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Bayern Münih - Arsenal biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Bayern Münih
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Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Bayern Münih, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Münih'teki Allianz Arena'da Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Avrupa'daki son karşılaşması, bir önceki sezonun lig aşamasında Londra'da Arsenal'in 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu son yenilgiye rağmen Bayern Münih, Avrupa kupalarındaki 15 karşılaşmada aldığı 8 galibiyetle genel tarihî ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Bayern Münih-Arsenal maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Bayern Münih, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Münih'teki Allianz Arena'da Arsenal'i konuk edecek.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Allianz Arena

Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, uygunluk durumuna, bütçenize ve üyelik statünüze bağlı olarak başvurabileceğiniz birkaç temel yol bulunuyor:

1. FC Bayern'in resmî kanalları

  • FC Bayern Bilet Talep Portalı: Resmî genel satış biletleri, Bayern Münih'in resmî internet sitesinde yer alan talep/kura sistemi üzerinden dağıtılır. Başvurular erken açılır ve uygunluk olması halinde biletler tahsis edilir.

Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletleri doğrudan FC Bayern'den resmî satış fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil bilet pazarlarından mı aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor.

1. Resmî satış fiyatları

FC Bayern, iç sahadaki Şampiyonlar Ligi maçları için yapılandırılmış bir fiyatlandırma tablosu yayımlıyor. Kulüp üyeleri için indirimler mevcut, genellikle tam fiyat üzerinden 2,50 € indirim uygulanıyor; ayrıca 14 yaş altı çocuklar ve yaşlılar için de indirim bulunuyor.

  • Kategori 1 (Merkez ana tribün): 130 € (Üyeler: 127,50 €)
  • Kategori 2 (Yan tribünler): 110 € (Üyeler: 107,50 €)
  • Kategori 3 (Köşeler ve dış bloklar): 90 € (Üyeler: 87,50 €)
  • Kategori 4 (Kalelerin arkasındaki üst kat): 60 € (Üyeler: 57,50 €)
  • Kategori 5 (Südkurve ayakta): 19 €

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletlerin tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, talep ve koltuk konumuna bağlı olarak bilet fiyatları şu aralıklarda listeleniyor:

  • Başlangıç / giriş seviyesi fiyat: yaklaşık 290 € ila 390 €
  • Ortalama standart koltuk: yaklaşık 400 € ila 600 €
  • Premium / merkez koltuk: 700 €+

Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih-Arsenal form durumu

Bayern Münih maça mükemmel bir form grafiğiyle geliyor; tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Bundesliga'da Union Berlin'i 7-0 gibi net bir skorla geçen Bayern, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde de Bodoe/Glimt'i 5-0 mağlup etti. Puan kaybettiği tek maç ise Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldığı mücadele oldu. Bayern, söz konusu beş maçta 17 gol attı ve galibiyet aldığı maçlarda gol yemedi.

Arsenal'in son dönemdeki formu ise daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Arteta'nın ekibi son beş maçının üçünü kazandı, ancak son karşılaşması Premier League'de Brighton'a 3-0 mağlup olduğu maçla sonuçlandı. Bu yenilgiden önce ligde Sunderland'i 0-2 yenmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde SSC Napoli deplasmanında 0-1 kazanmıştı; bu da Avrupa sahnesinde etkili olabildiğini gösteriyor.

FCB

FCB - Form

OSN
K1-4
S04
B0-0
BOD
K5-0
ELV
K1-2
FCU
K7-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ARS

ARS - Form

CHE
K2-1
NAP
K0-1
SUN
K0-2
IPS
K2-4
BHA
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bayern Münih-Arsenal: Son ikili rekabet karnesi

İki takım arasındaki son karşılaşma, Kasım 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in sahasında aldığı 3-1'lik galibiyetle sona erdi; bu sonuç, geldikleri zorlu koşullara rağmen Arteta'nın kadrosuna güven verecektir. Bundan önce Bayern, Nisan 2024'te sahasında 1-0 kazanmıştı; bu maç, Emirates'te 2-2 berabere biten iki ayaklı eşleşmenin bir parçasıydı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmadaki ikili rekabet oldukça çekişmeli geçti, ancak daha önceki buluşmalarda Bayern'in üstünlüğü çok daha belirgindi; buna toplamda 5-1'lik skorlarla sonuçlanan iki eşleşme de dahildi.

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimArsenal
3
1
1
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
5
MS
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
14Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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