanız, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse StubHubbaşvurabileceğiniz seçenektir.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

FC Bayern Münih'in standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmi bilet fiyatları, ayakta izleme alanlarında 15 €'dan başlıyor ve en üst kategori oturma bölümlerinde 80 €'ya kadar çıkıyor.

StubHub gibi ikincil platformlarda ise giriş seviyesi seçenekler standart oturma yerleri için yaklaşık 120 €'dan başlar; fiyatlar koltuğun konumuna ve talebe göre değişkenlik gösterir.

Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih - Borussia Dortmund form durumu

Bayern Münih, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı ve yalnızca bir kez, Bundesliga'da Schalke 04 karşısında berabere kaldı. Son maçında Union Berlin'i 7-0 mağlup eden ekip, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde de Bodø/Glimt'i 5-0 yendi. Bayern, söz konusu beş maçta 13 gol attı ve son iki maçında hiç gol yemedi.

Borussia Dortmund kusursuz bir form grafiği yakaladı; son beş maçının tamamını yenilgi yaşamadan kazandı. Son sonucunu VfB Stuttgart deplasmanında 1-0'lık galibiyetle alan Dortmund, bu seride Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i de 3-2 mağlup etti. Dortmund, bu beş karşılaşmada 14 gol atarken yalnızca beş gol yedi.

FCB

FCB - Form

OSN
K1-4
S04
B0-0
BOD
K5-0
ELV
K1-2
FCU
K7-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
BVB

BVB - Form

HAM
K0-5
TSG
K2-3
VIL
K3-2
SCP
K3-0
VFB
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bayern Münih - Borussia Dortmund: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 22 Ağustos 2026'da oynanan Süper Kupa'da gerçekleşti ve Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş maçta Bayern üç galibiyet aldı; bir maç berabere biterken bir kez de Dortmund kazandı. Bayern bu beş karşılaşmada 10 gol atarken Dortmund yedi gol buldu.

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimDortmund
3
2
0
Süper Kupa
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
10Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5


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